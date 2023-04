Uganda er ett møte unna å innføre dødsstraff for homofili

SKEIVE I UGANDA: I 2014 foregikk det en sjelden protest i Uganda, mot stadig mer ekstreme lovforslaget mot skeive under Yoweri Museveni. Lovforslagene som er fremmet i 2023, under samme presidentstyret, er langt mer ekstreme. Foto: Ben Curtis

For en drøy måned siden besluttet Uganda å vedta nye lovforslag mot LHBTQ+ befolkningen i landet – blant annet dødsstraff for «grove homoseksuelle handlinger­».

Men torsdag kveld, da det var duket for at president Yoweri Museveni skulle signere den nye loven, sendte han den heller inn for en ny vurdering, skriver Al Jazeera.

Ikke fordi han var mot innføringen av dødsstraff, men fordi de som har «rehabilitert», altså gitt opp sitt tidligere liv som skeiv, fortjente en ny sjanse, og han mente dette måtte tydeliggjøres i den nye loven.

Nå flykter skeive ut av landet daglig.

PRISVINNENDE ARBEID: Frank Mugisha mottok i 2014 Raftoprisen på vegne av Sexual Minorities in Uganda. I fjor ble organisasjonen stengt ned av regjeringen. Foto: Håvard Holme/Radiostiftelsen.

LHBT+ flyktninger

Frank Mugisha, direktør for den tidligere LHBTQ+ organisasjonen Sexual Minorities in Uganda (SMUG), snakker til TV 2 fra Kampala, hovedstaden i Uganda.

– Stemningen her er fortsatt den samme som etter at presidenten sendte tilbake lovforslaget. Jeg er ikke i tvil, denne loven vil vedtas, sier Mugisha.

387 av 389 representanter i parlamentet stemte for, da lovforslaget ble tatt opp i mars, og presidenten applauderte den gang forslaget.



– Det er skummelt. LHBTQ+ personer vurderer å rømme landet. Her risikerer de å miste jobben og å bli tystet på av egen familie.

Mugisha kjenner flere skeive som allerede har rømt, og nå befinner seg i flyktningleirer i nabolandet Kenya.

HOLDER IGJEN: Per nå har ikke Frank Mugisha vurdert å flykte Uganda. Her er han på besøk i London, hvor han kunne stå åpent frem som skeiv. Foto: BrendanODonnell

Selv om det lenge har vært ulovlig med homofile handlinger, så er det nytt at det kan bli ulovlig å identifisere seg som homofil, kjenne noen som er homofile uten å anmelde eller arbeide for LHBTQ+ rettigheter.

Og Mugisha er ikke i tvil, den ny loven vil føre til mer diskriminering av skeive. De siste ukene har flere skeive han har snakket med vært utsatt for mobbmentaliteter.

Lite håp om tilbakekalling

Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder for Raftostiftelsen som jobber for menneskerettigheter, forteller at presidenten og parlamentet i Uganda nå har en frist på to uker på å se på lovforslaget.

– Det kan være av hensyn til internasjonalt press, at han nå velger å sende forslaget til vurdering, men det hele er rammet inn i en anti-LHBTQ+ retorikk, sier Kobbeltvedt og påpeker:

MENNESKERETT: Dagligleder av Raftostiftelsen, Jostein Hole Kobbeltvedt, hedrer Mugisha for valget om å bli igjen. Foto: Ingvill Festervoll Mellien

– I Uganda har det alltid vært ulovlig med homofili, helt fra landets gamle viktorianske lovstyre.

Og Kobbeltvedt har heller ikke store forhåpninger på en helomvending fra verken presidenten eller parlamentet.

– Om du var skeiv i Uganda nå, hadde du rømt landet?

– Ja, det tror jeg. Derfor er det desto mer imponerende at noen velger å bli, påpeker han.

Det gjør nemlig Frank Mugisha.

Straffbar homofili i verden I dag praktiserer sju land homofili med dødsstraff, og nå ligger Uganda an til å bli land nummer åtte. 78 land i verden straffer homofili med fengsel, bøter eller arbeidsstraff, det tilsvarer 40 prosent av FNs medlemsland. 36 land i Afrika, nær halvparten av afrikanske land, kriminaliserer fortsatt homofili, mange av dem er norske bistandspartnere. Fire russiske provinser har i løpet av det siste året innført såkalte homofil propaganda-lovgivning, og nå vurderer Ukraina å gjøre det samme.

Kilde: Amnesty International

Dødsstraff mot homofili

Så lenge Mugisha har en jobb han får gjort for skeive i landet, velger han å bli.

– Jeg blir og tar rettens vei for å utfordre loven. Jeg er ikke bekymret for min egen sikkerhet, og per nå har jeg ikke begynt å vurdere å dra, sier han.

Men han anbefaler ingen andre å bli. Han håper flere land vil åpne dørene for å ta i mot LHBTQ+ flyktninger fra Uganda i den kommende tiden.



PRIDE: Frank Mugisha sammen med Kygo under pride i New York i 2019. Foto: Kygomusic.

Siden lovforslaget ble fremmet har Amnesty International presset presidenten til å legge ned veto mot loven, som i praksis er et totalforbud mot å være skeiv i landet.

Men slik ble det altså ikke.

Uganda ligger derfor fortsatt an til å bli det åttende landet i verden som praktiserer dødsstraff mot homofili.

Europaparlamentet vedtok 20. april en resolusjon om en universell avkriminalisering av homofili. Ifølge Amnesty er dette et forsøk på å stanse Museveni fra å skrive under på loven.