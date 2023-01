Uenighet om kampfly til Ukraina – men det finnes et smutthull

Kyivs allierte legger igjen press på USA og Tyskland for at Ukraina skal få F-16-fly. Nå sier produsenten Lockheed at de er klare til å levere fly til landet.

F-16: Etter at Tyskland og USA har gått med på å sende moderne stridsvogner, ber nå Zelenskyj om jagerfly. Flere europeiske land er innstilt på å hjelpe. Foto: Kenzo Triboullard / AFP / NTB

Etter samtaler på bakrommet mellom Tysklands statsminister Olaf Scholz og USAs president Joe Biden kom landene frem til en avgjørelse om å sende stridsvogner.

Nå håper president Volodymyr Zelenskyj at det neste kan bli moderne jagerfly.

– Det vil definitivt gi Ukraina en stor fordel i den situasjonen de er. De har færre fly og en eldre flypark enn Russland, sier Per Erik Solli, seniorrådgiver ved Nord Universitetet, til TV 2.

FORDEL: Per Erik Solli mener flyene kan bety mye for Ukraina. Foto: Robin Jensen / TV 2

Leverandøren er klar

Lockheed Martin, USAs største våpenleverandør, sier til Financial Times at det har vært flere samtaler om å overføre F-16-fly til Ukraina.

Det dreier seg om land som har kjøpt F-16-fly fra USA, og som ønsker å videre-eksportere dem til Ukraina for at landet skal forsvare luftrommet sitt.

Lockheed er ikke direkte involvert i samtalene, sier talsperson Frank St. John til avisa.

Men han opplyser at produsenten trapper opp produksjonen av F-16-fly i South Carolina slik at de kan erstatte flyene til de landene som velger å la sine fly gå til Ukraina.

Nederland vurderer F-16 til Kyiv

Nederland vurderer å levere F-16-fly til Ukraina hvis Kyiv ber om det, ifølge NLtimes. Utenriksminister Wopke Hoekstra sa i en parlamentsdebatt tirsdag at Nederland vil møte en slik forespørsel med en «åpen innstilling».

Seniorrådgiver Solli påpeker at Nederland, i likhet med Norge, er i gang med å bytte ut sine F-16-fly med nye F-35.

– De har luftet ideen om å at de kan tilby sine F-16, som fortsatt, den dag i dag, på mange måter er et moderne fly, sier han til TV 2.

– Men per nå har ikke den ideen fått gehør, og mest sannsynlig vil Ukraina eventuelt få mer moderne fly rett fra fabrikken, enten i år eller senere.

NYE: I likhet med Norge er Nederland i en prosess med å bytte ut F-16 med F-35. Foto: Boris Grdanoski / AP / NTB

Frykter angrep

I tillegg til Nederland og Norge har seks andre europeiske Nato-land fly av typen F-16, deriblant Polen og Romania.

Men det er en hake. For at Nederland eller andre land skal kunne sende flyene til Ukraina, må det godkjennes av produsentlandet USA.

I USA har Det hvite hus tidligere avvist Ukrainas ønsker om å få moderne kampfly som F-16. De frykter at flyene skal brukes til å angripe russisk territorium, skriver The Financial Times.

Solli forteller at i likhet med stridsvognene, kan også jagerfly brukes både offensivt og defensivt.

– Vi må sikre oss at ukrainerne bruker de til å vinne tilbake tapt territorium, og ikke til å angripe russiske mål i Russland, sier seniorrådgiveren.

Frykter splittelse

Nå har imidlertid både Tyskland og USA vist at de likevel kunne finne en løsning for å få sendt moderne stridsvogner. Avgjørelsen kom fordi Biden så behovet for å opprettholde samhold mellom de allierte på ukrainsk side, ifølge høytstående amerikanske tjenestemenn Reuters har snakket med.

Frykten for at Russland skulle utnytte en splittelse i alliansen som støtter Ukraina, var ifølge nyhetsbyrået et viktig moment for å få på plass leveringen av de avanserte stridsvognene.

OM OG MEN: Onsdag ble det klart at USA sender Abrams-stridsvogner til Ukraina. Foto: Ints Kalnins / Reuters / NTB

Nå kommer altså en ny henvendelse fra Zelenskyj som igjen kan splitte alliansen: Mens for eksempel Nederland og Polen er åpne for å sende fly av typen F-16, ville det være å la seg drive fra skanse til skanse dersom USA og Tyskland skulle gå med på å ta enda et skritt i en slik retning.

– Det er mulig den grensen vil bli flyttet senere i år og at de vil få den type systemer, men det vil nok være ganske forsiktige vurderinger som ligger bak dette, sier Solli.

Smutthull

Dersom det ikke lar seg gjøre for EU-land som ønsker det å eksportere F-16-fly direkte til Ukraina, finnes det andre muligheter, sier en europeisk myndighetskilde til The Financial Times.

En mulighet er ifølge avisens kilde at EU-land kan eksportere sine jagerfly til tidligere Warsawapakt-land, som igjen kan eksportere sine Sovjet-produserte kampfly til Kyiv.

SOVJETISK: En mulighet kan være å sende den Sovjet-produserte MIG-29-jagerfly til det ukrainske luftforsvaret. Foto: Radoslaw Jozwiak / AFP / NTB

I begynnelsen av av krigen tilbød Polen å sende sine Sovjet-produserte MIG-29-jagerfly til det ukrainske luftforsvaret. Ett av premissene for avtalen skulle være at USA eksporterte F-16-fly til Polen, som skulle erstatte MIG-29-flyene. Forslaget ble lagt vekk i mars i 2022, fordi USA mente det ville føre til en for alvorlig eskalering.

Ukraina har i hele høst slitt alvorlig med å håndtere luftrommet over landet. Det gjenstår å se om de allierte klarer å bli enige om hva slags støtte de er villige til å gi Ukraina - og hvor stor frykten er for at landet skal bruke våpen som er tenkt til forsvar mot mål som befinner seg inne på Russisk territorium.