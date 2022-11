– Uansvarlig av Biden å stille

USA-ekspert Eirik Løkke mener at Joe Biden ikke bør stille til gjenvalg.

GODT VOKSEN: Joe Biden vil fylle 82 år før han eventuelt kan begynne på en periode nummer to som president i USA. Foto: Samuel Corum / Getty Images / AFP / NTB

Donald Trump (76) er først ute med å lansere sitt kandidatur til presidentvalget i 2024, to år før valget vil finne sted og halvannet år før nominasjonskampene starter.

USAs nåværende president, Joe Biden, fyllet 80 år 20. november. Han uttalte nylig at hans intensjon er å stille til gjenvalg.

– Biden har sagt at han skal vurdere det, men min klare vurdering er at Biden ikke bør stille, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke.

– Han er for gammel. Det vil være uansvarlig, fastslår USA-eksperten.

Spurte etter avdød kvinne

Flere enkeltepisoder med Biden kan tolkes som underbyggende for Løkkes påstand. I september henvendte han seg til salen og spurte etter avdøde Jackie under en matkonferanse.

«Jackie, er du her?» spurte Biden.

Han siktet til Jackie Walorski, som var sentral i arbeidet med å utarbeide en plan for forebygging av sult og feilernæring. Walorski døde i en tragisk bilulykke en måned tidligere.

En landsomfattende måling viser at flere enn to av tre velgere mener at Biden ikke bør stille til gjenvalg i 2024.

Tror ikke på Harris

Spørsmålet er hvilke andre kandidater Demokratene har å stille opp med.

Både Donald Trump og Ron DeSantis fremstår som sterke kandidater for Republikanerne. DeSantis har ikke annonsert sitt kandidatur ennå, men gjorde nettopp et brakvalg som guvernør i Florida.

– Pete Buttigieg er en god kandidat. Michigans guvernør Gretchen Whitmer er en solid kandidat. Det er to kandidater. Og det er lenge til 2024, påpeker Eirik Løkke.

ET STERKT NAVN: Transportminister Pete Buttigieg vil være en sterk kandidat, tror Eirik Løkke. Foto: Andrew Harnik / AFP / NTB

Han tror ikke på visepresident Kamala Harris, ettersom hun gjorde det overraskende dårlig i nominasjonskampen i 2020.

Flere har pekt på Wes Moore som et spennende navn hos Demokratene. Han gikk nylig seirende ut i mellomvalget og vil over nyttår bli Marylands første svarte guvernør.

Løkke mener det er for tidlig å trekke fram den tidligere Robin Hood-lederen som en mulig utfordrer til Trump eller DeSantis.

– Han skal jo bli guvernør først og operere litt i Maryland. Vi får se hvordan det går det første året, om han kan seile opp. Det kan komme folk som kaster seg inn. Det var ikke så mange som hadde hørt om Pete Buttigieg før han vant i Iowa og deretter var høyt oppe i New Hampshire.

Buttigieg er i dag transportminister i Bidens kabinett.

Innfrir så vidt alderskravet

Et navn det snakkes lite om i amerikansk presse når det gjelder presidentvalget i 2024, er kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez fra New York. For å stille til valg som president, må man ha fylt 35 år og Ocasio-Cortez gjør det en måned før neste presidentvalg går av stabelen.

– Hvis hun velger å stille, er hun en veldig sterk kandidat i et primærvalg. Så gjenstår det å se hvordan hun eventuelt takler det. Hun har jo en historikk og noen synspunkter som kan angripes, mener Løkke.

VAG: Alexandria Ocasio-Cortez svarte unnvikende da hun for en tid tilbake som gjest i et amerikansk talkshow ble spurt om hun planlegger å stille i presidentvalget i 2024. Foto: Robyn Beck / AFP / NTB

Medietekket til Alexandria Ocasio-Cortez er ekstremt stort. Mange amerikanere elsker henne, og mange amerikanere elsker tilsynelatende å hate henne. Resultatet er at hun får massiv oppmerksomhet av nyhetskanalene og avisene.



Trumps store fordel da han vant i 2016, var at han fikk snakke direkte til velgerne gjennom alle nyhetskanalene hver gang han holdt folkemøter. Og det gjorde han flere ganger i uka, i beste sendetid.

Den fordelen vil han – eller DeSantis – trolig ikke få mot Ocasio-Cortez, ettersom hun også vil dra gode seer- og lesertall.

– Hun har en veldig høy profil. En ekstremt høy profil. Hun var i en periode den politikeren flest søkte etter på nett, bak Trump. Men jeg tror hun er for upopulær på landsbasis, selv om hun er kjempepopulær i den demokratiske basen, sier Løkke.

Samtidig vil medietekket antagelig bidra til at Ocasio-Cortez i større grad enn andre får mulighet til å nå ut til velgerne med sine budskap. Det er vanskelig å se for seg en annen demokratisk kandidat som vil kunne få like mye taletid i media.

– Ingen vil være i nærheten, konstaterer Løkke.