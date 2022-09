Tyskland utsetter nedleggelse av to kjernekraftverk

Robert Habeck er Tysklands økonomi- og klimaminister. Mandag kunngjorde han at to av landets tre siste kjernekraftverk skal kunne levere strøm fram til midten av april neste år hvis det blir nødvendig. Foto: Kay Nietfeld / DPA via ATP / NTB

De tre kraftverkene er tidligere besluttet nedlagt ved årsskiftet.

To av kjernekraftverkene skal kunne fortsette å produsere strøm fram til midten av april neste år hvis det blir nødvendig, opplyste økonomiminister Robert Habeck mandag kveld.

Det tredje legges ned i henhold til planen, som ble vedtatt mens Angela Merkel var statsminister.

De to verkene som holdes i beredskap, er Isar II i Bayern og Neckarwestheim i Baden-Württemberg. Ifølge Habeck beholdes de som reservekraftverk i tilfelle det trengs for å stabilisere elektrisitetsnettet sør i Tyskland i vinter.

Energikrisen i Tyskland er utløst av manglende gassforsyninger fra Russland i kjølvannet av krigen i Ukraina.

Tyskland vedtok under Merkel en stor energiomstilling som innebar at Tyskland skulle kvitte seg med all atomkraft. Men stadig flere politikere har argumentert for at planen bør utsettes for å demme opp for strømmangel de neste månedene.

Russland har kuttet nesten alle gassforsyninger til Tyskland under påskudd av at gassrørledningene må repareres. Tyske myndigheter mener gasskuttet er Russlands måte å straffe Tyskland på som følge av landets støtte til Ukraina og sanksjonene som er innført mot Russland.