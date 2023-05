TILTALT: En av de tiltalte, Sven Birkmann, med håndjern i rettssalen i Koblenz. På plakaten står det «Sammen med våre brødre, for fred og vennskap, krig mot fascisme» på russisk. Foto: Boris Roessler / DPA via AP / NTB

Tyskere som ville styrte regjeringen i Berlin møter i retten

Rettsaken mot fem tyskere som er tiltalt for høyforræderi startet onsdag i Frankfurt. De anklages for å ha planlagt å styrte regjeringen for å innføre et autoritært styre.