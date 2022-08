Tyrkia: – Sverige og Finland lovet å bekjempe terror

FORPLIKTELSE: Ibrahim Kalin, utenrikspolitisk rådgiver for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, sier i en uttalelse at de nordiske landene «fornyet sin forpliktelse» til å samarbeide om å bekjempe terror. Foto: Bernat Armangue / AP / NTB

De tre landene holdt fredag sitt første møte etter at de undertegnet en avtale som sikret tyrkisk støtte til svensk og finsk Nato-medlemskap.

Ibrahim Kalin, utenrikspolitisk rådgiver for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, sier i en uttalelse at de nordiske landene «fornyet sin forpliktelse» til å samarbeide om å bekjempe terror.

Det har ikke kommet ut mange detaljer om hva som konkret ble diskutert på møtet i Helsinki.

Utenriksdepartementet i Finland opplyser at landene skal ha flere møter utover høsten.

Avtalen med Tyrkia var en forutsetning for at landet droppet sitt veto mot at Sverige og Finland skulle få bli medlemmer av Nato.

– Møtet vil handle om hvordan vi skal følge opp avtalen Tyrkia, Sverige og Finland undertegnet i Madrid under Nato-toppmøtet, sa Sveriges utenriksminister, Ann Linde (S), til SVT onsdag.