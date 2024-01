Tyrkia sier ja til Sveriges Nato-søknad

ENDELIG: Etter mye om og men sier Tyrkia nå ja til at Sverige kan få bli medlem i Nato. Her ser vi Sveriges statsminister Ulf Kristersson sammen med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg under en pressekonferanse i Stockholm 24. oktober i fjor. ) Foto: Jonas Ekstromer / TT / NTB

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er glad for den etterlengtede nyheten.

Den tyrkiske nasjonalforsamlingen har tirsdag stemt over og godkjent Sveriges Nato-søknad, melder nyhetsbyrået Reuters.

Dermed er president Recep Tayyip Erdogans navnetrekk det eneste formelle steget som gjenstår før Tyrkia har godkjent Sverige som medlem av forsvarsalliansen.

Svenskene mangler imidlertid fortsatt godkjennelse fra Ungarn før de kan bli medlem av Nato. Alle Natos 31 medlemsland må nemlig godkjenne opptak av nye medlemmer.

FØR PÅSKE: Bjørn Olav Knutsen regner med at Sverige blir Nato-medlem før påske. Foto: FFI.no

Sjefsforsker Bjørn Olav Knutsen i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sier at han er trygg på at Erdogan kommer til å signere ratifikasjonsdokumentet.



– Det kan vi gå ut ifra. Nå har han fått viljen sin og markert seg sterkt i flere måneder. Nå har han tynt svenskene nok, sier Knutsen til TV 2.

Har ventet lenge

I likhet med Finland søkte Sverige om å bli medlem av Nato kort tid etter at Russland invaderte Ukraina for snart to år siden. Mens Finland ble tatt opp som medlem i april i fjor, har både Tyrkia og Ungarn fortsatt å blokkere Sverige.

Nato-sjef Jens Stoltenberg skriver i en tekstmelding til TV 2 at han ønsker avgjørelsen velkommen.

– Sveriges medlemskap gjør Nato sterkere og oss alle tryggere, skriver han.

Knutsen påpeker at det ikke minst gjør oss i Norge tryggere.

– Det å få Finland og Sverige inn i Nato, vil ha veldig stor betydning. Dette er høyt utviklede land som har høyt nivå på sine forsvar. Dette vil også bety veldig mye for norsk sikkerhet, for nå vil alle landene i Norden dele samme sikkerhetspolitiske status, sier Knutsen.

Nettopp dette poenget fremhever også utenriksminister Espen Barth Eide, som kommenterer nyheten på X tirsdag kveld.

– Et samlet Norden i Nato styrker vår felles sikkerhet, skriver Eide.



Jens Stoltenberg skriver til TV 2 at han regner med at Ungarn nå vil fullføre sin ratifiseringsprosess så snart som mulig.

– Alle Nato-landene ble enig i Vilnius om å invitere Sverige inn i alliansen, og Sverige har oppfylt sine forpliktelser, skriver Stoltenberg.

Tyrkia krevde blant annet utlevering av kurdiske aktivister fra Sverige, og reagerte dessuten sterkt på koranbrenningen i nabolandet vårt.

Invitert til Ungarn

Ungarn har ennå ikke sagt ja, men statsminister Viktor Orban inviterte tirsdag sin Sveriges statsminister Ulf Kristersson til Budapest for å diskutere søknaden. Sveriges utenriksminister sier ifølge NTB at det ikke er noen grunn til å forhandle, men er åpen for dialog.

Uansett er Kristersson en glad mann tirsdag kveld.

– I dag er vi ett steg nærmere et fullverdig medlemskap i Nato, skriver han på X.

Bjørn Olav Knutsen i FFI regner også med at Ungarn kommer til å følge etter Tyrkia rimelig raskt.

– Jeg kan ikke se hva Orban skal kunne oppnå ved å fortsette å føre en sånn obstruksjonspolitikk. Han har gjemt seg bak Erdogan og jeg kan ikke se hva mer han kan tjene på å fortsette, sier Knutsen.

Når Ungarn også ratifiserer Sveriges medlemskap, og dokumentene er sendt til USA for å bli deponert der, vil Sverige få en offisiell invitasjon fra Nato. Sverige vil deretter formelt bli det 32. medlemmet av Nato når de selv ratifiserer medlemskapet og deponerer dokumentet hos USA.

Det kan skje allerede før påske, tror Knutsen.

– Det er litt tidlig påske i år, men det vil jeg absolutt mene. Det skal ikke være noe formelt i veien. Dette har allerede tatt altfor lang tid.