Tyrkia avviser ansvar for 92 nakne migranter ved gresk grenseelv

Tyrkia avviser at de har noe ansvar for de 92 menneskene som Hellas beskylder tyrkerne for å ha tvunget til å krysse grenseelva Evros uten klær.

– Vi fordømmer en slik grusom og nedverdigende behandling og ber om en full etterforskning av denne hendelsen, sier FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og beskriver rapportene og bildene av de 92 menneskene som sjokkerende.

Greske myndigheter opplyste lørdag at gresk grensepoliti i samarbeid med EUs grensevaktbyrå Frontex hadde reddet 92 nakne migranter ved Evros dagen før.

Frontex bekrefter søndag at de var involvert og sier at det i hovedsak var mennesker fra krigsherjede Syria og Afghanistan.

– De ble funnet nesten nakne, og noen av dem hadde synlig skader, sier talsperson Paulina Bakula til nyhetsbyrået AFP.š

Minister tvitret bilde

Hellas' migrasjonsminister Notis Mitarakis tvitret lørdag et fotografi av migrantene og anklager tyrkiske myndigheter for å sende folk over grensa. Bildet viser en større gruppe menn som forsøker å skjule underlivet mens de beveger seg på rekke gjennom et naturlandskap. Ansiktene er sladdet, og flere av mennene huker seg ned på bakken.

– Tyrkias behandling av de 92 migrantene som vi reddet på grensa i dag, er en skam for sivilisasjonen. Vi forventer at Ankara etterforsker hendelsen og i det minste beskytter sine grenser til EU, tvitrer han.

Fikk mat og klær

Ingen av de 92 hadde klær eller bagasje, ifølge departementet. Noen av dem har fortalt til greske tjenestemenn at de ble transportert til elva i tre kjøretøyer som tilhørte tyrkiske myndigheter. Deretter ble de angivelig plassert i gummibåter som skulle ta dem til Hellas. Etter ankomsten har de fått mat og klær, opplyser gresk politi.

Hellas' minister for borgerbeskyttelse Tyrkia for «instrumentalisere ulovlig innvandring». Han sier til den greske TV-kanalen Skai at flere av migrantene fortalte Frontex at de ble brakt til elva i tyrkiske militærkjøretøy.

Ankara avviser ethvert ansvar for hendelsen. Viseinnenriksminister Ismail Catakli ber Hellas slutte med det han beskriver som «manipulasjoner og uærlighet».

«Gravplass» i Egeerhavet

Hellas blir selv jevnlig utsatt for anklager fra organisasjoner og medier om at de driver med såkalte ulovlige pushback. Det går ut på å tvinge migranter og flyktninger tilbake til Tyrkia med makt. Det benekter Hellas, som sier de handler i tråd med folkeretten og beskytter landets grenser.

I forrige måned brukte president Recep Tayyip Erdogan sin tale i FN til å beskylde Hellas for å forvandle Egeerhavet til en «gravplass» med sin «undertrykkende» migrasjonspolitikk.

Greske grensevakter har den siste tiden rapportert om en kraftig økning av båtflyktninger som kommer via det østlige Egeerhavet.

Hellas har på sin side anklaget Tyrkia for å presse flyktninger og migranter inn i Hellas for på den måten å legge press på EU.

Den greske regjeringen ønsker å nærmest forsegle grensa ved Evros som følge av det økende antallet mennesker som krysser grensa fra Tyrkia. Det 35 kilometer lange grensegjerdet langs elva skal forlenges med 80 kilometer.

