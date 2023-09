TV-produksjon stakk fra regningen: – Hvordan våger de?

KOKK: Sirly Ylläsjärvi har vekket enormt engasjement etter hun la ut en TikTok-video der hun beskriver problemene som har oppstått etter at en stor internasjonal TV-serieproduksjon inntok hjemstedet hennes. Foto: Marko Vasara

Lokale bedrifter sto på dag og natt da Apple TV+ sin nye storsatsing «Constellation» skulle spilles inn. Nå tyr kokken som leverte cateringen til sosiale medier for å få oppgjøret sitt.

Det var stor stas for innbyggerne i Lappland da storsatsingen «Constallation» skulle spilles inn i området i januar og februar. Flere lokale bedrifter leverte tjenester til filmcrewet som bestod av 200 til 300 personer.

Men da filmingen var over, og det internasjonale filmteamet dro, kom kalddusjen.

– De etterlot seg ubetalte regninger for én million euro. Vi har kjempet for å få pengene våre i et halvt år nå. Vi ønsket egentlig ikke å gå offentlig ut med dette, men nå trenger vi hjelp, sier kokken Sirly Ylläsjärvi i cateringselskapet Aurora Estate i en video på TikTok.

Videoen har siden gått viralt, og mange engasjerer seg i saken.

Den fiske avisen Helsingin Sanomat var først med å omtale saken i media.



Ifølge dem dreier det seg om ubetalte regninger for alt fra lønn, catering, elektrikere og drivstoff, til leie av hundesleder. Avisen har snakket med flere bedriftseiere i området som alle sier det samme. Produksjonsteamet dro uten å betale.

– Hvordan våger de?

– Vi har akkurat overlevd koronaen som var et hardt slag for bransjen. Så kommer et stort selskap og utnytter oss grovt. Hvordan våger de? spør Sirly Ylläsjärvi sjokkert.

Hun forteller i TikTok-videoen hvordan de sto på dag og natt i den lapplandske vinterkulda for å levere mat til crewet.

Den ubetalte regningen de sitter igjen med utgjør om lag 12 prosent av bedriftens årlige omsetning.



Silva Yllâsjârvi og hennes forretningspartner Heidi Seikkula driver cateringselskapet sammen. Foto: Marko Vasara

– Vi har finansiert dette millionprosjektet med vår lille bedrift, sier Ylläsjärvi.

Alle leverandører har inngått en fortrolighetsavtale med produksjonsselskapet, så det er begrenset hva hun kan si.

Det hun kan si, er at de fikk matbestilling til et visst antall mennesker, men stadig flere dukket opp til måltidene.

– Da de kom virket de veldig profesjonelle. Det var et tydelig hierarki, og vi fikk inntrykk av at penger ikke var noe problem. Vi fikk beskjed om at maten kunne bli fraktet med helikopter om det så var, sier hun til TV 2.



Store internasjonale aktører

TV-serien er bestilt av strømmetjenesten Apple TV+, og har arbeidstittel «Constellation». Den spilles inn både i Marokko, Tyskland og Finland, og det er produksjonsselskapet Turbine Studios som lager serien.

Når TV 2 kontakter produksjonsselskapet, sier ansvarlig produsent, Ian Thomson, at de er svært opptatt av å komme til bunns i saken. Han er også tydelig på at det ikke er Apple som oppdragsgiver som er ansvarlig.

LAPLAND: Deler av storsatsingen Constellation har blitt spilt inn i Lappland, Finland. Foto: Sirly Ylläsjärvi

– Vi har gransket saken i flere måneder nå, og vi håper å finne en løsning så fort som mulig, sier Thomson.

Han forklarer at de som produsenter har inngått en avtale med Film Service Finland som er et produksjonstjenesteselskap.

Slike selskaper hjelper de store filmproduksjonsselskapene med alt praktisk. De finner innspillingssteder, ordner med underleverandører og budsjetterer kostnader.

Krangler om hvem som er ansvarlig

– Disse budsjettene er godkjent av alle involverte, og vi har betalt den prisen vi var enige om, sier Thomson. Ifølge finske medier var det 1,7 millioner euro.

Han er tydelig på at det er Film Service Finland som er ansvarlig for at alle underkontraktører og leverandører blir betalt.

– Vi vet ikke hva som har gått galt, og siden saken er under gransking kan jeg ikke kommentere så mye mer utover det, sier Thomson til TV 2.

Jupe Louhelainen i Film Service Finland sier til TV 2 at situasjonen er komplisert, og mener det hele har tatt altfor lang tid.

– Har ikke funnet noen feil

– Turbine har nå gransket denne saken i seks måneder uten å finne noen kostnader de har reagert på. At dette strekker ut i tid har skapt mange problemer, sier Louhelainen.



Han sier de har sendt fakturaer til produksjonsselskapet for utgiftene det ikke var budsjettert for, og at de ikke har blitt betalt. Ifølge ham, er dette den vanlige måten å gjøre slike oppgjør på.



– De harde fakta er et det ble masse ekstra kostnader i Lappland, og de ekstra kostnadene kom på grunn av Turbine Studios' ansatte og deres beslutninger, sier Louhelainen.

Denne siden av saken støttes av Ylläjärvi.

– Her i Finland har alle snakket sammen og vi er enige om hva som har skjedd. Turbine Studios' ansatte var til stede her, og det var de som brukte tjenestene, spiste maten og overnattet, sier hun.



Mister nattesøvnen

Ylläjärvi sier hun har mistet nattesøvnen over dette, og at økonomien er trang.

– Det ironiske er at vi har jobbet for en stor serie til en streamingtjeneste, og nå har vi ikke råd til å abonnere på streamingtjenesten, sier hun i TikTok-videoen.

Silva Yllâsjârvi og Heidi Seikkula jobbet dag og natt for å ordne mat til i snitt 250 involverte personer. Foto: Marko Vasara

– Vi forstår at denne saken påvirker de lokale bedriftene. Vi har stor sympati for alle de som jobbet så hardt for oss. De var så gjestfrie og flinke mens vi var i Finland. Det er veldig trist og frustrerende at de blir rammet på denne måten, sier Thomson.

Filmcrewet ankom Lappland i januar, og innspillingen foregikk i kommunene Ivalo og Inari i januar og februar.

«Constellation» er en psykologisk thriller med regi av Peter Harness. Noomi Rapace og Jonathan Banks er i hovedrollene.