TV 2-team søker tilflukt under rakettangrep

Mandag formiddag er TV 2s team hjemme hos en norsk familie i Ashkelon. Mens Bjørn Engelholm peker mot Gaza fra balkongen, går plutselige alarmen.

Styrter i bomberom

Og da går ting fort. Som mange andre i Israel har de et bombesikkert rom hjemme hos seg selv. De tar med seg TV 2s team.

Se video øverst!

Leiligheten ligger bare 14 kilometer fra Gaza. Det går kort tid fra alarmen ulte til det smeller rundt dem.

I BOMBEROMMET: Dalia, Bjørn og Nathalie Egelholm bor bare 14 kilometer fra Gazastripen. Her har de søkt tilflukt i bomberommet sammen med TV 2s team. Nathalie og faren reiser til Norge i morgen Foto: Aage Aune / TV 2

Nathalie, Bjørn og Dalia Engelholm er fra Tønsberg. Familien pendler mellom Norge og Israel, og de er vant til alarmer.

Men denne gangen er ting annerledes.

– Det er uvanlig at alarmen går på dagtid. Vanligvis skjer det om natten. Det kalles for «nattens terror», forklarer Bjørn Engelholm.

Kraftig smell

Inne i bomberommet forsøker de å se for seg hva som skjer der ute. Det blir stille når smellene tiltar i styrke.



TILFLUKT: Natalie er preget av situasjonen. Hun frykter ektemannen vil bli igjen i Israel for å delta i krigen. Foto: Aage Aune / TV 2

Drønnene vi hører på opptakene kommer fra nedslag både i Ashkelon og nabobyen Ashdod. Ifølge israelske medier ble minst tre israelere alvorlig skadet.

Få full oversikt her



Flyalarmen ble også aktivert i Jerusalem og Tel Aviv Det skal være hørt eksplosjoner i Tel Aviv, ifølge Reuters.



REDD: Norske Nathalie er for tiden i Israel for eget bryllup og bryllupsreise. Foto: Aage Aune / TV 2

4400 raketter

Siden lørdag har Hamas skutt mer enn 4400 raketter mot Israel fra Gaza, og det meldes at det trolig fremdeles kommer krigere fra Hamas inn i Israel, skriver Haaretz.



Det israelske forsvaret bomber kontinuerlig mål i Gaza som svar.

ASHKELON: Sivile israelere evakuerer stedet hvor en rakett slo ned mandag. Foto: AP/Ohad Zwigenberg

Israels forsvarsminister Yoav Gallant varslet mandag at det skal innføres en total blokade av det palestinske området, der det bor over to millioner mennesker.

Han sier at blokaden inngår i det han kaller en kamp mot et «bestialsk folk».

– Vi innfører en fullstendig beleiring av Gaza. Ingen elektrisitet, ingen mat, ikke noe vann, ikke noe bensin. Alt er stengt, raser Gallant.