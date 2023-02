TV 2-team havnet i drama: – Jeg skal drepe dere alle!

Plutselig brøler en mann utenfor bilen:

– Jeg skal drepe dere alle sammen!

Den skadde kvinnen, Victoria, skriker i det hun ser hvem det er.

– Der er det udyret. Din jævel. Din jævel, måtte du dø, roper hun til ham i det den illsinte mannen kommer inn i bilen.

Den 74 år gamle mannen skal ha kastet en granat mot en butikk fordi han mente melken han kjøpte var sur. Fem personer ble skadet. Inkludert Victoria.

– Jeg skal drepe dere alle, brøler han nok en gang.

Politimannen Vasilij tar et godt tak i den gamle mannen.

– Få ham bort fra meg, få ham bort fra meg, skriker Victoria.

Det er først da vi ser at mannen er bakbundet med hyssing.

– Gi meg stripsene, roper Vasilij til sjåføren.

Han stripser hendene til den gamle mannen slik at han ikke kan komme seg løs.

STRIPSET: Den mistenkte gjerningsmannen blir pågrepet og fraktes i bilen sammen med de skadde. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Deretter plasserer Vasilij ham bestemt ned på setet rett ved siden av TV 2s reporter.

Som TV 2s utsendte sitter vi i en pansret bil like ved fronten i Ukraina.

Tidligere ble den brukt til pengetransport. I dag fungerer den både som ambulanse og arrest.

Hvordan havnet vi her?

Fra vondt til verre

Dagen startet kontrollert. En time tidligere befinner vi oss utenfor politistasjonen i byen Kurakhove i Donetsk fylke. Vi skulle få bli med to ukrainske politimenn på jobb.

KLARE: De to politimennene gjør seg klare til dagens oppdrag. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Jevne drønn fra ukrainsk og russisk artilleri kan høres, mens politimennene Vasilij og Rustam fyller opp en varebil med soveposer og mat. De skal ut og levere hjelpesendinger til sivile.

Alt skal kjøres til et møtested utenfor den krigsherjede landsbyen Krasnohorivka.

FYLLER OPP: Rustam laster soveposer inn i bilen. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Der plukker en person opp varene og leverer det videre. Vi kan ikke samle alle menneskene på et sted, for det er bombing hele tiden, forteller Rustam.

TV 2 skal få være med dem til møtepunktet. Men plutselig får politimennene en ny beskjed:

– Vi fikk en melding om at i en av gatene i Krasnohorivika er en sivil blitt skadet, forteller Vasilij.

Rustam løper av gårde og henter den pansrede bilen. Minutter senere er vi på vei mot landsbyen.

– Hvordan kan du planlegge noe? Vi pakket for å reise, boom så får vi en melding. Og vi må av gårde på et annet oppdrag, roper Rustam fra førersetet.

Vasilij sitter bak i bilen sammen med TV 2.

TRAVEL: Politimannen Vasilij fungerer både som politi, hjelpearbeider og ambulansesjåfør. Foto: Oleksandr Techynskyi

– Sjefen ga oss ordre om å evakuere og gi førstehjelp. Hvor mange skadde og hvorfor det skjedde, vet vi ikke, forteller han.

Underveis kommuniserer Vasilij med soldater som allerede er på stedet.

De avtaler at vi skal møte dem på veien inn mot landsbyen.

Langt verre

Soldatene bråstopper i det vi møter dem. Og alle styrter ut av bilene.

– Har dere en båre?, roper soldatene.

– Ja, vi har det, sier Rustam og henter den frem.

Fort skjønner vi at dette er langt verre enn det vi først fikk beskjed om. Fem skadde personer ligger på gulvet inne i varebilen.

FEM SKADDE: To soldater forsøker så godt de kan å redde de fem som ble skadd i granatangrepet. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

To soldater jobber med å stanse blødningene. De ber politifolkene ta med seg to av de skadde.

– Dere kan ta en kvinne og en mann som kan sitte oppreist, sier de til Rustam og Vasilij.

Victoria er den første som bæres inn i bilen vi kjører. Hun er bevisst, men har skader i foten og store smerter.

– Kan dere ta han her også. Han kan sitte!

HARDT SKADD: Mannen som skal fraktes til sykehus blør kraftig, og ser ut til å trenge umiddelbar hjelp Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Sergej løftes kjapt ut. Han er hvit i huden og virker å gå inn og ut av bevissthet.

Han er hardt skadet i foten, og det ser også ut som han blør fra en skade i ryggen.

Lydene av kampene som pågår et stykke unna kan høres enda bedre her, men ingen lar seg prege av det.

Dette er normalen i dette området.

Og nå fokuserer alle på å få de skadde av gårde til nærmeste sykehus i full fart.

KJØR!: Vasilij roper til sjåføren at han må kjøre. Kvinnen blør. Foto: Oleksandr Techynskyi

Drept og skadd av en av sine egne

Det ville være lett å anta at disse menneskene var ofre for russiske granater. Men fra baksetet begynner Victoria å fortelle hva som har skjedd.

– Det hele begynte med en krangel om melk. En gammel mann ble sint fordi han mente at melken han kjøpte var sur, forteller hun.

Den sinte mannen forsvant midt i krangelen, men kort tid etter dukket han opp igjen. Da hadde han med seg en granat som han kastet mot butikken.

– Flere personer ble skadet. Jeg stod inne i butikken, men også jeg ble truffet av splinter, forteller hun.

En person døde og fem ble skadet i angrepet, som ifølge flere vitner ble utført av en av landsbyboerne.

Mistenkte dukker opp

Mens Victoria forteller, hører vi lydene av tumulter og roping utenfor bilen. Soldater har pågrepet mannen som vitner utpeker som gjerningsmann. Nå ber de Vasilij og Rustam om å ta ham med til arresten.

Mannen er illsint når han føres inn i bilen vi sitter i.

PÅGREPET: Den mistenkte gjerningsmannen blir pågrepet kort tid etter granatangrepet. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Håper du får melk vrangstrupen, kveles og dør, roper Victoria til ham etter at politimennene har sikret ham inne i bilen.

Den mistenkte er 74 år og kommer fra området. Han nærmest knurrer mens han sitter fremoverbøyd med hendene stripset bak på ryggen.

Rustam rapporterer inn til hovedkvareret: «Vi tok ham. Og vi har to skadde personer med oss».

Så setter han kursen mot sykehuset.

HASTER: Vasilij befinner seg i en kamp mot klokka for å redde den skadde mannen. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Bak i bilen forsøker Vasilij å holde liv i den skadde mannen, Sergej. Han har allerede mistet mye blod og besvimer flere ganger.

Mange sliter psykiske

I området vi er i har krigen pågått i snart ni år. Krigshandlingene startet først da russiskstøttede separatister tok kontroll over store deler av Luhansk og Donetsk i 2014.

Siden har kampene rast her.

24. februar i fjor ble det enda mer intenst etter at Russland startet den massive invasjonen av Ukraina.

Krigen tærer på, og mange av menneskene som fortsatt lever her sliter.

KLAMPEN I BÅNN: Vasilij holder seg fast mens den provisoriske ambulansen haster mot sykehuset. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Verdens helseorganisasjons beregninger viser at én av fire ukrainere risikerer å få alvorlige mentale helseplager, advarer Michel Kazatchkine, som er rådgiver for Verdens helseorganisasjon, WHO.

I områdene som er hardest rammet av krigen har helsevesenet kollapset, og det er ikke hjelp å få for de som har vansker.

På toppen av det hele er våpen lett tilgjengelig. En granat av typen som ble brukt i angrepet i Krasnohorivka kan kjøpes for 150 kroner.

Når det som ikke skal skje skjer

Situasjonen sørger for at politimennene Rustam og Vasilij har fått flere jobber.

TRANSPORT: Pasientene og den pågrepne personen fraktes bort sammen. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

– Du ser på toppen av alt, så gjør vi jobben som ambulansesjåfører og hjelpearbeidere, sier han til oss mens han sjekker Sergej og Victoria.

– Victoria, hvordan går det med deg? Sergej, er det liv i deg? Hold ut, vi er rett ved sykehuset.

Men så skjer det som ikke skal skje. På vei gjennom en kontrollpost stanser bilen brått.

– Hva er det som skjer, roper Vasilij.

– Det er tomt for diesel, roper Rustam.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Drivstoffmåleren i den gamle bilen de kjører er ødelagt, og med to kritisk skadde om bord har de ingen tid å miste.

Rustam hopper ut og forsøker å stanse biler. Men ingen kan hjelpe. Han ringer inn til hovedkvarteret og ber om assistanse.

Og etter en stund kommer en politibil med en tank diesel kjørende med blålysene på.

DRIVSTOFF: Bilen gikk tom for diesel, og politimannen måtte ringe etter hjelp. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Rustam fyller opp bilen og igjen er vi på vei til sykehuset.

– Jeg klarer ikke mer, sier Victoria.

Farten er stor, og veiene er dårlig. Det sørger for at det gjør ekstra vondt for de to pasientene.

– Vi er ved sykehuset snart, sier Vasilij og gir Victoria litt vann.

Like hektisk hver dag

Minutter senere ankommer vi sykehuset i Kurakhove. Og i full fart rulles Victoria og Sergej inn på sykehuset.

TRAVELT: Sykehuset i Kurakhove er det eneste som fortsatt er i drift i dette området. Foto: Bent Skjærstad / TV 2

Livene deres ble reddet av to handlekraftige politimenn som selv lever i en ekstrem situasjon hver dag.

– Nesten hver dag er like hektisk, sier Vasilij.

Han står svett og sliten utenfor sykehuset.

Nå er han bare klar for å få fullført oppdraget. Politistasjonen er hundre meter unna, kanskje det blir tid for litt hvile etterpå.

– La oss komme oss av sted og få den fyren i arresten, sier han og hopper inn i bilen.