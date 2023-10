TV 2 konfronterer Hamas – slik svarer de

HAMAS: Palestinske krigere for Al-Qassam brigaden, den militære delen av Hamas, under en militærparade i sommer. Foto: Mahmud Hams / AFP

Det er ti dager siden Hamas-krigere angrep Israel i et omfattende koordinert angrep på flere fronter. Hundrevis av sivile ble drept på bestialsk vis. Barn og voksne ble kidnappet.

Det er åtte dager siden Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, erklærte krig mot Hamas.

DREPT: Sivile israelere tildekket etter å ha blitt drept av Hamas-styrker i den israelske byen Sderot, lørdag 7. oktober. Foto: Baz Ratner / AFP

I over én uke har det israelske militæret (IDF) bombet mål inne på Gazastripen. Løftet er å knuse Hamas en gang for alle.

Mer enn 4100 liv har til sammen gått tapt på begge sider. De fleste er sivile.

Hamas: – Sivile var ikke målet

Etter angrepene mot sivile har Norge fulgt andre vestlige land og stemplet Hamas som en terrororganisasjon.

Selv sier Hamas til TV 2 at sivile aldri var målet i angrepene.

– Vi rettet våre operasjoner mot de israelske soldatene og brakkene. Vi hadde ingen intensjon om å skade eller drepe sivile, påstår talsperson for Hamas, Ghazi Hamad, til TV 2.

TALSPERSON: Ghazi Hamad var tidligere viseutenriksminister i Hamas-regjeringen i 2012. Nå er han en av organisasjonens talspersoner. Foto: Hasan Jamali / AP Photo

Hamad fremlegger sine begrunnelser for TV 2.

– Den militære operasjonen kom etter fortsettelsen og eskaleringen av israelske forbrytelser mot vårt palestinske folk på Vestbredden og Gazastripen, sier Hamas og legger til:

– Vi har forsøkt gjennom meklere å unngå dette, men Israel – som er arrogant og hever seg over loven – fortsetter sine aggressive metoder.

– Renvasking

Professor i militære strategier ved Stabsskolen, Tormod Heier, sier til TV 2 at denne type retorikk er et forsøk fra Hamas' side på å overbevise den arabiske verden om at de kjemper en rettferdig kamp.

– De vil renvaske seg og skape legitimitet i den arabiske verden. Også her er det stor misnøye med organisasjoner som med vilje tar livet av sivile, sier Heier.

Hamas mener at en militær løsning er den eneste muligheten for å frigjøre Palestina. De er mot en tostatsløsning, og har ingen interesse i fredsprosesser.

Ghazi Hamad hevder at Israel i tiden forut angrepet 7. oktober utførte flere raid i palestinske byer, drepte sivile borgere ved militære sjekkpunkter, og gikk til flere angrep på folk i al-Aqsa-moskeen.

– De hindret dem i å be i moskeen, og slo til og med kvinner og eldre, forteller Hamad om al-Aqsa-moskeen til TV 2.

Al-Aqsa-moskeen ligger på Tempelhøyden i Jerusalem som er hellig både for muslimer, jøder og kristne. Kilder i Hamas har tidligere uttalt at det var sammenstøtene under ramadan i mai 2021 som trigget angrepsplanene.

Truet av normaliseringsprosess

Andre mener at å bruke stormingen av al-Aqsa-moskeen som motivasjon for å angripe Israel, kun er symbolsk, og en forklaring som brukes for å vinne sympati og støtte blant sine egne, og i andre arabiske land.

En annen forklaring er at den pågående normaliseringsprosessen mellom Saudi-Arabia og Israel kan ha vært truende for Hamas.

– Hvis Saudi-Arabia skulle anerkjenne Israel, kunne palestinerne bli ytterligere marginalisert, og veien mot en selvstendig stat enda lenger. En spektakulær krig inne i Gaza hvor det vrimler av sivile kan samle araberstatene på palestinernes side, påpeker Heier.

Saudi-Arabia og Israel skulle etter planen signere en historisk avtale i løpet av neste år. Disse planene ble etter angrepene 7. oktober satt på pause.

Grundig planlagt

Omfanget av angrepene til Hamas sjokkerte en hel verden. Mange har også spekulert i om også Hamas selv er overrasket over hvor lite motstand de fikk.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Det ble tatt i bruk bakkestyrker, paraglidere, båter, raketter, missiler og droner. Det er også funnet kart på drepte Hamas-krigere som tyder på at de målrettet gikk etter sivile.

Alt tyder på at angrepene var nøye planlagt.

Ville provosere fram motreaksjon

Tormod Heier mener Hamas visste nøyaktig hva de satte i gang, og hva som ville bli resultatet.

– Hamas har lang erfaring med israelske forsvarsdoktriner. Gjennom krigene de har hatt med israelerne iblant annet 2008, 2012 og 2014 har de opparbeidet seg mye kunnskap om hvordan Israelske styrker vil respondere på angrep.

Professoren mener forventet israelsk respons har inngått i planleggingen.

– Hamas vet hva som skal til for å provoserte fram en motreaksjon. Spesielt vet de at gisseltaking vil gjøre at den israelske staten vil strekke seg langt, sier han.

(edited)

Konfronteres

Konfrontert med de grufulle videoene og vitneutsagn fra nedslaktingen av sivile på musikkfestivalen i Negev-Ørkenen, reagerer Hamas-talsmannen avvisende.

Han gjentar at Hamas aldri hadde som mål å drepe sivile.

– Men allerede lørdag ser vi jo at flere sivile israelere blir drept og skadet. Flesteparten av de døde hittil er sivile. Hvordan kan du si at intensjonen ikke var å skade sivile?

Hamad vil ikke besvare spørsmålet, og henviser til uttalelsen han allerede har gitt – «Vi hadde ingen intensjon om å skade eller drepe sivile».

– Hva med israelerne som holdes som gisler, hvordan behandler dere dem?

– Alt Israel har spredt er falsk og villedende propaganda. Vi behandler israelske fanger med all respekt og gir dem alt de trenger, svarer han.

«Tilfeldig» at sivile er drept

Når TV 2 ber Ghazi Hamad utdype hvorfor de har angrepet sivile, og hvorfor flere er tatt som gisler, nekter han å svare.

EVAKUERER: Sivile evakueres etter rakettangrep mot den israelske byen Ashkelon. Foto: Ohad Zwigenberg

TV 2 fremlegger Hamads uttalelse til en annen høytstående person i Hamas, Bassem Naeem. Han var helseminister i den første Hamas-regjeringen, og er nå formann i rådet for internasjonale relasjoner i Gaza.

Han er mer klar i sin tale:

– Instruksjonen til sjefene var tydelig; Ikke skad sivile, ikke drep dem, bare behandle dem godt.

– Men dere har jo ikke behandlet alle godt, og flere er drept. Hvordan kan dere forsvare det?

Naeem forklarer at sivile israelere «tilfeldigvis» befant seg i kryssilden, da Hamas ifølge ham angrep såkalte kibbutzer i umiddelbar nærhet av Gaza.

KLAR TALE: Bassem Naeem er talsperson for Hamas. Han hevder også at de aldri hadde planer om å drepe sivile. Foto: SkyNews

– Der bor det mange militære soldater og offiserer. Noen av dem er ikke engang kledd som det, det kan være en hvilken som helst person i sivile klær, som sitter og styrer kameraer og våpen fra en datamaskin, forklarer han.

Naeem sier til TV 2 at Hamas sitter på dokumentasjon av kvinner som har fortalt hvor «bra og moralsk» Hamas behandlet dem. TV 2 har bedt om tilgang til denne dokumentasjonen uten å få den.

Vi spør også om Naeem kan utdype hvilken situasjonen gislene er i.

– Jeg har ingen detaljer om antall gisler, alder, kjønn, nasjonalitet eller rangering i militæret av disse gislene, men det jeg kan si er at jeg ikke er sikker på hvem som er sivile og ikke.

SIVILE DREPT: TV 2 fikk reise inn til Kibbutz Kwar Aza som befinner seg bare 3 kilometer fra Gaza. I denne landsbyen ble begikk Hamas-krigere grusomme overgrep under terroraksjonen 7. oktober. Foto: Aage Aune / TV 2

– Men hvorfor har dere tatt gisler i det hele tatt?

– Et av målene var å ta noen av de israelske soldatene som gisler fordi vi har minst 5800 palestinske fanger som lever under umenneskelige forhold i israelske fengsler, som har rett til å returnere til familiene sine.

Ifølge Israel er 199 israelere tatt som gisler av Hamas. Det er både barn, voksne og eldre personer blant gislene.

Hamas oppga tidlig fangeutveksling som motiv for bortføringene, og har siden truet med å likvidere gisler dersom Israel fortsetter angrepene mot sivile på Gazastripen.

LIKPOSER: Når TV 2 besøkte kibbutzen Kwar Aza var det tydelige spor etter de brutale angrepene som skjedde 7. oktober. Foto: Aage Aune / TV 2

Venter israelsk bakkeinvasjon

Tidlig forrige uke bekreftet Det israelske forsvaret (IDF) at de har planlagt en offensiv mot Gaza fra både bakken, luften, og havet.

En talsperson for IDF sier søndag at det ventes på en «politisk beslutning» når det kommer til tidspunktet for bakkeoffensiven mot Gaza, ifølge AFP.

– Vi vil ha diskusjoner med vår politiske ledelse, sier talspersonen Richard Hecht.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Rundt 1,1 millioner mennesker på Gazastripen har siden torsdag advart mot forestående angrep og bedt om umiddelbart evakuere sør mot grensen til Egypt.

Nå venter verden på det som skal skje – det gjør også Hamas og innbyggerne i Gaza.

– Mørkt kapittel

Naeem er klar på hva Hamas vil gjøre dersom Israel går til angrep på bakken:

– Vi vil slå tilbake og gjøre motstand. Dette har skjedd før, og da kom ikke israelske soldater mer enn 200 meter inn på Gaza før vi slo tilbake. Jeg tror Gaza vil være et mørkt kapittel i Israels historie om de prøver å bite oss igjen, avslutter han.

Les også: Det hemmelige nettverket under bakken

På israelsk side har minst 1400 personer blitt drept, mens over 3600 er skadet. På Gazastripen er minst 2750 drept, og nesten 10.000 skadet.

Konflikten og krigen kort forklart Lørdag 7. oktober iverksatte Hamas et omfattende angrep mot Israel. Hamas er et palestinsk politisk parti og militær gruppe som har holdt kontroll over området Gazastripen siden 2007. I det første angrepet sendte Hamas tusenvis av raketter mot Israel, og sendte inn krigere som drepte hundrevis av sivile. Både barn og voksne ble tatt som gisler. Søndag 8. oktober erklærte Israelske myndigheter offisielt krig mot Hamas, og har siden gjennomført en rekke motangrep. Partene har vært i stadig aktiv konflikt siden 2007, men Israel har ikke brukt krigsbegrepet mange ganger tidligere. Dette er det blodigste sammenstøtet mellom Israel og Hamas siden 2014. Tusenvis av personer er drept foreløpig, og krigen ser ut til å skalere ytterligere. Dette er bakgrunnen: Israel-Palestina-konflikten har dype røtter. Oppløsningen av det osmanske riket rundt år 1920 sendte regionen ut kaos. Israel ble opprettet i 1948, med hensikt om å gi jøder sin egen stat. Mange arabere har bodd i områdene som utgjør Israel og Palestina i generasjoner. Begge gruppene hører hjemme i området. I 1948 begynte jødiske innflyttere og palestinsk lokalbefolkning å krige. Dette førte til opprettelsen av staten Israel, og ble starten på en krig som aldri har gitt seg helt. Palestinerne har levd under Israelsk okkupasjon siden 1967. Selv om Hamas tok makten i 2007, anser FN Gazastripen for fortsatt å være under israelsk okkupasjon. Hamas er motstander av tostats-løsningen, og har Israel har sikret seg dette ved å opprette en blokade, som har begrenset folk og varer fra å komme inn og ut av området. Kilder: Store norske leksikon / FN-sambandet



TV 2 har forelagt Hamas sine uttalelser til det israelske forsvaret, IDF. De har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.