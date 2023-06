Tusenvis under «kritisk risiko» etter demningkollaps i Ukraina

Saken oppdateres!

Det er massive ødeleggelser på demningen ved Nova Kakhovka i Kherson-regionen i Ukraina. Store mengder vann oversvømmer områder rundt Dnipro-elven.

Ukraina anklager russiske styrker for å ha sprengt demningen i luften. Russland bekrefter at demningen er ødelagt, men de har ikke tatt på seg ansvaret. Demningen ligger i den russiskokkuperte delen av Kherson-regionen.

Det er igangsatt evakuering av flere nærliggende landsbyer. Ifølge den ukrainske Kherson-guvernøren Oleksandr Prokudin bor rundt 16.000 mennesker i områdene som er under «kritisk risiko» for flom.

– Vannet vil nå kritiske nivåer innen fem timer, sier den russiske lederen for Kherson-regionen, som hevder at det er Ukraina som står bak et angrep på demningen for å få fokuset bort fra en «mislykket offensiv», ifølge Reuters.

INTAKT: Satellittbilde tatt av demningen mandag 5. juni. Foto: MAXAR TECHNOLOGIES / Reuters

ØDELAGT: Ukrainas atomenergibyrå har tirsdag morgen publisert dette bildet av den ødelagte demningen. De sier situasjonen med tanke på atomkraftverket ved samme elv er under kontroll. Foto: Energoatom

Krisemøte

De russiske okkupasjonsmyndighetene i den nærliggende byen Nova Kakhovka sier demningen ble ødelagt på grunn av ukrainsk beskytning. Videre heter det at angrepet på demningen er en «alvorlig terrorhandling».

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklaget i oktober i fjor Russland for å planlegge å sprenge demningen for å oversvømme store områder. Han advarte om at handlingen ville føre til en katastrofe av historiske dimensjoner.

– Dette er en åpenbar terrorhandling og en krigsforbrytelse, skriver Ukrainas militære etterretning i en uttalelse.



ØDELGGELSER: Bildet er en skjermdump av en dronevideo som sirkulerer i sosiale medier. TV 2 har tidlig tirsdag morgen ikke fått verifisert tidspunktet videoen er tatt.

Dette vil også ødelegge vannforsyningen til store deler av det sørlige Ukraina, og Zelenskyj har advart om at atomkraftverket i Zaporizjzja kan bli etterlatt uten vann til kjøling.

Ukrainas statlige atomenergibyrå Energoatom sier at ødeleggelsen utgjør en trussel mot atomkraftverket, men at situasjonen er under kontroll. En talsperson for Zelenskyj sier, ifølge Reuters, at Russland med dette forsøker å høyne innsatsen i krigen ved å skremme folk med faren for en atomkatastrofe.

– Alle de seks atomreaktorene er stengt ned, men de trenger fremdeles vann for å spre varmen fra det radioaktive brenselet, sier Ivan Platsjkov, tidligere energiminister i Ukraina i et intervju med New York Times.

Han sier en full stopp i vanntilførselen vil føre til en «veldig farlig situasjon».

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) skriver at atomkraftverket ikke er under direkte trussel, men at de følger situasjonen nøye. Russiske myndigheter uttaler at det ikke er kritisk fare for atomkraftverket.

Zaporizjzja-kraftverket er det største atomkraftverket i Europa. Det har vært under russisk kontroll siden starten av invasjonen.



Zelenskyj har besluttet å holde et krisemøte i det ukrainske sikkerhetsrådet i forbindelse med eksplosjonen. Han sier hendelsen bekrefter at Russland må forvises fullstendig fra ukrainsk land.

– Terroristene vil ikke klare å stoppe Ukraina med vann, missiler eller noe annet, skriver Zelenskyj i en uttalelse på Telegram.

Demningen ligger ved et kraftverk og demmer opp Kakhovka-reservoaret. Det inneholder drøyt 18 kubikkilometer med vann. Den er 30 meter høy og 3,2 kilometer lang.



Russiske soldater patruljerer ved demningen som nå er ødelagt. Bildet er tatt i oktober. Foto: AP photo

– Omfanget av ødeleggelsene, hastigheten og mengden vann, samt hvile områder som trolig blir oversvømt, er under kartlegging, heter det i en uttalelse fra ukrainske myndigheter.

Både ukrainske og russiske okkupasjonsmyndigheter sier demningen er totalskadet og trolig ikke kan repareres.

Ifølge ukrainske myndigheter er opptil 80 bosetninger i fare for oversvømmelser. Russiskinnsatte myndigheter i Kherson-regionen sier at 14 bosetninger med rundt 22.000 mennesker faller inn under den mulige flomsonen.