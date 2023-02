PÅ REKKE OG RAD: Det er knapt pusterom mellom fangene som ble innsatt før helgen. Foto: Secretaria De Prensa De La Presi via Reuters

Tusenvis stues inn i «megafengsel»

El Salvador topper listen over antall fengslede per innbygger. Nå har landets kontroversielle president åpnet nytt fengsel for gangstere.