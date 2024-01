Tusenvis av russere i kø for antikrigskandidat

I KØ: Folk står i kø for utenfor kontoret til Boris Nadezjdin i Moskva. Onsdag 31. januar går fristen for å samle inn 100.000 underskriftene som er nødvendig for å stille som kandidat presidentvalget ut. s Foto: EVGENIA NOVOZHENINA/Reuters

Tusenvis av russere har de siste dagene trosset vinterkulda for å stå i kø. Tålmodig venter de, mens køen snirkler seg fremover.

Grunnen?

De ønsker å gi sin støtte til liberale Boris Nadezjdin som presidentkandidat i valget i mars. Onsdag 31. januar går fristen ut for å samle de nødvendige 100.000 underskriftene for å kunne stille som kandidat.

Engasjementet har også overrasket 60 år gamle Nadezjdin.

– Innhentingen av signaturer har gått, om jeg så skal si det, overraskende bra for oss. Vi forventet ikke dette, for å være ærlig, sier Nadezjdin til nyhetsbyrået AP.



VIL STILLE: Boris Nadezjdin ønsker å stille som kandidat i det russiske presidentvalget 17. mars. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

Vil ha slutt på krigen

Nadezjdin har flere tiår bak seg i russisk politikk, og stiller som kandidat for Borgerinitiativpartiet.

60-åringen har sittet én periode i Statsdumaen, og har vært lokalpolitiker i Moskva. Han blir ansett for å ha hatt bånd både til folk på innsiden av Kreml, men også til opposisjonsfigurer, som den drepte Boris Nemtsov.

Han er også en av få kritiske stemmer som får delta på politiske debattprogrammer i Russland.

Til BBC har han sagt at han ønsker å få slutt på krigen i Ukraina og normalisere forholdet til Vesten.

Ifølge teamet hans har han greid å samle inn langt over de 100.000 underskriftene som trengs for å stille som kandidat til presidentvalget.

– Nadezjdin er ikke en høyt profilert motstander, men en som på en måte har vært akseptert av myndighetene. Jeg tror ikke de trodde at han ville være interessant, sier Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomité.

EKSPERT: Inna Sangadzhieva er avdelingssjef for Europa og Sentral-Asia i Den norske Helsingforskomité. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Mandag 29. januar registrerte også Vladimir Putin seg formelt som kandidat til valget.



Verken tilhengere eller motstandere av Putin er i tvil om at han vil sikre seg en ny seksårsperiode som president i valget, men køene av mennesker som har engasjert seg for Boris Nadezjdin, har likevel vekket oppsikt.

Sangadzhieva i Helsingforskomiteen tror mange russere bruker Nadezjdin som en anledning til å si ifra.

– Det er umulig å protestere i Russland nå, men det å stå i kø for Nadezjdin er lov. Det er lov å stå ute i minus 25 grader, og med dét viser de sin motstand, sier Sangadzhieva.



– Nadezjdin er for så vidt ikke så viktig her. Det som er viktig er at folk ser hverandre, og ser at de ikke er alene.

ENGASJERTE: Russere trosser vinterkulda for å gi sin støtte til Boris Nadezjdin som kandidat i det russiske presidentvalget. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA Les mer ENGASJERTE: Russere trosser vinterkulda for å gi sin støtte til Boris Nadezjdin som kandidat i det russiske presidentvalget. Foto: EVGENIA NOVOZHENINA Les mer ENGASJERTE: Russere trosser vinterkulda for å gi sin støtte til Boris Nadezjdin som kandidat i det russiske presidentvalget. Foto: ALEXANDER NEMENOV Les mer

Det «andre» Russland



Sangadzhieva får støtte fra sin kollega i Helsingforskomiteen, Aage Borchgrevink. Han har blant annet utgitt boken «Krigsherren i Kreml» om Putin og hans tid ved makten i Russland.

Han sier det fortsatt finnes mange russere som er kritiske til Putin og krigføringen i Ukraina.

– Det er lett å glemme at det i Russland fortsatt finnes, og kanskje er det så mange som 25 prosent av befolkningen, som er veldig kritiske til den retningen landet går i og til myndighetene, sier Borchgrevink.



– Selv om Kreml har vært veldig dyktige til å slå beina under denne opposisjonen over tid, så finnes fortsatt dette «andre» Russland.

EKSPERT: Aage Borchgrevink jobber i Den norske Helsingforskomité og har skrevet bøker om Russland og Putin. Foto: Yngve Bugge Drangsholt / TV2

Borchgrevink påpeker at det fra Kremls side er tradisjon for å slippe til enkelte kritiske stemmer, som brukes for å opprettholde en illusjon om at det finnes rom for motstemmer i Russland.

– Det er lang tradisjon for hvordan det som kalles strategisk kommunikasjon fungerer, som betyr at man regisserer en virkelighet der det ser ut som om du har pluralisme, mens du egentlig bare har én mening, sier Borchgrevink.



– Så er spørsmålet hele tiden om når man går fra å ha kontroll til at man ikke har kontroll.

Både Sangadzhieva og Borchgrevink er spente på om den russiske valgkommisjonen onsdag vil tillate Nadezjdin i å registrere seg som kandidat.

– Det blir veldig spennende å se om han får lov til å registrere seg eller ikke. Det må jo være litt bekymringsfullt for Kreml å se at han tydeligvis har satt i gang et eller annet i Russland, sier Borchgrevink.

Hans kollega, Sangadzhieva, tviler på at Nadezjdin får stille i valget i mars.

– Personlig tror jeg at han kommer til å bli stoppet før han blir en reell opposisjonskandidat, sier hun til TV 2.



STILLER IGJEN: Det er få som tviler på at Vladimir Putin vil få en ny periode som president i Russland under valget 17. mars. Foto: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Kreml har sagt at de ikke anser Nadezjdin som en rival til Putin. Det spekuleres på om de tillater han å fortsette sin kampanje fordi Putin da kan hevde seier over en «antikrigskandidat» eller for å gi motstandere av krigen et sted der de kan få utløp for sine synspunkter - uten at de tar til gatene.



– Jeg tror nok det er en litt for stor risiko for Putin å ta, sier Sangadzhieva.



– Men er Nadezjdin en reell opposisjonell?



– Jeg tror ikke at vi skal tenke norsk her, og om han er opposisjonell eller ikke-opposisjonell, men på hva som er tillatt innenfor et totalitært system, sier Sangadzhieva.



– Vi kan absolutt kalle Nadezjdin opposisjonell når han klarer å utfordre makten, og makten kjenner at det ringer noen bjeller og at de må stoppe ham. Jeg tror Nadezjdin har kommet veldig nær dette punktet nå.



MØTTE PRESSEN: Boris Nadezjdin snakker til pressen etter at leverte inn sine papirer til den russiske valgkommisjonen 26. desember 2023. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP

I kø for Nadezjdin

Nadezjdin selv sier at bevegelsen hans er høyst reell.

– Millioner av mennesker forstår at vi må endre retningen Russland beveger seg i fordi Putin har tvunget Russland inn på et militariseringsspor, et spor som fører til isolasjon, har Nadezjdin sagt ifølge CNN.

Nadezjdins kampanje har også fått drahjelp fra russiske opposisjonsledere. Både Mikhail Khodorkovskij og den fengslede Aleksej Navalnyj har oppfordret russere til å stemme på enhver kandidat som kan ta stemmer fra Putin.

En av dem som står i kø for å signere for Nadezjdin i St. Petersburg, er Aleksander Rakitjanskij.

I KØ: Aleksander Rakitjankskij står i kø i St. Petersburg for å signere for at Boris Nadezjdin skal kunne stille som presidentkandidat mot Vladimir Putin i valget i mars. Foto: Dmitri Lovetsky/AP

– Jeg har gått gjennom en lang periode med apati der jeg trodde jeg ikke kunne gjøre noen ting. Å støtte Nadezjdin er en mulighet til å utøve mine borgerrettigheter, sier Rakitjanskij til nyhetsbyrået AP.

Rakitjanskij er opprinnelig fra byen Belgorod, som grenser mot Ukraina og har opplevd en rekke ukrainske angrep.

– Jeg støtter Nadezjdin for at min hjemby ikke skal bombes og folk dø i gatene, sier han.

Sangadzhieva i Helsingforskomiteen er spent på hva som vil skje videre med Nadezjdin, og mener Kreml nå befinner seg i en vanskelig spagat.

– Disse bildene av køer i gatene, selv i små byer, de er spredt over alt. Det i seg selv er skadelig for systemet. Vi har jo ikke sett køer for Putin i gatene, selv ikke i store byer, sier Sangadzhieva.



Queues have been reported in Moscow and other Russian cities to give signatures in support of presidential candidate Boris Nadezhdin, who wants an end to the war. https://t.co/Vb8ERSqCxG — XSovietNews 🇺🇦 (@XSovietNews) January 24, 2024

– Systemet tillot Nadezjdin å stille, og dersom de ikke godkjenner ham må de forklare det til befolkningen. Samtidig, dersom han blir registrert som kandidat, kan myndighetene miste kontrollen.

– Er du overrasket over de bildene vi har sett?

– Nei , det er jeg ikke. Jeg har alltid sagt at denne perioden vil bli veldig turbulent. En hvilken som helst tabbe fra regimets side er til fordel for de som vekker samfunnets reaksjon på det myndighetene gjør, sier Sangadzhieva.

– Russere vil ikke ha krig. De ville aldri ha krig. Når myndigheter stenger for alle muligheter for fredelige protester eller former for tilbakemelding gjennom reelle valg, kan situasjonen eskalere og hva som helst kan føre til at den eksploderer.