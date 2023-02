Turgåer skjønte at noe ikke var som det skulle

Det har gått snart en måned siden Nicola Bulley (45) ble meldt savnet. Politiet har fått kritikk for deres etterforskning. Nå snakker turgåeren som fant telefonen hennes ut.

Forsvant under Teams-møte

FORSVANT: Nicola Bulley (45) kjørte sine to barn på skolen, logget på et teamsmøte på jobben og tok hunden med på en morgentur. Siden har ingen sett henne. Foto: Lancashire Police/Shutterstock

Turgåeren Ron, som fant telefonen til Nicola Bulley på en benk, har sagt at han tenkte «dette stemmer ikke» da han fant den morgenen hun forsvant, uttalte han seg til Sky News.

Han så bakgrunnsbildet på telefonen som viser Bulley og hennes partner, Paul Ansell, før politiet ble tilkalt og tobarnsmoren ble meldt savnet.

Fant telefonen på en benk

Turgåeren sa at han ga politiet en forklaring etter å ha funnet telefonen på en benk i parken rundt klokken 09:30 fredag 27. januar.

Bulley ble sist sett av noen andre i parken klokken 09:01.

FUNNSTEDET: En kvinne sitter på benken der Nicola Bulleys eiendeler ble funnet. Foto: Peter Byrne

Han kjente ikke Bulley, men gjenkjente hunden hennes, Willow.

– Jeg har sett begge eierne til hunden gå tur med den tidligere. Jeg kjente igjen ansiktene deres, men visste ikke hva de het, sa han.

Ron la til at da han først fant telefonen, trodde han at noen hadde gått på toalettet, forteller han og skjønte at noe ikke var som det skulle.

– På grunn av bakgrunnsbildet på telefonen fant vi ut hvem paret var, skolen ble kontaktet og Paul, hennes partner, ankom.

Sunak bekymret

Statsministeren i Storbritannia, Rishi Sunak, har sagt at han er bekymret for at privat informasjon ble offentlig av politiet som etterforsker forsvinningen til Nicola Bulley.

Rishi Sunak sa til media at han var «glad for at politiet ser på hvordan det skjedde».

– Fokuset må være på å prøve å finne henne, la Sunak til.

BEKYMRET: Storbritannias statsminister er bekymret over at privat informasjon ble offentliggjort. Foto: HENRY NICHOLLS/Reuters

Kritikk

Lancashire-politiet ble kritisert for å ha offentliggjort hennes vansker med alkohol og overgangsalder offentlig.

Innenriksministeren har også uttrykt sine bekymringer etter at de offentliggjorde privat informasjon om den savnede tobarnsmoren.

– Vel, jeg er enig med innenriksministeren. I likhet med henne var jeg bekymret for at den private informasjonen ble offentlig, og jeg tror at politiet ser nærmere på hvordan det skjedde i etterforskningen, sier Sunak til BBC.

– Tankene mine går selvsagt til Nicolas venner og familie, avsluttet han.

SAVNET: Politibetjenter går forbi en plakat av savnede Nicola Bulley, gule bånd og brev om håp knyttet til en bro over elven Wyre. Foto: Peter Byrne

Mysteriet

Tobarnsmoren Nicola Bulley forsvant sporløst mens hun gikk tur med hunden fredag for nesten to uker siden. Hun var koblet på et teamsmøte med jobben, og rakk aldri å logge seg av.

Ingen vet hva som har skjedd med Bulley. Det er et ti minutters tidsvindu fra hun gikk ned på gangstien, til hunden og telefonen ble funnet. Da var Bulley borte.

Forsvinningen ryster Storbritannia. Alle spor etter Nicola Bulley slutter på gangstien langs elvebredden. Telefonen hennes ble funnet på en benk - fremdeles koblet til teams. Kamera og mikrofon var av. Hunden hennes satt rolig og ventet.

MARERITT: Familien kaller forsvinningen et mareritt. Foto: Shutterstock

– Forsvunnet i løse lufta

Familien gjennomlever det de kaller et mareritt uten ende.

– Det er som hun har forsvunnet i løse lufta, sier Nicolas søster til Sky News.

Hjemme er det to små jenter som hver dag håper at moren deres skal komme hjem igjen, og en samboer som ikke vet hvordan han skal klare trøste dem.

– Jeg kan ikke legge jentene mine igjen uten å gi dem svar, uttalte samboeren til Bulley, Paul Ansell fortvilt til Sky News mandag.