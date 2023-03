Trumps valgkamp er i gang

Trump holder valgmøte i Waco, Texas lørdag. At han valgte å starte valgkampen akkurat her er neppe tilfeldig.

– Når denne valgkampen er over, vil jeg være USAs president, lover republikanerne til de mange tusen tilhengerne i Waco, Texas lørdag kveld.

Som forventet benyttet Trump mye av tiden til å snakke om den pågående etterforskningen mot ham.

– Statsadvokaten i New York, under ledelse av urettferdighetsdepartementet i Washington, etterforsker meg for noe som ikke er kriminelt, fortsetter han.

PÅ PLASS: Donald Trump går ut av flyet sitt i Waco, Texas. Like før ankomst ble melodien "Hallelujah" spilt av på full guff. Foto: Evan Vucci

Det haglet også kritikk mot amerikanske medier og «Fake News». På nytt understreket han at han tapte valget i 2020 på grunn av juks.

Mens valgmøtet i Waco markerer begynnelsen på Trumps valgkamp før presidentvalget i 2024, har 76-åringen brukt lite tid på politikk den siste uken.

Advarer om trøbbel

Forrige lørdag kunngjorde Trump at han snart ville bli pågrepet av statsadvokaten på Manhattan, som etterforsker republikaneren for mulig brudd på valgkamploven.

Trump har advart om mulig «død og ødeleggelse» dersom han blir tiltalt, og etterforskningen stod derfor høyt på agendaen under nattens valgkampmøte.

Neppe tilfeldig

Tusenvis av Trumps mest trofaste tilhengere flokket til Waco, Texas før lørdagens tale. At han valgte å starte valgkampen akkurat her er neppe tilfeldig. I år er det 30 år siden Waco-massakren, hvor FBI-agenter omringet eiendommen til kultlederen Koresh, etter mistanke om at han oppbevart store mengder ulovlige våpen.

Etter 51 dager beste de føderale agentene seg for å forsøke å tvinge Koresh og kultmedlemmene ut ved hjelp av tåregass. En massiv brann brøt ut, og 76 mennesker omkom – deriblant 25 barn.

Siden tragedien har Waco blitt et symbol på myndighetenes maktmisbruk, og hendelsen har gitt grobunn for en rekke konspirasjonsteorier og mistro til føderale styresmakter.

Waco har den dag i dag tung symbolsk verdi for den ytre høyresiden i amerikansk politikk, og flere eksperter mener Trumps valg er et frieri til den mer ekstreme delen av velgerbasen.

– Du kunne ikke valgt et annet sted i USA som dyrker dette hatet mot myndighetene i samme grad som Waco. Det er en kristennasjonalistisk skepsis til myndighetene. Jeg har vanskelig for å tro at Trump ikke er klar over at Waco representerer dette, sier Heidi Beirich, grunnlegger av Global Project Against Hate and Extremism til USA Today.