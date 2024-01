Trumps Nato-sjokk:

Den franske Europa-kommissæren Thierry Breton forteller torsdag om da Donald Trump i 2020 hadde et møte med Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen i Davos.



– Du må forstå at om Europa kommer under angrep, kommer vi aldri til å hjelpe dere og støtte dere, sier Breton at Trump skal ha sagt.

Det melder Politico.

– En stor vekker

Breton skal ha fortalt anekdoten i et møte i EU-parlamentet tirsdag.

– Og forresten, Nato er dødt, og vi vil trekke oss ut. Og dere skylder meg 400 milliarder dollar fordi dere ikke betalte det dere skulle for forsvaret, skal Trump angivelig ha sagt.

Han skal også ha kalt von der Leyen, Breton og EUs handelssjef Phil Hogan for «tyskere».

– Det var en stor vekker, og han kan komme tilbake, sier Breton selv om det anspente møtet med Trump for snart fire år siden.

– Mer enn noen sinne må vi derfor nå vite at vi står alene. Nesten alle av oss er medlemmer av Nato, og så klart har vi allierte. Men vi har ikke andre valg enn å drastisk styrke denne søylen så vi er klare for hva enn som skulle skje, sier han videre.

Samtalen har ikke tidligere vært kjent for offentligheten, og gjengis nå av Politico og Reuters.

Donald Trump på det Fox News-sendte TV-møtet. Foto: SCOTT MORGAN / Reuters / NTB

Kommenterte selv

Donald Trump kommenterte selv oppslaget i Politico på et velgermøte sendt på Fox News fra Des Moines, delstatshovedstaden i Iowa, onsdag.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble Trump konfrontert med at det er uro på hva han vil gjøre med Nato dersom han igjen blir USAs president.

– Det er stor bekymring rundt hva en andre periode med Trump vil bety. Vil du forplikte det til Nato i en ny periode?

– Det kommer an på om de behandler oss riktig. Grunnen til at de har penger nå til å hjelpe Ukraina, er på grunn av pengene jeg ga dem. Så: Fred gjennom å vise styrke, sa Trump til Fox News.

– Skremmer vettet

USA-kommentator Eirik Bergesen mener det fortsatt er usikkert om Trump, i en eventuell ny presidentperiode, faktisk vil snu ryggen til USAs allierte.

– Det er en helt ny situasjon som venter Trump 2.0 som president, med de store krigene. Så det skremmer jo selvfølgelig vettet av hele Europa når han sier disse tingene. Vanligvis er det ikke slik man driver diplomati i verden, sier Bergesen.



Et lite land som Norge er dessuten avhengig av forutsigbarhet på spørsmål som det om Nato, mener Bergesen.

Han mener det i USA er bred støtte blant politikerne om å hegne om Nato-alliansen:

– Det er nettopp derfor at kongressen nå rett før jul kom sammen tverrpolitisk – republikanere og demokrater – for å få gjennom et lovendring som gjør at du må ha to tredjedels flertall i Kongressen for å trekke USA ut av Nato, sier han.

Donald Trumps uttalelser skremmer vettet av Europa, mener USA-kommentator. Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP / NTB

– Det sier alt om at nå har de skrudd på plass støttehjulene på Trump-sykkelen, i påvente av at han skal bli president igjen, og gjør disse tingene. Han leder jo meningsmålingene, sier Bergesen til TV 2.

Leder an

På statistikknettstedet FiveThirtyEights sammenstilling av målinger for nominasjonsvalget har Trump 61,3 prosents oppslutning i den republikanske nominasjonskampen.

Flere rettssaker ser ikke ut til å svekke hans oppslutning fremfor utfordrerne. Florida-guvernør Ron DeSantis har 12,4 prosent og FN-ambassadør Nikki Haley 11,4 prosent.



Bergesen sier det også er grunn til skeptisk fordi Jens Stoltenberg trolig ikke lenger vil være Natos generalsekretær når Trump eventuelt vil tas i ed som president for andre gang.

– Vi husker jo også tross alt også at Stoltenberg hadde et veldig godt lag med Trump. Kanskje er det Stoltenbergs fortjeneste at USA ikke trakk seg ut av Nato den gangen, og ikke gjorde det som tilsynelatende er gamle trusler til en realitet, sier Bergersen, og poengterer at mye har endret seg siden Trump satt som president i 2020.

USA-kommentator Eirik Bergesen er tidligere norsk diplomat. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han sier at situasjonen har endret seg, det pågår en stor krig med Russland i Europa. Samtidig kan situasjonen i Midtøsten eskalere.

– Man trenger Nato mer enn noensinne. Men vi ser det i kongressen, også blant Demokratene, at det er en uvilje til å finansiere videre USAs deltakelse i disse krigene, sier Eirik Bergesen.

På spørsmål om at dette kan bety at Trump vil vende ryggen til sine allierte, svarer USA-kommentatoren at presidentkandidaten kan være «uforutsigbar med vilje».

Anders Romarheim er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Betimelig påminnelse

Førsteamanuensis Anders Romarheim ved Institutt for forsvarsstudier sier at Trumps uttalelser på ett nivå ikke er overraskende, fordi han jo også offentlig har sagt ting som har insinuert akkurat disse holdningene.

– Jeg tror videre at kontekst rundt alle slike uttalelser fra Trump er uhyre viktig. For USA har lenge sagt noen av disse tingene, og en del av Trumps utsagn gir fullkommen mening som spissing av debatten om burdensharing, sier Romarheim til TV 2.

Han tror at Europa derfor nok har valgt å tolke disse utsagnene som en form for valgkampretorikk og forhandlingsutspill for å øke Europas forsvarsinvesteringer.

– En påminnelse om at Europa kan måtte kjempe mot et aggressivt Russland uten full amerikansk støtte er nok betimelig i Europa, også i Norge, sier Romarheim.

Gitt at Trump ligger best an i presidentvalget, må vi ta Trumps uttalelser på alvor, fortsetter han.

– Vi har ikke råd til annet. Men når vi gjør det må vi også ta innover oss de militære realitetene i Ukraina og det sikkerhetspolitiske rammeverket rundt konflikten.

– For Natos samhold neppe har vært sterkere i nyere tid enn det har vært i de to årene som snart har gått siden Russland fullskalaangrep på Ukraina, sier Romarheim.