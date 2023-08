Trumps justisminister: – Det vil ikke gå bra for Trump

Den nye tiltalen mot Donald Trump er svært problematisk for USAs forrige president, hvis vi skal tro Bill Barr, som jobbet for Trump.

For tredje gang på et halvt år har en amerikansk domstol tatt ut tiltale mot Donald Trump. Torsdag kveld må han møte i retten, for å svare på tiltalen om at han forsøkte å endre utfallet av presidentvalget i 2020. Hele tiltalen kan leses hos Associated Press.



Trump er tidligere tiltalt for å ha betalt pornostjernen Stormy Daniels hysjpenger og for å ha oppbevart hemmelighetsstemplede dokumenter.

Det er imidlertid bred enighet om at den tredje og hittil siste tiltalen er mer alvorlig enn sine forgjengere.

– Jeg tror han blir dømt. Jeg kan ikke annet enn å tro at han blir dømt, sier TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen.



TILTALT: For tredje gang på et halvt år har en amerikansk domstol tatt ut tiltale mot Donald Trump. Foto: Tom Brenner/Reuters

– Han vet godt at han tapte



Den troen svekkes neppe av uttalelsene til Bill Barr natt til torsdag, hvor han uttaler seg om at Trump trolig vil forsvare seg med at han bare fulgte rådene fra folkene rundt seg.

– Det vil ikke gå bra for Trump, sier Barr til CNN.



Barr mener at Trump definitivt ikke bør innta vitneboksen under rettssaken.

– Jeg tror han vil bli utsatt for svært kyndig kryssavhør, og jeg tviler på at han husker alle forskjellige versjoner han har gitt de siste årene, sier Barr videre.



Den tidligere justisministeren tror heller ikke at noen rådgivere faktisk har sagt at han tapte valget på grunn av stemmefusk. Ifølge Barr sa alle rådgiverne tvert imot til Trump at valgseieren til Joe Biden var legitim.

TILTALT: Det er en reell mulighet for at Donald Trump må sone i fengsel, mener flere USA-eksperter. Foto: Carlos Barria/Reuters

Ett spørsmål blir helt sentralt for påtalemyndighetene i saken mot Trump: Tror Trump selv at det var valgfusk, eller lyver han?

– Først var jeg ikke sikker, men jeg har etter hvert kommet til at han vet godt at han tapte valget, sier Barr.



– Åpenbart skyldig

Hilmar Mjelde, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, mener den tredje og hittil siste tiltalen skiller seg ut på flere vis.

– Saken i seg selv er den alvorligste, fordi den dreier seg om kuppforsøket. Samtidig er dette saken der de kjente bevisene mot ham har virket svakest. Jeg ble litt overrasket da tiltalen ble varslet 18. juli, sier Mjelde til TV 2.

I likhet med Bergesen mener Mjelde det er liten tvil om at Trump faktisk forsøkte å endre utfallet av presidentvalget til sin favør. Om det faktisk fører til en domfellelse, stiller han seg derimot tvilende til.



– Jeg tror dette blir den vanskeligste saken å få han dømt i. Han er jo åpenbart skyldig politisk og moralsk, men det er mer usikkert om bevisene innfrir den strafferettslige standarden, påpeker Mjelde.

STATSVITER: Hilmar Mjelde er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Valget blir avgjørende

Dersom Trump faktisk blir dømt, risikerer han inntil 20 års fengsel. Hvorvidt republikaneren ender opp bak murene eller ikke, vil i stor grad avhenge av valget i 2024, mener Civita-rådgiver Eirik Løkke.

– Hvis Trump blir president, blir han ikke dømt. Dette er en føderal sak, så da vil han ha muligheten til å påvirke den, for eksempel ved å utnevne en justisminister som legger bort tiltalen, påpeker Løkke.

JUBEL: Flere amerikanere tok til gatene i Washington, D.C. for å markere gårsdagens tiltale. Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Også Mjelde mener en eventuell fengsling avhenger av demokratisk valgseier.

– Hvis Trump eller en annen republikaner blir neste president, kan saken legges død juridisk. Ellers er det en reell sjanse for at Trump må i fengsel, til tross for de enorme logistiske utfordringene det vil innebære, mener Mjelde.

Vil neppe dø i fengsel

Selv om Joe Biden skulle sitte i Det hvite hus etter valget, er det likevel muligheter for at Trump dømmes og slipper å sone. Republikaneren fylte nylig 77 år, og Eirik Bergesen mener mange vil anse det som umusikalsk å la en tidligere president tilbringe sine siste år i fengsel.

– Han kan bli benådet. Det avhenger av hva som kommer frem. Han er en gammel mann. Det skal ikke mange årene til før han risikerer å ende livet i fengsel. Det er en heftig konklusjon for en tidligere president, sier Bergesen.

– Samtidig er det ikke usannsynlig. Med denne tiltalen her er det mer sannsynlig enn noen gang at han faktisk blir dømt og må sone en tid i fengsel, legger han til.

KAMP: Spesialetterforsker Jack Smith leder etterforskningen mot Donald Trump. Foto: Mandel Ngan og Giorgio Viera / AFP

I tillegg til de tre tiltalene, er Trump under etterforskning i delstaten Georgia. Også her anklages presidenten for å ha forsøkt å endre valgresultatet, og de mange rettssakene vil utvilsomt prege valgkampen.

– Det blir vanskelig å se for seg rent logistisk hvordan Trump skal drive valgkamp med fire pågående rettssaker. For jeg regner med at han blir tiltalt også i delstaten Georgia, sier Mjelde.

Politisk superkraft

Enn så lenge kan eks-presidenten trøste seg med at de republikanske velgerne ikke virker særlig bekymret. En fersk meningsmåling fra New York Times viser at 54 prosent av republikanere ønsker Trump som presidentkandidat, og 77-åringen ligger milevis foran sin nærmeste utfordrer Ron DeSantis.

Uansett hvor presset Trumps juridiske situasjon kommer til å bli de neste månedene, mener Mjelde at han alltid kan regne med velgernes støtte.

– En av Trumps politiske «supermann-evner» er å få tilhengerne sine til å tro på desinformasjonen han sprer. Republikanske velgere er overbevist om at onde krefter er ute etter å ta Trump, derfor avviser de tiltalene blankt, sier USA-eksperten.

En annen av Trumps tilsynelatende politiske superkrefter, er republikanernes evne til å komme seg unna alle anklager. Som eneste president i historien ble han stilt for riksrett to ganger, og ble frikjent begge gangene.

Heller ikke spesialetterforsker Robert Muellers granskning av den daværende presidenten førte noe sted. Dersom Trump skulle unngå å bli dømt for sin rolle i forsøkene på å endre utfallet av valget, mener USA-ekspert Eirik Bergesen at republikaneren kan slippe unna med alt.

– Den siste muligheten til å stoppe Trump, den er nå, fastslår Bergesen.