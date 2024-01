Trump vinner primærvalget i New Hampshire

USAs tidligere president Donald Trump vant nominasjonsvalget i New Hampshire. Dermed tok han nok et steg på veien mot å bli republikanernes presidentkandidat i natt.

Nominasjonsvalget i New Hampshire ble sett på som Nikki Haleys beste mulighet til å kneppe innpå Donald Trump.

Delstaten har relativt mange moderate velgere og Haley hadde på forhånd fått støtte av New Hampshires populære guvernør Chris Sununu.

Dét i kombinasjon med at det ikke bare er medlemmer av Det republikanske partiet som kan stemme i nominasjonsvalget i New Hampshire, gjorde at Haley hadde et håp om seier i delstaten.

VARME KLEMMER I KULDA: Nikki Haley på frierferd i New Hampshire før nominasjonsvalget tirsdag. Foto: Joseph Prezioso/AFP

Disse uavhengige velgerne utgjør nemlig om lag 40 prosent av velgerne. Nettopp disse håpet Haley ville gi henne seieren i New Hampshire.

Men slik gikk det ikke. Ifølge avisen The Wall Street Journal, vil Haley få 46,6 prosent av stemmene. Trump får 52,4 prosent.

Disse tallene er basert på 23 prosent av de opptalte stemmene natt til onsdag.

Det var nyhetsbyrået AP som kåret vinneren først.

Joe Biden vant primærvalget på demokratenes side i New Hampshire, skriver nyhetsbyrået kort tid senere, til tross for at Biden ikke en gang var plassert på stemmesedlene.

Gir seg ikke

Det var ventet at Donald Trump ville gjøre et kjempevalg i New Hampshire, og meningsmålingene viste en klar ledelse for republikaneren.

Men natt til onsdag viste det seg å bli jevnere enn ventet. Det gir Haley motivasjon, sier hun til sine velgere like etter at de første stemmene er talt opp.

– Jeg vil gratulere Trump med seieren i kveld. Han fortjente den, og jeg erkjenner det.

KJEMPER VIDERE: Den republikanske kandidaten Nikki Haley taler under sitt nattmøte i New Hampshire tirsdag. Foto: Faith Ninivaggi / Reuters / NTB

Hun legger til at kampen langt i fra er over, og at mange stater fremdeles skal stemme.

Kampen i gang

At Florida-guvernør Ron DeSantis trakk seg fra nominasjonsvalget søndag, gjorde trolig racet om å bli partiets presidentkandidat enda vanskeligere for Haley.

Meningsmålinger på forhånd viste at hans velgere i hovedsak ville gå til Trump fremfor Haley. DeSantis gjorde det også klart at hans støtte ville gå til Trump.

New Hampshire er den andre amerikanske delstaten som gjennomfører nominasjonsvalget som skal avgjøre hvem som blir presidentkandidat for Det republikanske partiet.



STEMTE: Delstaten New Hampshire gjennomførte tirsdag nominasjonsvalg. Foto: Timothy A. Clary/AFP

I forrige uke vant Trump stort i delstaten Iowa, hvor han sikret seg 51 prosent av stemmene.

Kandidatene til presidentvalget velges offisielt på partienes landsmøter til sommeren. Republikanernes landsmøte er i juli, mens demokratene har sitt landsmøte i august.

Etter at Ron DeSantis trakk seg, er Republikanernes nominasjonskamp nå en duell mellom Trump og hans tidligere FN-ambassadør Nikki Haley.

Så langt ligger Trump godt an til å bli Republikanernes presidentkandidat, til tross for at han er tiltalt i en rekke rettssaker.

Trappet opp retorikken

Haley har stort sett unngått å kritisere Trump, men den siste tiden har hun trappet opp retorikken. Det gjelder særlig Trumps mentale evner.

Lørdag kom hun med noe av den hittil mest direkte kritikken av Trumps kognitive skarphet som har kommet fra hans motstandere i nominasjonskampen.

Det skjedde etter at 77 år gamle Trump blandet Haley med den tidligere lederen av Representantenes hus, Nancy Pelosi.

I AKSJON: Nikki Haley vil bli republikanernes presidentkandidat. Foto: Joseph Prezioso/AFP

– Bekymringen jeg har, uten å si noe nedsettende, er at når du må håndtere presset som hviler på deg som president, kan vi ikke ha en person hvor det er tvil om hvorvidt vedkommende er mentalt skikket for oppgaven, sa 52 år gamle Haley på et velgermøte i New Hampshire i helgen.

Hun sammenlignet også Trump med 81 år gamle Joe Biden.

Haley har dessuten avvist at det er aktuelt å bli Trumps visepresidentkandidat.

Står over Nevada

Det skal totalt deles ut 1215 delegater under Republikanernes primærvalg. Trump fikk 20 i Iowa, mens Haley fikk åtte. I New Hampshire er det ytterligere 22, som fordeles proporsjonalt med antall stemmer kandidatene får.

Selv om dette er et lavt antall sammenlignet med totalen, er resultatet i New Hampshire viktig fordi denne delstaten er så tidlig ute. Som vi så etter Iowa, fører resultatene i de første delstatene ofte til at kandidater trekker seg.

Etter Iowa forsvant både Vivek Ramaswamy og Ron DeSantis.



Neste delstat er Nevada 6. februar, men der kjemper ikke Haley om delegatene. Hun satser tungt på hjemstaten South Carolina 24. februar i stedet.