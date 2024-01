Donald Trump går av med seieren under nattens nominasjonskamp i delstaten Iowa.

I natt gikk startskuddet for årets presidentvalg i USA.

Republikanske velgere i staten Iowa var de første som stemte over hvem de ønsker som deres presidentkandidat. Meningsmålingene har lenge vist at tidligere president Donald Trump er den soleklare favoritten.

Dørene til valglokalene åpnet klokken 02.00 natt til tirsdag norsk tid. Dørene skulle stenge to timer senere.

Det var ventet at ekspresident Trump kom til å vinne lett over de to utfordrerne. Det viste også en prognose fra Edison Research.



Nyhetsbyrået AP kunngjorde tidlig seieren til Trump, kun en halvtime etter at valgmøtene hadde startet.

Andre amerikanske medier som New York Times, NBC og CNN meldte også fort at Trump vinner i Iowa.

VINNER: Donald Trump under sin valgvake i Des Moines, Iowa natt til tirsdag norsk tid. Foto: BRIAN SNYDER/Reuters

Seierstale

Tidlig tirsdag morgen norsk tid holdt Donald Trump sin seierstale i Des Moines i Iowa.

– Tiden er inne for vårt land til å stå samlet, sa Trump etter han vant.



Ved 05-tiden var 90 prosent av stemmene opptalt, hvor Trump har mottatt 50.9 prosent av stemmene.

Trump skrøt også av DeSantis og Haley. kunngjorde Vivek Ramaswamy at han trekker seg fra den republikanske nominasjonskampen etter å ha mottatt litt under åtte prosent av stemmene i Iowa.

– Jeg føler meg helt topp. Jeg er svært beæret over at det ble avgjort så tidlig, sa Trump i et intervju med Fox Digital natt til tirsdag, skiver CNN.



TV 2 fikk en kjapp kommentar fra den mye omtalte republikaneren Marjorie Taylor Greene.

– Jeg visste dette ville skje. Det er en stor vinn, sa Greene til TV 2 reporter på stedet.

ANDREPLASS: Florida-guvernør Ron DeSantis, og tidligere FN-ambassadør og tidligere South Carolina-guvernør Nikki Haley kniver om andreplassen. Foto: Reuters/MIKE SEGAR

Nummer to

Florida-guvernør Ron DeSantis utropes av amerikanske medier som vinner over Nikki Haley om andreplassen i republikanernes nominasjonsvalg i delstaten Iowa.

Den tidligere FN-ambassadøren og tidligere South Carolina-guvernøren hadde gjennom opptellingen knivet med DeSantis om andreplassen i Det republikanske partiets nominasjonsvalg i Iowa.

Underveis byttet de på å lede, men etter hvert ble hun forbigått av DeSantis. Da 95 prosent av stemmene var opptalt ved 5.40-tiden tirsdag morgen norsk tid, hadde DeSantis fått 21,2 prosent av stemmene, mens Haley hadde fått 19,1 prosent. Det viser New York Times' oversikt. Nyhetsbyrået AP har også utropt DeSantis til vinner over Haley.

Trump får nå en god start på primærvalget, men i neste stat kan konkurransen spisses til. 23. januar skal nemlig New Hampshire stemme og her er det ventet at Haley kan gjøre det godt.

– Han er ikke perfekt

– Jeg skal stemme på Trump i kveld, for da han var president hjalp han veteraner med helseforsikring. Jeg tror også han er den beste når det kommer til forsvar, utenrikspolitikk og økonomien.



Det forteller den 81 år gamle veteranen John Paul Strong til TV 2 som møter Strong på East Middle & High School i utkanten av Des Moines før han skal avgi sin stemme i Iowa mandag.

– Jeg vet at han ikke er perfekt, men jeg syns han er bedre enn noen andre, fortsetter Strong.

STØTTER TRUMP: Veteranen John Paul Strong forteller til TV 2 at Donald Trump får hans stemme, mye på grunn av hvordan han mener Trump hjalp veteraner under sin første periode som president. Foto: Mathias Ask/TV 2

Strong mener noe av trøbbelet rundt Trump er de pågående rettssakene mot ham.

– Jeg vet ikke om han er skyldig eller ikke, sier Strong.

Han mener også at Trump kan være mer diplomatisk.