Trump tilbake i retten i injuriesak

MÅ BETALE: Donald Trump må betale erstatning til E. Jean Carroll. Her er han avbildet i Des Moines, Iowa. Foto: AP/Andrew Harnik

USAs tidligere president Donald Trump møtte opp i retten i New York tirsdag, der han er saksøkt for nye ærekrenkelser i forbindelse med en overgrepssak.

Den sivile rettssaken som starter tirsdag, er et nytt kapittel i saken der Trump i mai i fjor ble funnet ansvarlig for seksuelt overgrep og ærekrenkelse av skribenten E. Jean Carroll.

Retten tilkjente henne da til sammen fem millioner dollar i oppreising og erstatning fra Trump.

Nå skal retten ta for seg hvor mye Trump skal betale i oppreising og erstatning for bemerkninger han kom med om Carroll i 2019, da han var president. En dommer har allerede slått fast at Trump har erstatningsansvar i saken. Carroll krever 10 millioner dollar fra Trump.

Angrep på internett

Trump har forsøkt å få saken avvist og har også anket dommen fra mai i fjor. Han hevder han aldri har møtt Carroll.

Tirsdag kom han ikke med noen forklaring, og han og Carroll så ikke på hverandre mens juryen ble utpekt, ifølge journalister som fikk komme inn i rettssalen.

Trump fortsatte imidlertid angrepene mot Carroll på sin egen medieplattform Truth Social, der han republiserte et klipp fra et intervju hun gjorde med CNN, og skrev «Kan dere tro at jeg må forsvare meg mot denne kvinnens falske historie?!».

SIVIL RETTSSAK: E. Jean Carroll forlater Manhattan føderale domstol etter etter hennes ærekrenkelsesrettssak mot tidligere president Donald Trump, tirsdag 16. januar. Foto: Frank Franklin II/AP

Seks rettssaker

77-åringen, som leder an i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat i høst, vendte etter rettsmøtet snuta nordøst mot New Hampshire. Delstaten holder det andre nominasjonsvalget i USA neste tirsdag.

Medregnet rettssaken som startet tirsdag, er Trump involvert i seks sivile og strafferettslige rettssaker, inkludert to som omhandler hans forsøk på å gjøre om valgnederlaget i 2020.

De rettslige problemene synes ikke å svekke entusiasmen blant Trumps støttespillerne mye. I mandagens valgmøter i Iowa ble han den suverene vinneren med 51 prosent av stemmene.