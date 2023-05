Søksmålet hvor USAs tidligere president Donald Trump er anklaget for voldtekt i et varehus på 90-tallet er over. Juryen mener han er skyldig – men ikke i voldtekt.

Saken oppdateres.

E. Jean Carroll, som i dag er 79 år gammel, saksøkte i fjor tidligere president i USA, Donald Trump, med anklager om at han voldtok henne i et varehus i New York midt på 1990-tallet.

Juryen i saken har kommet til enighet, klokken 21.00 sier de han er funnet skyldig i seksuelt overgrep og æreskrenkelser.

Voldtekt er han altså frikjent for.

Donald Trump er dømt til å betale til sammen nesten tre millioner dollar – tilsvarende 30 millioner kroner – til Caroll i erstatning for æreskrenkelsene.

Carroll hevder også at Trump kom med ærekrenkelser mot henne da han beskyldte henne for å lyve da hun først sto fram med anklagene i 2019.

FØR AVGJØRELSEN: E. Jean Carroll da hun ankom retten i Manhattan i New York by tirsdag. Foto: AP Photo / John Minchillo

Har ikke forklart seg

Saken mot Trump er et sivilt søksmål, og han har ikke blitt strafferettslig forfulgt for den påståtte voldtekten. Han har ikke forklart seg i rettssaken, som mandag gikk mot slutten.

I løpet av den to uker lange saken, har retten hørt fra Carroll og to andre kvinner som også hevder Trump forgrep seg seksuelt mot dem for flere tiår siden.

E. Jean Carroll, som har saksøkt Trump, jobber som spaltist. Hun hevder Trump har ærekrenket henne ved å benekte offentlig at han voldtok henne på 1990-tallet.

Trump: Hevder Carroll lyver

Trump har selv hevdet at anklagene om at han voldtok Carroll er «en falsk, motbydelig løgn», og at hun må være mentalt syk.

I opptaket kan man høre Trump nekte for å kjenne til kvinnen da han blir vist et bilde av ham selv og Carroll under en tilstelning på 80-tallet.

SE VIDEO: Slik forklarte han seg i avhør

Han påstår imidlertid at bildet av Carroll er hans egen tidligere kone, Marla Maples. Han mente videre at Carrol ikke er hans type.

– Det er en skam. Det er ærlig talt en skam at en slik sak kan bli tatt opp, sier Trump.

Trump ble også spurt ut om det famøse utsagnet om å «gripe kvinner etter kjønnsorganet» og hva han mente med at berømte mennesker pleier å få det som de vil med kvinner.

– Vel. Dette stemmer som regel med stjerner, sa han.

Han gjentok at det er «garderobeprat», og at han ikke mente det.