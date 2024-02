Trump sier han vil oppmuntre Russland til å «gjøre hva de vil» hvis NATO-land ikke betaler

TRAVEL: Tidligere president Donald Trump vil stille til valg igjen. Samtidig forsvarer han seg i en rekke rettssaker. I desember ble det også reist tvil om han kan innta stillingen som president etter en rettsavgjørelse. Nå skal høyesterett avklare om det er mulig for ham å stille. Foto: Matt Rourke

En talsmann for Det hvite hus gikk lørdag ut med en kraftig reaksjon på Donald Trumps uttalelser om USAs allierte i Nato. Den tidligere presidenten er kjent for å komme med provoserende uttalelser, og det var flere og sterkere reaksjoner på uttalelsene hans i begynnelsen av den politiske karrieren hans. Men denne uttalelsen ble sterk kost for Det hvite hus.

I sier han også at Jens Stoltenberg var «han største fan».

– Faktisk vil jeg oppmuntre dem til å gjøre hva de vil

Det var på et valgkamparrangement i Sør-Carolina lørdag at tidligere president Donald Trump kom med uttalelsene Det hvite hus omtaler som «motbydelige og forvirrede»

Nyhetsbyrået Reuters gjenga talen i sin helhet. Trump var innom flere andre tema før han tok opp USAs økonomiske støtte til sikkerheten i Ukraina og på den andre siden av Atlanterhavet.

– Nato var ødelagt helt til jeg kom og fikk dem til å betale, innledet han. Han forklarte hvordan sikkerhetsproblemet Russland var mye større for Europa, som også har en økonomi som er omtrent like stor som USAs.

Deretter fremstår det som om Trump gjengir et møte han har vært på med Nato-ledere.

– En av presidentene for et av de store landene reiste seg og sa «Hvis vi ikke betaler og vi blir angrepet av Russland, vil du beskytte oss,» innledet Trump.

Han forklarte ikke hvilken president som skal ha sagt dette, men fortsetter:

– Jeg sa: «Betalte du ikke? Er du kriminell». Han sa « Ja, la oss si at det skjedde».

På videoen fra arrangementet vender Trump seg mot supporterne og kommer med utsagnet som får Det hvite hus til å reagere.

– Nei, jeg ville ikke beskytte deg. Faktisk ville jeg oppmuntre dem til å gjøre hva de vil. Du må betale. Du må betale regningene dine De kunne ikke tro at jeg sa det, sier Trump.

Talsmannen for Det hvite hus fikk spørsmål om Trumps kommentarer, og sa: – Å oppmuntre invasjon av våre nærmeste allierte fra morderiske regimer er motbydelig og forvirret – og det utgjør en fare for amerikansk nasjonal sikkerhet, global stabilitet og økonomien her hjemme.



– Stoltenberg er min største fan

I talen er Trumps videre poeng at det var han som fikk pengene til å rulle inn i Nato.

– Du har aldri sett mer penger renne inn, sier han. – Og generalsekretær Stoltenberg – vel, jeg vet ikke om han er det mer, men han var min største fan, han sa «Alle disse presidentene kom inn. De ville tale og gå, og det var alt. Og alle skyldte penger, men de ville ikke betale».

Det er ikke kjent for TV 2 om Stoltenberg faktisk har uttalt noe slikt til Trump, dette er kun gjengitt fra talen Trump holdt på valgkamparrangementet.

I talen virker det som om Trump er mest opptatt av å få frem at måten han håndterte møtet på fikk alle til å betale for Nato, og at de ikke ville gjort det hvis han ikke hadde vært tydelig.

– De fleste politikere ville sagt at vi beskytter under alle omstendigheter. Vel, da kommer de aldri til å betale. Når jeg ser at hvis de ikke betaler regningene sine, får de ingen beskyttelse.

– Hundrevis av milliarder av dollar strømmet inn i Nato. Og det er derfor de har penger i dag, på grunn av det jeg gjorde. Og så får jeg høre at de likte Obama bedre. Det burde de ikke. Han ba ikke om noe. Vi var det dumme landet i verden. Og vi skal ikke lenger være det dumme landet i verden.

La vekt på alderen til Biden

Hoveddelen av talen dreide seg om alderen til den sittende presidenten Joe Biden. Ifølge Trump mangler Biden den mentale kapasiteten som skal til for å bli president.

Allerede under sin første valgkamp og i tiden da han satt som president, argumenterte Trump for en ny utenrikspolitisk linje som skulle sette USA først.