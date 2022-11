Trump saksøkes på ny av kvinne som anklager ham for voldtekt

En tidligere journalist som anklager USAs ekspresident Donald Trump for å ha voldtatt henne på 1990-tallet, reise et nytt søksmål mot ham torsdag.

Et ettårsvindu der ofre for seksualforbrytelser kan saksøke overgripere også etter at saken er foreldet, åpnet i New York torsdag. Det nye søksmålet ble reist like etter.

Det er 78 år gamle E. Jean Carroll, tidligere TV-vert og journalist i Elle og Playboy, som anklager Trump for å ha voldtatt henne i et prøverom i en klesbutikk på 1990-tallet, noe Trump nekter for.

Tidligere søksmål

Hun reiste et sivilt søksmål mot Trump for injurier i 2019 i forbindelse med uttalelser han kom med da han benektet å ha gjort noe galt.

Her fremholder hun at det at han nekter for å ha gjort noe og at han trekker hennes troverdighet i tvil, har ødelagt omdømmet hennes. Den saken pågår fortsatt, og både Carroll og Trump vitnet i New York i oktober.

I det nye søksmålet anklages Trump for overfall da han «med tvang voldtok og antastet» henne. I tillegg er han anklaget for injurier i et innlegg i sosiale medier i oktober i år, der Trump nekter for å ha voldtatt henne.

Det ligger an til rettssak i det første søksmålet i starten av 2023. Dommeren i saken kan velge å inkludere det nye søksmålet i den pågående saken.

Trump nekter

Carrolls anklage kom først i en bok i 2019. Trump har sagt at hun «ikke er hans type» og at hun lyver.

Advokat Alina Habba, som representerer Trump i det siste søksmålet, sier hun respekterer og beundrer dem som står fram etter at den nye loven trådte i kraft.

– Men «denne saken er dessverre et misbruk av loven som setter en forferdelig presedens, og står i fare for å svekke kredibiliteten til faktiske ofre», skriver hun i en epost til nyhetsbyrået AFP.

Carroll sier i det nye søksmålet at hun ikke sto fram med saken før i 2019 fordi hun fryktet gjengjeldelse, men at hun ombestemte seg etter metoo-bevegelsen i 2017.