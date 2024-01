– Trump sa aldri noe slik til meg

DAVOS (TV 2): EU-topper satt sjokkerte tilbake, etter møtet med daværende president Donald Trump på World Economic Forum. Nato-sjef Jens Stoltenberg innrømmer at møter med Trump kunne være krevende.

Stoltenberg deltar denne uken på World Economic Forum i de sveitsiske alpene. Han var også i Davos for fire år siden.

Sist uke avslørte en EU-kommissær innholdet i et privat møte med daværende USA-president Donald Trump i Davos i 2020.

Møtet var mellom EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Trump. Med flere andre til stede.

MØTTES: I 2020 møttes EU-president Ursula von der Leyen og USAs president Donald Trump i Davos. Et møte hvor EU-toppene satt sjokkerte tilbake. Foto: EU Commission/Stefan Wermuth

– Dere må skjønne at hvis Europa blir angrepet, så vil vi aldri komme for å hjelpe dere, skal Trump ha sagt under møtet.



Nato-medlemskapet er for europeiske land en «forsikring». De fleste landene, som Norge, er helt avhengige av amerikansk hjelp under en krig.

– Dessuten er Nato dødt, og vi vil gå ut av Nato, la president Trump til. Uttalelsene skal ha gjort et dypt inntrykk på EU-lederne, som tok truslene på alvor.



– Er trygg på USA



Et av de store samtaleemnene i Davos i år er muligheten for at Trump igjen vinner det amerikanske presidentvalget.

Stoltenberg utviklet et godt forhold til Donald Trump da han var president.

– Jeg hadde mange møter med president Trump i de årene han var president. Og noen diskusjoner og møter var krevende. Men jeg har aldri hørt ham si noe slik. Det han sa, det var at han var opptatt av at Nato-allierte skulle betale mer for Nato, sier Stoltenberg.

KRITIKK: Jens Stoltenberg mener Trump rettet kritikk mot land, som ikke oppfylte kravet til å bidra til å finansiere et felles Nato-forsvar Foto: Santiago Vergara/TV 2

Nato-sjefen mener den tidligere presidentens kritikk var mer rettet mot medlemslandene enn mot Nato.

Fortsatt er det mange Nato-land som ikke oppfyller medlemslandenes enighet om å bruke minst 2 prosent av BNP på forsvar. Siste rapport fra Nato viser at sju land oppfyller målet. Norge oppfyller ikke kravet. På toppmøtet i Vilnius sist sommer skjerpet medlems-landene 2 prosent-målet. Det er nå et minimum.

Den siste oversikten fra Nato viser at USA dekker 70 prosent av Natos utgifter til forsvar.



– Den gode nyheten er at Nato-allierte nå investerer mer i forsvar. Stadig flere land møter Natos målsetting av å bruke minst 2 prosent av nasjonalt produktet på forsvar, sier Stoltenberg.

Han er trygg på at uansett valgresultat i USA vil landet fortsette å være en sterk alliert i Nato.

Er forsiktig optimist

I Davos spiste Stoltenberg frokost med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Det var et godt møte og han ba om fortsatt støtte. Jeg kunne fortelle ham at Nato-land vil fortsette å støtte Ukraina, blant annet Norge. Fordi det også handler om vår sikkerhet.

FROKOST: I Davos spiste Volodymyr Zelenskyj og Jens Stoltenberg frokost og snakket om videre støtte til Ukraina. Foto: Ukrainian presidency

Stoltenbergs budskap er forsiktig optimisme, selv om det er en vanskelig situasjon langs fronten i Ukraina.

Han trekker blant annet fram den sikre korridoren via Svartehavet hvor ukrainerne kan eksportere korn og andre varer, som et positivt tegn.



Svenskene har fått beskjed om å være forberedt på krig. I Tyskland viser et lekket dokument forberedelser til en krig mellom Nato og Russland.

– Hva er det som skjer?

– Jeg kan ikke kommentere på de lekkasjene fra Tyskland, men det jeg kan si er jo at vi lever i en farligere verden, samtidig er Nato blitt sterkere enn vi har vært på mange år.

HØYERE BEREDSKAP: NATO har bygd opp en skjerpet beredskap og et større militært nærvær i Øst-Europa etter invasjonen av Ukraina. Fortsatt er USA største bidragsyter til NATO. Foto: NATO

Stoltenberg peker på høyere Nato-beredskap og mer militært nærvær i Øst-Europa, for å håndtere en farligere situasjon i Europa.

– Vi ser ingen umiddelbar fare for noe militært angrep mot noe Nato-land.

I sin tale i Davos kalte Zelenskyj den russiske presidenten for et rovdyr.

– Kunne du brukt det ordet?

– Vi må forstå hvilken brutalitet Ukraina har vært utsatt for. Tusenvis av mennesker er drept. Det har vært et helt ubegrunnet militært angrep fra Russland mot Ukraina. Da blir det lett sterkere ord og uttrykk. Det reflekterer den brutale situasjonen Ukraina er oppe i.

Stoltenberg skal gå av 1. oktober. Det er ventet at hans etterfølger kan bli utnevnt i vår.



– Kommer du til å skrive om dine år i Nato?

– Det kan godt hende, men nå er mitt fokus på å stå i denne jobben, som er en viktig og krevende jobb, frem til min periode slutter i høst.