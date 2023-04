Trump overgir seg – disse fire punktene bør du følge med på

I NEW YORK: Tidligere president Donald Trump reiste fra Mar-a-lago til New York mandag. Her er han på vei inn i Trump Tower dagen før han må møte i retten. Foto: Reuters/Jeenah Moon

Stemningen på Manhattan er ekstremt spent og ekstremt streng mandag bare timer før tidligere president Donald Trump skal møte i retten for å få presentert tiltalen mot seg.

Rettsmøtet skal begynne klokken 20.15 norsk tid, og stadig flere Trump-tilhengere og Trump-motstandere samler seg. TV 2s reporter på stedet har allerede observert håndgemeng mellom partene.

SPENT: Tiltalen mot Trump er polariserende. Få timer før rettsmøtet øker spenningen utenfor rettsbygningen på Manhattan. Foto: Øystein Bogen/TV 2

Politiet har sitt svare strev med å jage både folk og presse bak sperringer, og virker tydelig stresset.

Fire ting å følge med på

Når Donald Trump skal få presentert tiltalen mot seg tirsdag, er det fire ting man bør følge med på, ifølge BBC.

1. Innholdet i tiltalen.

Det er kjent at statsadvokaten i New York, Alvin Bragg, har etterforsket hysj-pengene på 130.000 dollar som Trumps advokat betalte pornoskuespiller, Stormy Daniels i 2016, men detaljene rundt tiltalepunktene er ikke tidligere offentliggjort.

2. Er tiltalepunktene å juridisk regne for forseelser, eller forbrytelser?

Anonyme kilder har uttalt til amerikanske medier at minst ett av tiltalepunktene er å regne som en forbrytelse.

I så fall må aktoratet kunne bevise at Trump med forsett forsøkte å skjule hysjpengeutbetalingen for at det ikke skulle gå ut over valgkampen hans i 2016. Strafferammen avhenger av dette.

3. Blir Trump tiltalt for hysjpengeutbetaling til en annen kvinne?

Storjuryen har bedt om vitneforklaringer i en annen sak enn den som dreier seg om Stormy Daniels.

En tidligere playboymodell, Karen McDougal, skal også ha mottatt betaling for å ikke uttale seg om et seksuelt forhold hun angivelig hadde til Trump i 2006.

McDougal-saken kan være et eget tiltalepunkt, eller så brukes vitneforklaringene til å underbygge påstand om et mønster hos Trump.

4. Hvor sterke bevis har påtalemakten?

Statsadvokatens kontor og storjuryen har i flere uker avhørt vitner, men å få noen dømt for en forbrytelse kreves solid dokumentasjon.

Alvin Bragg må kunne bevise at Trump visste at han brøt loven og at han forfalsket regnskapene ved hjelp av teamet sitt under president-kampanjen 2016.

Dette er hysj-pengesaken *Pornoskuespiller Stormy Daniels' egentlige navn er Stephanie Clifford. *Tidligere president Donald Trump skal ha betalt Daniels 130.000 dollar i hysj-penger i 2016.

*Utbetalingen skulle hindre henne fortelle noen om en seksuell relasjon hun hadde til Trump i 2006. På dette tidspunktet var Trump gift med Melania Trump, og en slik utroskapshistorie kunne potensielt skade Trumps valgkamp i 2016. *Det var Trumps daværende advokat, Michael Cohen, som betalte Daniels gjennom et skallselskap. Disse pengene førte Trump opp som fradragsberettigede advokatutgifter. *Cohen har innrømmet betalingen, og ble også dømt for blant annet dette. *I 2018 gikk Trump ut på Twitter og beskylte Daniels for svindel etter at hun fortalte hvordan hun var blitt truet til å holde munn om at hun hadde hatt sex med Trump. *Daniels hevder Trump inviterte henne til å være med på Celebrity Apprentice i 2006, at han forførte henne, og at de hadde sex. De to hadde kontakt i et års tid. *Trump benekter at han har hatt sex med Daniels, og hevder betalingen ble gjort for å stanse grunnløse påstander. *Storjuryen skal også ha vurdert utbetalinger til tidligere playboymodell Karen McDougal. Det er ikke kjent om dette er del av tiltalen. Kilder: AP/Reuters

– En heksejakt

Trump har hele tiden benektet at han har hatt sex med Stormy Daniels, og hevder at 130.000 dollar ble betalt for å forhindre at falske anklager kom ut.

Han kaller tiltalen for en «heksejakt», og mener dommeren, Juan Merchan, hater ham. Han har bedt tilhengerne sine protestere mot det han hevder er politisk motivert forfølgelse.

Få timer før rettsmøtet, krever Trump at lokalet for saken flyttes. Dette har han også krevd tidligere da han hevder han ikke vil få en objektiv rett i New York. En formell anmodning om å flytte den kommende rettssaken, vil utløse en 45 dagers ankefrist.

Historisk

Dette er første gang i historien en amerikansk president, eller tidligere president, er tiltalt for lovbrudd.

Det forventes Trump må gjennom hele prosessen med fingeravtrykk og fotografering, men siden han overgir seg frivillig, slipper han turen innom politistasjonen. Det kommer trolig ikke til å bli brukt håndjern, skriver nyhetsbyrået AP.

Trumps advokat, Joe Tacopina, har varslet at han vil erklære seg ikke skyldig. Han regner med hele prosessen vil være over på en halvtime.

Trumps rådgivere har rådet ham til å ikke si noe til pressen etter rettsmøtet, men den tidligere presidenten kan fort trosse rådet og si noe på vei ut fra rettslokalet.

Kameraforbud

Dommer Juan Merchan har nedlagt forbud mot mobiltelefoner, kameraer og datamaskiner inne i rettslokalet, men det forventes bilder fra korridoren utenfor.

Det er forventet at Trump reiser hjem til Palm Beach i Florida etter rettsmøtet er ferdig, og det er innkalt til et valgkampmøte tirsdag kveld, amerikansk tid.

Skulle Trump bli dømt i saken, forhindrer ikke det at han stiller som presidentkandidat i valget.

Bildeforbudet er ilagt for å forsøke å unngå en «sirkusaktig stemning under stevningen», som også kan være en sikkerhetsutfordring.