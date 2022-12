Trump-organisasjonen funnet skyldig i skattesvindel

Trump Organization er funnet skyldig i skattesvindel for å unngå beskatning for frynsegoder for flere direktører i selskapet. Donald Trump varsler anke.

Blant fordelene sjefene ønsket å slippe å betale skatt for, var leiligheter og luksusbiler.

Selskapet ble kjent skyldig på alle punkter etter tiltalen fra statsadvokaten på Manhattan. Kjennelsen innebærer en kraftig refs av selskapet, som nå ledes av Trumps sønner Donald jr. og Eric.

De 17 tiltalepunktene inkluderte også sammensvergelse og dokumentforfalskning.

Risikerer millionbot

Det tok to dager med diskusjoner å avgjøre skyldspørsmålet. Resultatet er en seier for påtalemyndigheten, som har brukt tre år på etterforskningen.

Selskapet kan få opptil 1,6 millioner dollar – rundt 15,7 millioner kroner – i bot. Det kan skape problemer for fremtidige avtaler, men er likevel et lite beløp med tanke på selskapets størrelse.

– Heksejakt

Trump selv har hevdet at rettssaken er en del av en politisk motivert heksejakt. Ekspresidenten var ikke part i saken om skattejuks, men aktoratet har hevdet at «han visste nøyaktig hva som foregikk».

Etter dommen la Trump ut et innlegg på sin sosiale nettplattform Truth Social. Der skrev Trump at han er skuffet over dommen og at han kommer til å anke den.

Ekspresidenten skriver at Trump Organization ikke har noe ansvar for at Trump Organizatoins tidligere finansdirektør Allen Weisselberg «begikk skattesvindel på sin personlige selvangivelse».

Under tittelen «Manhattan Witch Hunt!» skriver Trump at selskapet ikke har oppnådd noen som helst slags fordel fra Weisselbergs handlinger, og at verken Trump eller noen andre ansatte i selskapet hadde tillatelse til juridisk innsyn i Weisselbergs egen selvangivelse.

Finansdirektør vitnet

Saken var i stor grad bygget på vitnemålet fra Weisselberg. Han har tidligere erkjent skyld for å ha trikset med regnskapene og med sin egen lønnspakke for å unndra skatt på fordeler verdt 1,7 millioner dollar. Han vitnet i bytte mot et løfte om en fengselsstraff på fem måneder.

Forsvarernes mantra har hele tiden vært at «Weisselberg handlet på vegne av Weisselberg». De mener han har brutt deres tillit og handlet for å berike seg selv. Ingen i familien eller firmaet hadde noen skyld i det som skjedde, hevdet de.

I vitneboksen sa Weisselberg selv også at ingen i familien Trump visste hva han holdt på med.

– Det var min egen grådighet som førte til dette.

Etterforskning av Trump pågår fortsatt

Selv om selskapet er funnet skyldig, er ikke Donald Trumps rettslige strid med delstaten New York over. Statsadvokat Alvin Bragg – en demokrat som begynte i jobben i januar – sier en parallell etterforskning av Trump selv, påbegynt av Braggs forgjenger Cyrus Vance jr., fortsatt pågår.

I den saken undersøker etterforskerne om Trump har villedet banker og andre om eiendomsverdiene han kontrollerte. De ser også på om noen av delstaten New Yorks lover ble brutt da folkene til Trump betalte penger til to kvinner som hevdet å ha hatt forhold til Trump for lenge siden.

Bragg opphevet storjuryen Vance hadde satt ned og sa han ville se på saken med nye øyne. Han har sagt at en ny etterforskningsleder er hentet inn i saken.