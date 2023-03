Trump-kaos i New York

Politiet setter inn store styrker for å passe på sikkerheten flere steder i New York etter nyheten om at Donald Trump blir tiltalt.

VIL SE TRUMP FENGSLET: Flere personer møtte opp utenfor Donald Trumps hjem på Manhattan fredag, for å si hva de mener om den tidligere presidenten. ) Foto: Bryan Woolston / AP / NTB

Stemningen er spent i New York fredag. Republikanerne raser og kaller det maktmisbruk å tiltale den tidligere presidenten. Trump kaller det «politisk forfølgelse» og anklager distriktadvokat Alvin Bragg, som er svart, for rasisme.

Samtidig har Bragg bedt tre republikanske komiteledere i Kongressen om å trekke tilbake sine krav om informasjon om tiltalen, som ennå ikke er offentliggjort.

Bragg mener de bedriver «ulovlig politisk innblanding», skriver New York Times.

PÅ VAKT: En politimann fra New York-politiet står vakt utenfor rettshuset på Manhattan, der tidligere president Donald Trump skal møte opp tirsdag i neste uke. Foto: Andrew Kelly / Reuters / NTB

Mange bevis

Michael Cohen, som var Trumps private advokat da hysjpengene til Stormy Daniels skal ha blitt utbetalt, ble selv dømt til fengsel for å betale pornostjernen 130.000 dollar for at hun ikke skulle si noe offentlig før presidentvalget i 2016 om sin affære med Trump i 2006.

Nå er Cohen et av hovedvitnene i tiltalen mot Trump. Den straffedømte advokaten sier at han ble instruert til å betale Daniels. Trump refunderte også senere 130.000 dollar til Cohen.

Rettsvesenet i USA vil nå ta stilling til om dette var et brudd på valgkamploven.

– Aktoratet i New York lener seg på e-poster, tekstmeldinger, telefonsamtaler og andre vitner. Det er så mye bekreftelse her. Dette er en veldig faktuell sak, sier Cohens advokat Lanny Davis ifølge The Washington Post.

Blir ikke satt i håndjern

Ifølge CNN vil Trump blir tiltalt for mer enn 30 lovbrudd, hvor flere skal handle om forretningssvindel.

PRESSEN PÅ PLASS: Medlemmer av amerikansk presse er på plass utenfor kontoret til distriktadvokat Alvin Bragg på Manhattan fredag. Foto: Michael M. Santiago / Getty Images / AFP / NTB

Det er nå bekreftet at Trumps høring blir førstkommende tirsdag klokken 20:15 norsk tid, klokken 14:15 lokal tid i New York. Det er ventet at Trump vil møte opp frivillig.

Trump vil ikke bli satt i håndjern. Det har Trumps forsvarsadvokater og Manhattans distriktadvokat blitt enige om, sier Trumps advokat Joe Tacopina til Reuters.

James Sample, som er professor i konstitusjonell rett ved Hofstra University i New York, tror denne tiltalen mot Trump kan være starten på en rekke tiltaler.

– Det er virkelig en svimlende mengde av potensielle saker han risikerer at blir reist mot ham, sier Sample. Les mer her.

Trumps tidligere visepresident, Mike Pence, mener tiltalen sender et dårlig signal til resten av verden.



– Det er fordi det finnes diktatorer og autoritære ledere i verden som vil peke på dette for å rettferdiggjøre sitt eget misbruk av det såkalte rettssystemet. Jeg er veldig bekymret, men tror det amerikanske folk vil gjennomskue dette, sier Pence ifølge Reuters.



Benekter affære

Donald Trump har i alle år benektet at han hadde en affære med Stormy Daniels i 2006.

Hun har i intervjuer fortalt at de møtte hverandre under en golfturnering for veldedighet i juli det året, og at de hadde sex i hans hotellrom i Lake Tahoe.

Den gang hadde Trumps kone Melania nettopp født deres sønn Barron.

TOK IMOT PENGER: Stormy Daniels, som egentlig heter Stephanie Clifford, tok i 2016 imot 130.000 dollar for å være taus om den angivelige affæren med Trump i 2006. Foto: Mike Blake / Reuters / NTB

I et intervju med CBS-programmet «60 Minutes» i 2018 sa Daniels at hun gikk med på å snakke om affæren med Touch Magazine i 2011, men at hun i forkant av dette intervjuet ble oppsøkt av en ukjent mann på en parkeringsplass i Las Vegas, mens hun var sammen med sin baby.

«Det er en vakker, liten jente. Det vil være synd om noe skulle skje med moren hennes», sier Daniels at den ukjente mannen sa, før han ba henne om å «la Trump være i fred».

Selve utbetalingen av hysjpengene er ikke ulovlig. Spørsmålet er om utbetalingen bryter med USAs valgkampfinanslov, siden den ble gjort rett før presidentvalget i 2016.