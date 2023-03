UAVHENGIG: USA-ekspert tror det er en sjanse for at Donald Trump stiller som uavhengig kandidat hvis han taper Republikanernes primærvalg. Foto: Reuters

Tidligere president Donald Trump har annonsert at han stiller. Den tidligere FN-ambassadøren og guvernør i Sør-Carolina, Nikki Haley, har meldt inn sitt kandidatur.

Det er forventet at enda flere, som tidligere visepresident Mike Pence og Florida-guvernør Ron DeSantis, snart vil kaste seg inn i kampen om å bli Republikanernes neste presidentkandidat.

Nå vil partiet innføre en ny regel for å sikre at partiet samler seg bak vinneren. Regelen kan bli et krav for å delta i de tv-sendte debattene i primærvalget.

KRAV: Ronna McDaniel, den republikanske nasjonalkomiteens leder, vil at kandidatene skal love å støtte den som vinner. Foto: AP

Ronna McDaniel, som leder Republikanernes nasjonalkomité, sier til CNN at det er en «no-brainer» at alle kandidatene må avlegge et løfte om å støtte den som til slutt blir partiets presidentkandidat i 2024.

– Hvis du skal være på debattscenen og be velgerne om å støtte deg, så bør du si «jeg kommer til å støtte velgerne og den de nominerer som kandidat».

Kan garantere Demokratene seieren

– Hovedgrunnen til dette er nok Trump og frykten for at han skal være en dårlig taper, mener Hilmar Mjelde, USA-ekspert og førsteamanuensis i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet.

USA-EKSPERT: Hilmar Mjelde tror Trump kan stille som uavhengig kandidat. Foto: Høgskulen på Vestlandet

I et radiointervju tidligere nylig var Trump nølende til om han ville støtte den som vant Republikanernes nominasjon, og sa det kom an på hvem kandidaten var.

– Blir ikke Trump nominert, er det en reell sjanse for at han bryter ut og stiller som uavhengig kandidat, og da er Demokratene nærmest garantert seieren i 2024, sier Mjelde.

– Helt naturlig å kreve lojalitet

McDaniel forteller CNN at partiet ikke må slåss så mye innbyrdes at de mister fokus på det viktigste, nemlig å slå Joe Biden i 2024.

– Vi kan krangle i primærvalget og ha ulike meninger, men til slutt må vi forenes om det store målet, som er å styre landet vårt og levere for det amerikanske folket.

Mjelde mener det er helt naturlig å kreve lojalitet fra kandidatene.

– Det er ikke nytt. Demokratene innførte lojalitetskrav i 2019, som Bernie Sanders måtte signere. Slike krav er også brukt i delstatspolitikken.

DEBATT: Her debatterer Donald Trump med Marco Rubio, Ted Cruz og John Kasich i primærvalgkampen i 2016. Foto: AFP

– Absurd å gi fra seg makten

Han forteller at de politiske partiene i USA er desentraliserte og svake organisasjoner.

– Det er helt absurd at amerikanske partier har gitt fra seg makten til å velge egne ledere, gjennom primærvalgsystemet. De har fratatt seg selv muligheten til å kvalitetssikre kandidatene.

Han tror det har bidratt til den økte splittelsen i amerikansk politikk.

– Demokratier trenger sterke politiske partier. Det gir stabilitet og ofte en mer moderat tone i politikken, sier Mjelde.

SPEAKER: Paul Ryan var speaker i Representantenes Hus de første årene Donald Trump var president, men vil ikke støtte ham i 2024. Foto: AP

Vil boikotte Trump

Den tidligere speakeren og partitoppen Paul Ryan sier at han ikke kommer til å delta på Republikanernes landsmøte dersom Donald Trump blir partiets kandidat i presidentvalget i 2024.

Paul Ryan var en av partiets ledere da Donald Trump ble valgt til president i 2016. Ryan har også vært visepresidentkandidat for Mitt Romney tidligere.

Trump reagerer på typisk «trumpsk» vis:

– Paul Ryan er en taper. Mitt Romney kunne ha vunnet uten ham, skriver Trump i sosiale medier, ifølge The Hill.

Ifølge Mjelde kan noen av de mer moderate republikanerne velge å ikke stille seg bak Trump om han blir nominert.

– Hvis Demokratene nominerer Biden og Republikanerne Trump, ligger forholdene til rette for en moderat tredjekandidat med reell sjanse til å vinne 2024-valget. Dwayne «The Rock» Johnson, for eksempel, mener Mjelde.