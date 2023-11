Trump i rute for comeback

TV 2-analyse: Donald Trump ligger best an, men en uavhengig kandidat skaper usikkerhet.

På dagen ett år før presidentvalget i USA beholder tidligere president Donald Trump sitt sterke grep om egne velgere. Trump leder litt på sittende president Joe Biden.

TV 2s vektede snitt av alle de nasjonale meningsmålingene i USA gir Trump 46,2 prosent av stemmene mens Joe Biden får 45,8 prosent.

– Valget er sjeldent usikkert, gitt alle Trumps straffesaker, som ennå ikke er i gang.



Det sier TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen. Han er svært forsiktig med å vurdere hvem av kandidatene som ligger best an.

– Krigene i Ukraina og Gaza er svært ustabile og skaper ytterligere uforutsigbarhet, påpeker Bergesen.



SJELDENT USIKKERT: Eirik Bergesen tør ikke å spå ett år før det amerikanske presidentvalget 5. november 2024. Foto: Erik Edland / TV 2

Uforutsigbar tredje kandidat

TV 2 beregner andre-gruppen til 8 prosent. Det er et uvanlig høyt tall og skyldes den tidligere demokraten Robert F. Kennedy. Han har bestemt seg for å stille som uavhengig kandidat.

– Å stille som uavhengig kandidat, er kostbart og komplisert, så vi får se hvordan det går til slutt, sier TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

TALLKNUSER: Terje Sørensen retter blikket mot neste valg - i USA. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Men hvis Kennedy lykkes, ser det ut som han blir et større problem for Biden enn for Trump.

– Han stjeler i alle fall litt flere velgere fra førstnevnte for tiden, sier Sørensen.

VAKSINEMOTSTANDER OG KANDIDAT: Robert F. Kennedy sier stiller som uavhengig presidentkandidat. Foto: Hans Gutknecht / AP / NTB

Ville fått flest valgmenn

Det er ikke alltid at den kandidaten som får flest stemmer blir president i USA, noe Hillary Clinton fikk kjenne på kroppen i 2016.

Men så langt viser tallene stat for stat at Trump faktisk ligger an til å bli president med den vesle ledelsen han har nå.

Ifølge Sørensens beregninger får Trump i så fall 295 valgmenn mot Bidens 243.

Blant vippestatene Trump ser ut til å ha kontroll på nå finner vi Nevada (6 valgmenn), Arizona (11), Georgia (16), Pennsylvania (19), og Wisconsin (10).

MISTER MUSLIMSKE VELGERE: President Joe Biden (D) gikk ut med sterk støtte til Israel i oktober. Foto: Miriam Alster / POOL / AFP / NTB

Så langt ser Michigan (15) ut til å gå til Biden.

– Støtten til Biden har rast blant muslimske velgere, etter den sterke støtten til Israel. Dette er et kjempeproblem for ham i nettopp Michigan.



Lite spenning i nominasjonskampen – så langt

Før selve presidentvalget skal de store partiene velge sin kandidat i nominasjonsvalgene, som innledes like over nyttår. Disse valgene byr ofte på jevne, intense oppgjør internt i de store partiene.

Kampen mellom Joe Biden og Bernie Sanders i 2020 og Trumps sjokkerende seier over en rekke republikanske rivaler i 2016, er de to ferskeste eksemplene.

Denne gangen virker primærvalgene mer eller mindre avgjort før de er begynt. Både Trump og Biden leder med flere titalls prosentpoeng foran sine nærmeste rivaler.

– Men det er verdt å følge med på Nicky Haley i kampen mot Donald Trump, sier Sørensen.

Den tidligere FN-ambassadøren ser ut til å tjene på at Mike Pence har trukket seg som kandidat.

NIKKI, DON'T LOOSE MY NUMBER: Nikki Haley (R) stiger på meningsmålingene. Foto: Sam Wolfe / Reuters / NTB

– Hun har 22 prosent i hjemstaten South Carolina, som avholder det tredje primærvalget. Dermed kan hun få et løft tidlig i valgkampen, som kan gjøre henne til en outsider, sier Sørensen.

– Haley klatrer voldsomt på målingene. Dette kan være begynnelsen på at det republikanske partiet endelig innser de mange utfordringene med Trump som kandidat, sier Eirik Bergesen.



Han peker også på en helt ny utfordrer blant Demokratene.

PRØVER SEG: Dean Phillips (D) utfordrer presidenet Joe Biden i siste liten. Her har han akkurat registrert seg som kandidat før primærvalget i New Hampshire. Valget avholdes trolig 24. januar 2024. Foto: Reba Saldanha / Reuters / NTB

– Dean Phillips har dukket opp av intet for å utfordre Biden. Han kan ødelegge partiets samlede støtte til Biden, og ikke minst bidra til å rette enda mer fokus på hans alder.

Dean Phillips er 54 år gammel. Biden er 80.