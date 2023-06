Trump hevder etterforskerne har plantet bevis: – Trump-hater!

PAPIRARBEID: Hundrevis av graderte dokumenter ble funnet i Donald Trumps bolig og golfklubb, Mar-a-Lago. Foto: Justisdepartementet via Reuters

Tirsdag klokken 21 norsk tid møter Donald Trump i retten i Miami. 76-åringen vil skrive seg inn i historiebøkene som den første eks-presidenten tiltalt i en føderal straffesak.

Saken handler i stor grad om Trumps håndtering av graderte dokumenter, som han tok med seg hjem til Mar-a-Lago etter han var ferdig som president.

Trump er tiltalt på 37 ulike punkter, og under tirsdagens rettsmøte vil dommeren be ham ta stilling til skyldspørsmålet. Etter alle solemerker vil republikaneren nekte straffskyld.



– Jeg har overhodet ikke gjort noe galt. Alt har vært i samsvar med loven, helt perfekt, sa Trump etter at tiltalen ble kjent forrige uke.

OPPBUD: Store politistyrker samles utenfor rettslokalene i Miami tirsdag. Foto: Marco Bello

ABC News melder at Trump verken vil måtte ha på seg håndjern eller bli avbildet for et såkalt «mugshot».



Videre er det lagt ned foto- og mobil-forbud i rettssalen, noe som betyr at det er usikkert hvor mye journalistene i rettssalen faktisk kan rapportere mens rettsmøtet foregår.

Omfattende tiltale

31 av de 37 tiltalepunktene anklager Trump for å ha oppbevart gradert informasjon knyttet til forsvarsinformasjon – et brudd på USAs spionasjelov.

Informasjonen er strengt hemmelighetsstemplet, men etterforskere fant hundrevis av slike dokumenter i ulike esker i Trumps bolig Mar-a-Lago, som også fungerer som et resort.

Eskene var blant annet plassert på ett av Mar-a-Lagos mange toaletter, og oppbevaringen står i sterkt kontrast til Trumps egne uttalelser om gradert informasjon under valgkampen i 2016:

– Jeg skal håndheve alle lover som gjelder beskyttelse av gradert informasjon, sa presidentkandidaten den gang.

LAGER: På dette lageret i Mar-a-Lago fant etterforskerne en rekke esker med graderte dokumenter. Foto: Justisdepartementet via AFP

– Ingen skal være hevet over loven, la Trump til, med henvisning til at hans motkandidat Hillary Clinton brukte en privat epostserver i arbeidet sitt som utenriksminister.

Etterforskerne fant langt flere dokumenter enn de 31 som nevnes i tiltalen, men ettersom Trump frivillig gikk med på å overlevere de øvrige dokumentene, regnes ikke dette som et straffbart forhold, ifølge Washington Post.

I tillegg er Trump anklaget for å ha motarbeidet etterforskningen av saken, ved å blant annet forsøke å skjule at han var i besittelse av dokumentene og forhindre Justisdepartementet fra å konfiskere dem.



Advokatjakt

Trump har de siste dagene lett etter en kvalifisert advokat som er villig til å forsvare ham, skriver The Washington Post.

Flere advokater har imidlertid takket nei. og To av de viktigste advokatene som håndterte den pågående dokumentsaken, Jim Trusty og John Rowley, trakk seg senest i forrige uke.

Det er fremdeles uklart hvilken advokat som skal representere Trump på tirsdag.

Skulle han bli funnet skyldig, er det ikke usannsynlig at han får 20-30 års fengsel, selv om noen av tiltalepunktene skulle finne fra.



Det er imidlertid langt fram til en eventuell rettssak og dom - og Trump kan i teorien bli valgt til president før den tid.

– Kommer det en dom når han er president, kan han benåde seg selv, forklarer TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen.

«Korrupt» og «skurk»

Det er spesialetterforsker Jack Smith som har ledet Justisdepartementets etterforskning av de graderte dokumentene, og som i forrige uke tok ut den historiske tiltalen.

– Lovverket som beskytter nasjonal forsvarsinformasjon er svært viktig for USAs sikkerhet, og det lovverket må håndheves, sa Smith i en uttalelse fredag.

SPESIALETTERFORSKER: Justisdepartementet har gitt Jack Smith ansvar for å etterforske Trumps håndtering av graderte dokumenter. Foto: Mandel Ngan/AFP

– Dersom man bryter disse lovene setter man landet vårt i fare, fortsatte Smith, som også etterforsker Trumps forsøk på å endre valgresultatet i 2020.

Kun timer før Trump skal gå Via et innlegg i Trumps eget nettsted, Truth Social, fyrer 76-åringen mot etterforskeren:



– Dette er skurken, som jevnlig har gått på enstemmige nederlag i store saker, Biden og hans KORRUPTE Justismorddepartement har kastet på meg, skriver Trump i innlegget.



– Han er en høyreradikal galning og Trump-hater, i likhet med alle hans venner og familie, som trolig har «plantet» informasjon i «eskene» de fikk utlevert, skriver Trump videre.

(Det er usikkert om han egentlig mente å skrive «venstreradikal», et flittig brukt angrep mot Trumps motstandere).

Overvekt av reportere

Trump - og flere andre republikanere - har på forhånd oppfordret sine tilhengere til å demonstrere utenfor rettslokalene. Det var på forhånd knyttet spenning til hvor mange som ville møte opp, og myndighetene i Miami sa de var forberedt på alt fra 1000 til 50.000 mennesker.

MAKABERT: En Trump-motstander har tatt i bruk kreative virkemidler utenfor rettlokalene i Miami. Foto: Alon Skuy/Getty via AFP

I tillegg melder Miami Herald at den høyreekstreme gruppen Proud Boys, som blant annet var til stede under stormingen av Kongressen.

Timer før rettsmøtet sparker i gang er det derimot langt flere reportere enn demonstranter, og ting går foreløpig rolig for seg.

I april tok statsadvokaten i New York ut tiltale mot Trump i den mye omtalte hysjpenge-saken, men tirsdagens rettsmøte går for en føderal domstol. Trump blir med den den første tidligere presidenten som får en føderal tiltale mot seg.