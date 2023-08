Trump hånet USAs landslag etter VM-exit

Sverige vant 5-4 etter straffespark mot USA søndag. Dermed gikk våre naboer videre til kvartfinale i fotball-VM for kvinner, mens de amerikanske spillerne må pakke sammen sakene sine og reise hjem.



Donald Trump, som var president i USA fra 2017 til 2021, virket å fryde seg over den amerikanske skuffelsen.

Gjør narr av stjernespiller

«Det sjokkerende og totalt uventede nederlaget til USAs kvinnelandslag mot Sverige er symptomatisk på hva som skjer med vår tidligere store nasjon under skurken Joe Biden», skriver Trump på sitt eget nettsted, Truth Social.

Han påstår videre at mange av de amerikanske spillerne er «åpent fiendtlige» mot USA og hevder at «woke» (forklaring her) er ensbetydende med fiasko.

«Bra skudd, Megan! USA går til helvete!», melder Trump, som for øvrig akkurat nå er tiltalt for til sammen 78 lovbrudd fordelt på tre forskjellige saker.



FRYDER SEG: Donald Trump benytter USAs VM-exit til å håne Megan Rapinoe spesielt og landslaget generelt. Foto: Reba Saldanha / Reuters / NTB

Megan Rapinoe var en av tre amerikanere som bommet i straffekonkurransen. Også Sophia Smith og Kelley O’Hara misbrukte sine sjanser fra ellevemeteren, men Trump håner kun Rapinoe ved navn.

Forskjellen på Rapinoe og de andre to, er at førstnevnte har uttalt at hun ikke ville besøke Det hvite hus hvis USA skulle vinne VM i 2019, fordi Trump var president.

Flere Republikanere godtet seg

Rapinoe er en superstjerne i USA og bruker ofte ytringsfriheten og statusen sin til å uttale seg om saker hun bryr seg om, slik som likestilling og LBGTQ-rettigheter.

Dette faller enkelte innenfor politikken tungt for brystet.



Trump var ikke den eneste amerikaneren som frydet seg over USAs VM-exit, skriver CNN og New York Times.

«Jeg er overbegeistret over at de tapte. Hvis du ikke støtter USA, støtter ikke jeg deg», kommenterer Megyn Kelly, den tidligere Fox News-programlederen som nå har sin egen podkast.

Ytre høyre-aktivisten Brigitte Gabriel skrev ifølge New York Times før VM at hun håper det amerikanske landslaget mislykkes i VM «fordi hun elsker USA».