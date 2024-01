– Trump fortsetter å spre løgner

SKRÅSIKKER: Trump er skråsikker på at han vinner primærvalget i New Hampshire tirsdag. Foto: Chip Somodevilla / Getty Images via AFP / NTB

Presidentvalget i 2024 er allerede godt i gang. Tirsdag 16. januar vant Donald Trump det republikanske nominasjonsvalget i Iowa, med soleklar margin.

Nå står delstaten New Hampshire for tur, der både Republikanerne og Demokratene tirsdag skal gjennomføre valgkampens første primærvalg.

VELGERMØTE: Trump går av scenen etter et valgkampmøte med republikanske velger i New Hampshire lørdag. Foto: Chip Somodevilla / Getty Images via AFP / NTB

I den republikanske leiren var den interne kampen mellom Nikki Haley og Donald Trump i gang allerede lørdag, og tirsdag får vi vite hvem av dem som blir partiets presidentkandidat i delstaten.

Det kan bli avgjørende for hvem som skal representere partiet under høstens presidentvalg.

DeSantis trekker seg

Florida-guvernør Ron DeSantis var en av tre republikanske kandidater til presidentvalget, men søndag kveld kunngjorde han at han trekker seg, og at han stiller seg bak Trumps valgkampanje.

Kunngjøringen om fratredelsen fra valgkampen kom i form av en video som ble publisert på X.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”



- Winston Churchill pic.twitter.com/ECoR8YeiMm — Ron DeSantis (@RonDeSantis) January 21, 2024

– Ikke overraskende at DeSantis trekker seg. Han fikk aldri skikkelig flyt i kampanjen sin til tross for stor pengebruk. Og etter Iowa hadde han ingen reelle veier til nominasjonen. En veldig skuffende kampanje, for DeSantis, har tatt slutt, sier rådgiver ved tankesmia Civita, Eirik Løkke, til TV 2.



Også TV 2s egne USA-kommentator Eirik Bergesen sier at han ikke er sjokkert over at han trakk seg. Han tror imidlertid DeSantis har en plan med det.

– Jeg tror DeSantis trakk seg ut før det som helt sikkert blir et stort nederlag i New Hampshire, for å legge til rette for et nytt forsøk på å bli president i 2028. Han vil fortsatt være ung og vil kunne bli sett på som Trump-kandidaten i et race som mest sannsynlig ikke vil inkludere Trump selv, forklarer han.

UTE AV KAMPEN: Ron DeSantis trakk seg fra valgkampen søndag kveld. Foto: Cheney Orr / Reuters / NTB

– Han er dessuten blakk, så mulighetene til å blåse nytt liv i valgkampen ville være svært begrensede.



Uavhengig av utfallet etter primærvalget i New Hampshire tirsdag, er det er imidlertid vanskelig å se for seg at Trumps rival Haley innhenter hans samlede ledelse, skal man tro de to ekspertene.



Ordkrig mellom Trump og Haley

USA-kommentator Bergesen sier imidlertid at Nikki Haley kan ha mulighet til å slå Trump i New Hampshire.

– Trump leder mot henne, men Haley har klatret veldig og har gode muligheter til å slå Trump. Hun har støtte fra guvernøren i staten, Chris Sununu, og det er viktig.

Men om det er sannsynlig at hun slår Trump, vet ikke Bergesen. Det kan i så fall bli stygt.

EKSPERT: Eirik Bergesen er TV 2s USA-kommentator. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Trump forventer å vinne, og om han ikke gjør det kan han vise sine dårligste sider. Enten ved å angripe Haley personlig eller å si at det har vært valgfusk, forklarer han.

Til tross for at Trump leder meningsmålingene, sparer han ikke på kruttet.

Etter brakseieren i Iowa, leter nemlig Trump og støttespillerne hans etter noe som vil sverte kampanjene til hans to gjenværende utfordrere i New Hampshire, spesielt Haleys.

– Nikki Haley bruker radikale demokratiske penger til å drive den radikale demokratiske valgkampen sin, sa Trump lørdag, og refererte til rivalens appell til noen sentristiske anti-Trump-grupper.

– Hva i helvete er det for en republikansk kandidat?, fortsatte han.

LANGET UT: Den tidligere presidenten gikk hardt ut mot sin motstander Nikki Haley bare noen dager før primærvalget. Foto: Chip Somodevilla / Getty Images via AFP / NTB

Etter å ha kjørt gjennom en lang liste med kritikk, mest mot Haleys valgkampløfte om å heve pensjonsalderen, slo Trump tilbake på Haleys uttalelser om at han er for gammel til å bli president igjen.

De kom etter at Trump forvekslet henne med den tidligere speakeren i Representantenes hus, Nancy Pelosi.

– Bekymringen jeg har, uten å si noe nedsettende, er at når du må håndtere presset som hviler på deg som president, kan vi ikke ha en person hvor det er tvil om hvorvidt vedkommende er mentalt skikket for oppgaven, sa Haley på et velgermøte i New Hampshire lørdag.

HOLDT EGET VELGERMØTE: Også Nikki Haley har brukt dagene før primærvalget til å snakke med velgerne sine i New Hampshire. Foto: Joseph Prezioso / AFP

Trump skjøt tilbake på sitt eget velgermøte lørdag, og hevdet at han nylig har tatt en «kognitiv test», som han «bestod», før han lovet å «gi beskjed når jeg blir dårlig».



Bergesen mener Haley hadde en solid sjanse til å ta igjen Trump på meningsmålingene dersom hun hadde vært enda kvassere i tonen.

– Om hun skal ha noe mulighet til å slå ham, må hun trappe opp angrepene veldig. Kognitive tester og alderskrav er en litt tilslørt måte å angripe Trump på, forklarer USA-kommentatoren.

Han er klar på hva Haley burde bruke mot Trump:

– Det hun først og fremst bør ta et oppgjør mot er at Trump fortsetter å spre løgner om at det siste presidentvalget var stjålet.

«Trekk dere unna, og støtt Trump»

Eirik Løkke, rådgiver i tankesmia Civita, sier seg enig med Bergesen.

– Trump er en klar favoritt, men skulle Haley vinne, vil hun få momentum og gjøre det ørlite mer spennende. Men Trump er uansett klar favoritt, sier han til TV 2.

KLAR FAVORITT: USA-ekspert Eirik Løkke mener Trump er favoritt i New Hampshire. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Meningsmålinger tyder på at New Hampshire er Haley sin beste sjanse for å vinne, mens Florida-guvernør Ron DeSantis, lenge holdt en tredjeplass.

Søndag kveld ble det imidlertid, som nevnt, klart at DeSantis trekker seg fra presidentvalget, og stiller seg bak Trump.

Like før han trakk seg hadde han en oppslutning på rundt 5 prosent i New Hampshire.

TRAKK SEG: Ron DeSantis trakk seg fra presidentvalgkampen søndag, men møtte opp for å snakke med velgerne sine i New Hampshire lørdag. Foto: Brandon Bell / Getty Images via AFP / NTB

Trump vant med 30 poengs margin i Iowa, og knuste ethvert håp som DeSantis og Haley, som ble henholdsvis nummer to og tredje, hadde om et innrykk som kunne øke sjansene deres i New Hampshire.

Det er også en annen fordel å hente for Trump i New Hampshire, der det er en rekke republikanske velgere som støtter ham. Trumps dominans blant registrerte republikanske velgere vil bare bli viktigere når primærvalget flytter seg mot rødere stater senere i vår.

Ifølge Trumps støttespillere er det bare én ting DeSantis og Haley kan gjøre, nemlig å trekke seg unna valgkampen, og støtte Trump:

It’s time to unite behind @realDonaldTrump so that we can focus on defeating Joe Biden who is destroying our country. https://t.co/BTbEhmhBRm — Elise Stefanik (@EliseStefanik) January 16, 2024

«Jeg oppfordrer alle andre kandidater – som alle ikke har noen sjanse til å vinne – til å droppe ut slik at vi kan forene oss og umiddelbart samles bak president Trump,» sa Elise Stefanik på X etter nominasjonsvalget i Iowa.

Det gjorde altså Ron DeSantis, da han kunngjorde sin fratredelse fra valgkampene.

Stefanik er en vokal Trump-lojalist og Republikaner, som angivelig ligger an til å bli en av hans medkandidater.

– Biden foretrekker at Trump vinner

President Joe Biden stiller til gjenvalg i 2024, og i likhet med Trump ser han også få hindringer i veien mot den demokratiske nominasjonen.

Men han skal imidlertid ikke være med på stemmeseddelen i New Hampshires demokratiske primærvalg, som også skjer tirsdag. Det vil likevel være mulig for demokratiske velgere å nominere ham.

IKKE I NEW HAMPSHIRE: Joe Biden er ikke i New Hampshire denne uken, og står heller ikke på stemmeseddelen. Foto: Mandel Ngan / AFP / NTB

Det er fordi den demokratiske nasjonale komiteen, etter Bidens anbefaling, i år valgte å anerkjenne South Carolina som den første primærstaten for presidenten.

I 2020 kom daværende kandidat Biden på femteplass i New Hampshire. Men det var hans påfølgende seier i South Carolina som bidro til å gjenopplive kampanjen hans og drive ham til ledelsen.

New Hampshire delstatslov krever imidlertid at den holder landets første primærvalg.



– Dette valget, sammen med Iowa, er viktige fordi de er først. Så hvis man ikke lykkes i Iowa, får man en ny sjanse i New Hampshire. Mislykkes man begge plasser blir det vanskelig. Joe Biden er den eneste i moderne tid som har blitt president, uten å lykkes godt i verken Iowa eller New Hampshire, forklarer Løkke.

KLAR FOR VALG: New Hampshire har hele uken i forkant av tirsdagens primærvalg, forberedt seg. Foto: Mike Segar / Reuters / NTB

Også Bergesen forklarer at de to første statene er svært viktige for valget, men spesielt New Hampshire.

– Siden det moderne caucussystemet begynte i 1972, så har bare tre av vinnerne i Iowa blitt presidenter. New Hampshire er langt bedre koblet på det endelige valgresultatet, og spesielt det republikanske partiet. Bare tre ganger siden 50-årene har ikke vinneren av det republikanske primærvalget vunnet i New Hampshire.

Dermed kan det se lyst ut for Trump, som Bergesen også tror at Joe Biden heier på i det stille.

– Haley leder på flere meningsmålinger over Biden, mens Trump kun har små ledelser opp mot presidenten. Det skyldes at hun, i motsetning til de andre, har stor støtte hos moderate, uavhengige og utdannede. Det gjør at Biden og demokratene faktisk foretrekker at Trump vinner primærvalget og at han gjør det så tidlig som mulig, så Biden kan fokusere sin valgkamp mot Trump, avslutter han.