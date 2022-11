Trump får vende tilbake til Twitter

Mens 48,2 prosent ikke ønsker at Trump skal få tilbake kontoen sin, ser det ut til at 51,8 prosent setter ytringsfriheten først.

Natt til lørdag la Elon Musk ut en avstemning på Twitter hvor brukere kunne stemme på om de ønsket seg et gjensyn med tidligere president Donald Trump på Twitter, eller ikke.

På 24 timer har over 15 millioner brukere avgitt sin stemme.

Like før klokken 02 natt til søndag var resultatet klart: 51,8 prosent av de som stemte ønsker seg Trump tilbake på plattformen.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Twitter-eieren Elon Musk har lenge hintet om at han ønsket seg den tidligere presidenten tilbake.

Og bare minutter etter at stemmene var telt opp, avslører Elon Musk at Donald Trump nå faktisk skal få vende tilbake til plattformen.

– Folket har talt. Trump skal få komme tilbake. Folkets stemme, Guds stemme, skriver milliardær og Twitter-eier Elon Musk på plattformen.

Derfor ble han utestengt

Det var i januar 2021 at Trump ble utestengt fra det sosiale nettstedet. Det skjedde i forbindelse med stormingen av kongressen 6. januar 2021.

I etterkant av hendelsen gikk Trump blant annet ut på Twitter og kalte personene bak stormingen for «patrioter», skriver BBC.

Etter dette ble han midlertidig utestengt. Han fikk da en advarsel om ikke å gjenta oppførselen.

Twitter forklarte utestengingen med at de var redd Trumps meldinger på Twitter kunne forårsake enda mer fare.

Få dager senere rant begeret over for plattformen. Da publiserte Trump følgende melding:

STORMING AV KONGRESSEN: Den 6. januar 2021 stormer mange av Trumps tilhengere kongressen i USA. Foto: John Minchillo / AP

– De 75 000 000 store amerikanske patriotene som stemte på meg, AMERICA FIRST, og MAGE AMERICA GREAT AGAIN, vil ha en gigantisk stemme langt inn i fremtiden. De vil bli respektert og ikke bli behandlet urettferdig på noen måte eller form, skrev han.

Twitter sa at nettopp denne tweeten ble tolket som ytterligere indikasjon på at den tidligere presidenten ikke hadde planer om å legge til rette for en trygg og ordnet tiltredelse for Joe Biden, som vant presidentvalget i 2020.

STORMET: Stormingen av kongressen fikk enorm oppmerksomhet. Oppmerksomheten var spesielt stor rundt mannen til høyre med horn, Jacob Chansley. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Twitter mente også at Trumps meldinger styrket tilhengernes mening om at valgresultatet ikke stemte.

Men med nye eiere har ting nå snudd. Trump får atter en sjanse.

Vekt på ytringsfriheten

Meningene har vært mange og delte etter at Trump ble utestengt fra Twitter i 2021. Også nå stormer det rundt valget til Elon Musk:

– Stem nei for å verne om sannheten, fakta, demokrati og Twitter, skriver advokat Jill Wine-Banks.

Andre legger vekt på ytringsfriheten.

– Hvilken begrunnelse finnes det for at Twitter sensurerer og forbyr en ledende kandidat til presidentskapet? Ingen! Så å tillate Trump tilbake på plattformen, enten om han tvitrer eller ikke, blir en viktig test av Elon Musk sin forpliktelse til ytringsfrihet og åpen debatt, skriver politisk kommentator Dinesh D`Souza.

Selv har Trump heller satset på sitt eget sosiale nettsted Truth Social. Det er ikke kjent om Trump faktisk ønsker seg et gjensyn med Twitter.