Trump er et samtaleemne: – Det ligger jo bak alt vi driver med

TVILER: Utenriksminister Espen Barth Eide er ikke overbevist om at en ny president-periode med Donald Trump vil gi mer fred. Han tror derimot at lederne i Russland og Israel ser lyst på en Trump-seier. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

MÜNCHEN (TV 2): Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier at mange forbereder seg på at Trump kan bli president igjen.

Når den internasjonale eliten møtes er Donald Trump et tema i korridorene. Frykten er stor for at han kan bli valgt til USAs president på ny.

Espen Barth Eide bekrefter at dette er en «snakkis», også på sikkerhetskonferansen i München denne helgen.

– Det ligger jo bak alt vi driver med. Det er klart at det er mange her som funderer på, om ikke både Putin og Netanyahu, hver på sin måte, spekulerer i at Trump kommer tilbake.



Ser lyst på Trump-seier

– Hva mener du med det?

– Ikke for å gjøre dem til to sider av samme sak, men jeg tror begge to vil nok se mer lyst på en Trump-seier, sier utenriksministeren.



Barth Eide peker på at Putin gjør det, fordi Trump sier at han er mye mindre interessert i å støtte Ukraina og mye mindre opptatt av Nato.

– Det høres jo sikkert bra ut i Moskva. Og Netanyahu har jo støttet Trump tidligere.

Barth Eide frykter at de tenker at hvis de holder ut litt til, så får de en annen amerikansk administrasjon. Begge kan da fortsette sine kriger, med en helt annen støtte enn tidligere.

FORHANDLER: Tidligere president Donald Trump har sagt han kan avslutte krigen i Ukraina på 24 timer. Han sår tvil om USAs støtte til sine europeiske allierte, hvis han blir president på ny. Foto: Yuki Iwamura/AFP

Trussel mot Europa

Lørdag deltok president i Ukraina, Volodymyr Zelenskyj på sikkerhetskonferansen i München. Hans budskap til et femtitalls stats- og regjeringssjefer, pluss et stort antall ministere og militær-topper, var tydelig.

– Ukraina-krigen er en trussel mot hele Europa, sa Zelenskyj.



Mangelen på våpen og ammunisjon for ukrainerne på slagmarken tjener Russland, understreket Zelenskyj.

TRUSSEL: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarer om at Ukraina-krigen handler om Europas sikkerhet. Foto: Matthias Schrader/AP

Barth Eide sier Norge jobber tett med den amerikanske administrasjonen for å få en tydelig avklaring på langsiktig støtte til Ukraina, men også for en tostatsløsning i Midtøsten.

– Frykter du at det blir en enda mer urolig verden hvis man får en Donald Trump 2-administrasjon?

– Erfaringen fra forrige gang var at vi fikk en mye mer uforutsigbar verden. Hvis han blir valgt så jobber vi som vanlig så godt vi kan, som med hver amerikansk administrasjon. Og det er jo flere mennesker enn Trump i en Trump-administrasjon.

Donald Trump har blant annet skrytt av at han kan forhandle fram en slutt på krigen i Ukraina i løpet av et døgn.

Nyhetsbyrået Bloomberg skrev fredag at Trump, hvis han blir valgt, planlegger å presse Ukraina til forhandlinger med Russland, om å få slutt på krigen.

– Kan ikke Trump, som den alternative politikeren han er, kanskje være en god fredsmekler?

– Den ustabiliteten vi husker fra sist, den var ikke nødvendigvis spesielt fredsbyggende.

– Liker det ikke



På et valgkamp-arrangement sådde Trump igjen tvil om hva han mener om Nato. Medlemsland som ikke bruker minst 2 prosent av BNP på forsvar, kan ikke være sikker på amerikansk hjelp i en krig, ifølge Trump.

Norge er et av landene som ikke oppfyller målet, og som bygger sitt forsvar på støtte fra Nato-partner USA.

Tvert imot mente han at Russland kunne gjøre «hva faen de ville med dem».



Bloomberg skriver også at Trump ønsker at Natos artikkel 5 om å stille opp for hverandre, bare skal gjelde for de som oppfyller toprosentmålet.

MER UFORUTSIGBAR: Utenriksminister Espen Barth Eide frykter en er uforutsigbar verden hvis Trump blir president på ny. Foto: Javad Parsa/NTB

– Da du hørte dette, hvordan reagerte du?



– Nei, vi liker jo ikke dette. Så er det klart at selv om Trump vinner, så skal han ikke bestemme alt. Det er faktisk slik at et stort flertall i Senatet og Kongressen nå har sørget for at det ikke er mulig for en president på egen hånd å melde USA ut av Nato.

I USA diskuteres det nå åpent om Joe Biden er for gammel for fire nye år som president. Og at valget står mellom ham og en uforutsigbar Trump.

– Hvordan endte USA opp der?



– Mange spør seg om det. Jeg tror noe av den viktigste lærdommen er at vi må opprettholde evnen til en respektfull samtale. Vi ser tendensene til polarisering av ordskiftet, hvor du er enten 100 prosent for det ene eller for det andre.