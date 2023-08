Trump-detalj vekker oppsikt

UT MOT TRUMP: Chris Christie (til venstre) fikk motbør fra Vivek Ramaswamy (til høyre) da Donald Trump ble tema under debatten. Foto: Morry Gash / AP

Utenrikspolitikk, klima, kjønnsideologi, abort, økonomi – alt dette ble tema da REpublikanerne kickstartet valgkampen inn mot presidentvalget i 2024 med en TV-sendt debatt på Fox News i natt norsk tid.

Det var imidlertid ett tema som engasjerte publikum i salen i Milwaukee mer enn noe annet – Donald Trump.

Seks av åtte vil støtte Trump

Ekspresidenten står i fire rettssaker i forskjellige delstater og valgte å ikke stille til debatt mot sine åtte argeste konkurrenter.

De oppmøtte presidentkandidatene fikk spørsmål om de ville stille seg bak Donald Trump som presidentkandidat, selv om han skulle bli dømt for de forholdene han er tiltalt for.

Seks av åtte svarte ja, mens tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie og tidligere Arkansas-guvernør Asa Hutchinson svarte nei.

DISSE STILTE: Tidligere Arkansas-guvernør Asa Hutchinson, tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie, tidligere visepresident Mike Pence, Florida-guvernør Ron DeSantis, forretningsmann Vivek Ramaswamy, tidligere Sør-Carolina-guvernør Nikki Haley, Sør-Carolina-senator Tim Scott og Nord-Dakota-guvernør Doug Burgum. Foto: Brian Snyder / Reuters

Sistnevnte uttalte at Trump er «moralsk diskvalifisert» fra å være president igjen, mens Christie langet ut mot Trumps væremåte.

– Noen må slutte å forsvare oppførselen hans. Det er ikke en president verdig, uansett om du mener han tar feil eller ikke, sier Christie, til særdeles delt respons fra salen.



OMSTRIDT MANN: Donald Trump var ikke til stede under debatten, men var likevel et hett navn. Foto: Seth Wenig / AP

– Buing er lov, men det endrer ikke på sannheten.

Tidligere Sør-Carolina-guvernør Nikki Haley sa selv at hun vil støtte Trump som presidentkandidat, samtidig som hun uttalte at 77-åringen ikke er riktig mann til å lede republikanerne inn i presidentvalget.

– Trump er den mest mislikte politikeren i Amerika. Det er ikke slik vi vinner et presidentvalg.



Trump-detalj vekker oppsikt

Selv om Trump ble et hett tema under debatten, har flere bitt seg merke i at kandidatene selv ikke virket spesielt interesserte i å plukke på ekspresidenten.

Trump ble nevnt i liten grad frem til ordstyrerne tvang debattantene utpå, et godt stykke inn i seansen.

– Det er litt overraskende at det har vært såpass lite debatt om ham, skriver FiveThirtyEight-analytiker Geoffrey Skelley.

MODERERTE: Bret Baier og Martha MacCallum styrte debatten, som ble sendt på Fox News. Foto: Win McNamee / Getty / AFP

– Det har gjort denne debatten til et litt alternativt univers, der det er åtte hovedkarakterer, og ikke åtte stykker som ligger langt bak hovedmannen i rommet.

– Må sende Biden tilbake til kjelleren

Økonomi er også ventet å bli en viktig del av valgkampen på republikansk side. Brorparten av velgerne er opptatt av å redusere inflasjonen og flate ut prisveksten i samfunnet.

Dette ble også viet en stor bolk i begynnelsen av debatten.

Florida-guvernør Ron DeSantis, som ifølge meningsmålingene ser ut til å bli Donald Trumps argeste konkurrent om seieren i primærvalget, fikk lov til å åpne ballet med et frontalangrep på president Joe Biden.

– Landet vårt er i nedgang, men det er ikke uunngåelig, det er det noen som har valgt. Vi må sende Biden tilbake til kjelleren sin, og reversere den amerikanske nedgangen, sa DeSantis til stor jubel fra salen.



HARDT UT MOT BIDEN: Florida-guvernør Ron DeSantis slaktet den sittende presidentens pengepolitikk. Foto: Win McNamee / Getty / AFP

– Vi kan ikke lykkes som land når folk jobber hardt og ikke har råd til matvarer, biler og hjem, mens Hunter Biden kan tjene hundretusener av dollar på elendige malerier, fortsatte Florida-guvernøren før han lover å senke drivstoffpriser.



Etter dette ble den sittende presidentens navn nevnt i ganske liten grad.

– Bidens folk er ganske så fornøyde med denne debatten, med relativt få angrep mot presidenten, skriver politisk reporter i New York Times, Reid Epstein.

DeSantis ikke vinneren

Biden-slakt til tross, DeSantis er ikke blant dem som kommer best ut når Washington Post oppsummerer debatten. Avisen omtaler Florida-guvernøren som relativt usynlig gjennom den omtrent to timer lange debatten.

BLANT VINNERNE: Nikki Haley er blant dem som kommer best ut, skriver FiveThirtyEight, Foto: Kamil Krzaczynski / AFP

– Han gjorde det greit, det var ingen store feilsteg. Men han forsvant ofte litt vekk, fordi ingen av svarene hans var spesielt oppsiktsvekkende eller minneverdige, skriver avisen.

Tidligere visepresident Mike Pence og erfarne Nikki Haley kåres til debattvinnere av Washington Post.

Nykommer tirret på seg veteranene

Nykommeren Vivek Ramaswamy gjorde seg også bemerket, som den ene kandidaten på scenen uten spesielt lang politisk erfaring, noe han flere ganger gjorde store poenger ut av, til jubel fra salen.

Forretningsmannen gikk til angrep på sine motdebattanter, ved å hevde at han selv var den eneste på scenen som ikke er «kjøpt og betalt».

38-åringen kom med flere kontroversielle utspill, og opplevde å bli irettesatt flere ganger, blant annet etter å hevde at klimasaken er en «bløff» som utelukkende hindrer amerikanske økonomi.

TIRRET PÅ SEG VETERANENE: Vivek Ramaswamy havnet i unåde hos flere av sine mer erfarne motdebattanter. Foto: Win McNamee / Getty / AFP

Entreprenøren fikk også klar beskjed da han foreslo å kutte støtten til Ukraina i krigen mot Russland.

– Det er katastrofe at vi beskytter andre mot invasjon når vi bør bruke pengene på å sikre oss mot invasjonen som skjer over vår grense i sør, sa Ramaswamy.

Det fikk Nikki Haley til å rase:

– Du velger en morder foran et USA-vennlig land, sa hun.

– Du har ingen forståelse for utenrikspolitikk, og det skinner tydelig gjennom.

FiveThirtyEight betegner Ramaswamy som én å følge med på etter debatten.

– Det jeg er virkelig spent på å se etter denne debatten, er hva som skjer med Ramaswamy. Jeg synes han er hovedhistorien i denne debatten, men jeg vet ikke om prestasjonen hans kommer til å bli godt eller dårlig mottatt.