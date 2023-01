Trump: – Biden har tatt oss til randen av tredje verdenskrig

Donald Trump lover at han vil ha klar en fredsforhandlinger mellom Russland og Ukraina innen 24 timer hvis han blir president.

Republikanerne har så langt bare én kandidat til presidentvalget neste år, og Trump innledet lørdag valgkampen med en tale i delstaten New Hampshire.

Her langer han ut mot sittende president Joe Biden, og hevder blant annet at Russlands angrepskrig i Ukraina aldri hadde skjedd hvis han var president.

– Gjennom svakhet og inkompetanse har Joe Biden ført oss til randen av tredje verdenskrig. Vi er på randen av tredje verdenskrig - i tilfelle du ikke visste det, sier Trump fra talerstolen.

Se klipp øverst i saken!

– Fredsforhandling innen 24 timer

– Som president skal jeg skape fred gjennom å vise styrke. Jeg skal ha en fredsavtale under forhandling innen 24 timer, lover han.

Under en flytur utdyper han saken til CBS News. Han omtaler krigen som svært trist og mener at krigen aldri hadde skjedd hvis han fremdeles var president.

– Putin hadde aldri gjort det hvis jeg var president, sier han.

Han erkjenner at situasjonen er kaotisk nå, men at det er Bidens ansvar å få slutt på krigen.

– Krigen må ta slutt øyeblikkelig, og det er bare president Biden som kan få slutt på den, sier han.

Tyr til gammel retorikk

Lørdagens tale ble sett på som en mulighet for å gjenopplive en vaklende valgkampstart etter kritikk om at Trump ikke har holdt noen offentlige valgmøter siden han kunngjorde i november at han vil bli president igjen.

Han brukte velkjent retorikk om å redde landet fra innvandring og kriminalitet.

– Vi trenger en leder som er forberedt på å møte kreftene som legger landet vårt øde, sa Trump, som hevder at USA ødelegges av en «egoistisk, radikal, korrupt, politisk elite».

I talen gjentok han de ubegrunnede påstandene om at valget 2020 var stjålet fra ham, og han fortsatte med sine nedsettende beskrivelser av politiske rivaler.

Det var ikke bare Biden og andre demokrater han kritiserte. Han kom også med nedsettende kommentarer om transpersoner, han gjorde narr av mennesker som fremmer bruk av elektriske komfyrer og elbiler.

Han uttalte også at vindmøller i hovedsak er kinesiskproduserte fugledrepere.

Utfordrere

Foreløpig er det kun Trump som har annonsert sitt kandidatur.

Mulige utfordrere er Florida-guvernør Ron DeSantis, tidligere visepresident Mike Pence og tidligere South Carolina-guvernør Nikki Haley. De kan komme til å kunngjøre egne kandidatur i månedene som kommer.

På demokratenes side er det ingen som ennå har lansert seg som kandidater.