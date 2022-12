– Trumfer gjennom middelalderpolitikk

STOPP: Terje Watterdal, landdirektør i Afghanistankomiteen, liker dårlig at Taliban ikke vil la hans kvinnelige kolleger gå på jobb. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vi kommer ikke til å akseptere å ha kontorer med kun mannlige ansette eller programmer som er rettet kun mot gutter og menn.

Det er den klare beskjeden fra landdirektør Terje Watterdal i Afganistankomiteen etter Taliban lørdag sendte ut et ordre til alle ikke-statlige organisasjoner om ikke å la kvinnelig ansatte komme på jobb.

– Vi stopper derfor normal virksomhet til kvinner igjen kan jobbe innen helse, utdanning og matsikkerhet, sier Watterdal til TV 2.

– Skadelig

Flere andre hjelpeorganisasjoner har allerede sagt at de stanser arbeidet i Afghanistan, blant annet Redd Barna, Flyktninghjelpen og Care.

– Vi er alle enige om hvor utrolig skadelig denne beslutningen er for det afghanske folket, for fremtiden til Afghanistan som fri og selvstendig nasjon og for en mulig fred i dette krigsherjede landet, sier han.

– Dette er utrolig upopulært også for vanlige afghanere. Det er en liten gruppe med erkekonservative ledere som trumfer gjennom denne drakoniske middelalderpolitikken mot det store flertallet.

DEMONSTRERTE: Afghanske kvinner demonstrerte mot Talibans avgjørelse om å nekte kvinner tilgang til universiteter tidligere denne uka. Foto: AP / NTB

Intens møtevirksomhet

Watterdal sier det de to siste dagene har vært intens møtevirksomhet mellom de ulike hjelpeorganisasjonene.

Møtevirksomheten er blitt gjort i paraplyorganisasjonene Acbar og i Humanitarian Access Group, som forhandler med myndighetene på vegne av FN og det internasjonale samfunnet.

– Så er det viktig at vi ikke går i en alenegang. Det er viktig å opptre samlet, å koordinere responsen, for kun sammen er vi sterke, sier han.

– Vi kan ikke tolerere Talibans forsøk på splid og hersk.

Selv om den normale driften stanset, trekker ikke Afghanistankomiteen seg helt ut av landet. I enkelte provinser vil nemlig kvinner fortsatt få lov til å jobbe innen bistand, ifølge Watterdal.

– Der vi vil fortsette arbeidet. Vi vil ikke straffe de som faktisk nekter å følge Talibans øverste ledelse, sier han.

– Rettigheter til afghanske kvinner og jenter er det viktigste for oss

Siden Taliban tok over makten i Afghanistan i 2021 har jenter og kvinners rettigheter i landet blitt betydelig innskrenket. Arkivfoto: Ebrahim Noroozi / AP / NTB

– Helt umulig

FN har advart mot at beslutningen om å nekte kvinnelige bistandsarbeidere vil gå hardt ut over humanitært arbeid i Afghanistan.

Bistandsorganisasjoner sier at kvinnelige arbeidere er særlig viktige i Afghanistan, der regler og skikker i stor grad hindrer at mannlige arbeidere får gitt nødhjelp til kvinnelige mottakere.

FN anslår at over halvparten av befolkningen ikke har nok mat til å overleve og nå har behov for humanitær hjelp. Det er mer enn en fordobling av antallet siden 2020 og seks ganger så mange som i 2017.

– For Care, som særskilt jobber med jenter og kvinner, er det helt umulig ikke å ha kvinnelige ansatte når vi gir helsehjelp, utdanning, økonomisk støtte og livreddende nødhjelp, sier generalsekretær Kaj-Martin Georgsen i Care Norge til NTB.

– Mange kvinner holdes innenfor hjemmets fire vegger, og eneste måten vi kan nå ut til de som trenger hjelp, er med våre mange hundre kvinnelige hjelpearbeidere, sier han.