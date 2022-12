Truer med «Satan 2»

Under det russiske forsvarets årsmøte kom president Vladimir Putin med et skrekkutspill.

ÅRSMØTE: Russlands president Vladimir Putin har onsdag ettermiddag møtt høytstående tjenestemenn i forsvaret. Foto: Mikhail Metzel/Pool Photo via AP

Russlands president Vladimir Putin har onsdag ettermiddag møtt høytstående tjenestemenn i forsvaret i Moskva.

Der informerte han om landets militære mål for 2023, og om utviklingen av krigen i Ukraina – som nå har pågått i 300 dager.

Erfaring

Åpningen brukte Putin på å prise innsatsen til de russiske styrkene.

«Dere kjemper som helter fra Russlands tidligere kriger», sa han.

Nato bruker nesten all sin kapasitet mot Russland, slår Putin fast i talen, og ber de russiske offiserene om å anvende erfaringer fra blant annet krigen i Syria.

– Vår hær har fått enorm militær erfaring, sier Putin.

«Satan 2»

Så meldte den russiske statslederen at de gjør seg klar for utplasseringen av interkontinental ballistisk missil.

Det er missiler av typen RS-28 Sarmat, som, ifølge Putin, være klar for utplassering i nær fremtid.

MISSIL: Bildet viser ifølge russiske myndigheter det interkontinentale ballistiske missilet RS-23 Sarmat, omtalt som Satan 2 i Vesten. Foto: AP / NTB

Sarmat, også kjent som «Satan 2», er i stand til å skyte opp en rekke atomvåpenstridshoder og hevdes å kunne treffe et hvilket som helst land i verden.

Det er i stand til å ødelegge et område på størrelse med Frankrike.

I tillegg vil det russiske sjøforsvaret få en ny hypersonisk rakett av typen Zircon, tidlig i januar 2023.

– De er klare på at Russland står i krig mot 27 vestlige land

Kjemper mot Nato

Russiske militære styrker skal moderniseres, ifølge den russiske statslederen.

– Vi vil utstyre våre strategiske styrker med moderne våpen. Alle planer vil oppfylles.

Han understreker at det ikke vil være restriksjoner på finansiering av forsvaret, og at de vil bli gitt alt de måtte be om.

– Hæren skal få alt den trenger. Alt!

– Det er velkjent at det militæret potensialet og evnene til nesten alle større Nato-land er i aktiv bruk mot Russland. Likevel kjemper våre soldater, underoffiserer og offiserer for Russland med mot og stahet, sier presidenten.

Ødelegger Ukraina

– Russlands styrker ødelegger Ukrainas militære potensial, sier Russlands forsvarsminister Sergei Shojgu.

Shojgu påpeker at den delvise mobiliseringen, som inkluderte minst 300.000 russiske sivilister, har gitt økt kampkraft i Ukraina.

De nye styrkene skal etter planen rulleres inn i de militære enhetene som allerede er utplassert i nabolandet.

Forsvarsministeren sier det kan bli «nødvendig» å øke antallet soldater i hæren fra 1 million til 1,5 millioner på bakgrunn av krigen i Ukraina. Han sier ikke noe om når eller hvordan hæren skal nå det nye målet.

Forsvarsministeren sier at Russland er åpne for dialog, men sier også at de vil fortsette sin «spesielle militære operasjon» i Ukraina – også i 2023.

Utfordrer Nato-utvidelse

Under årsmøte la Sjojgu frem en rekke andre fremtidsplaner for hæren, og sier blant annet at man vil starte en opptrapping av det militære nærværet i Vest-Russland, i lys av Sverige og Finlands planer om å bli Nato-medlemmer.

– Med tanke på Natos ønske om militær opprustning nær de russiske grensene, samt å utvide alliansen på Sverige og Finlands bekostning, krever situasjonen at vi svarer ved å plassere ut nye tropper i det nord-vestlige Russland, slår forsvarsministeren fast.