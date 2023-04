True crime-podkast fikk drapsdømte Edward løslatt

Edward Ates ble dømt til 99 års fengsel for å ha drept naboen til bestemoren sin. Nesten 20 år senere undersøkte en podkast saken – med et oppsiktsvekkende resultat.

LØSLATT: Edward Ates ble prøveløslatt i 2018 etter å ha vært fengslet i 20 år, takket være en true crime-podkast som undersøkte saken hans. Her møter Edward kona Kim utenfor fengselsmurene. Foto: Web of Death / Disney+

Fredag 23. juli 1993 i New Chapel Hill, Texas, USA.

47 år gamle Elnora Griffin blir funnet brutalt drept hjemme i huset sitt. Hun ligger på magen i stua, naken. Det er utvetydige tegn på at det har utspilt seg en kamp på liv og død fra soverommet til stua.

DREPT: 47 år gamle Elnora Griffin ble funnet brutalt drept i sitt eget hjem. Foto: Web of Death / Disney+

Rettsmedisineren fastslår at Elnora ble drept kvelden før liket ble funnet.

Politietterforskningen starter med å intervjue ekskjæresten til Elnora, Leonard Moseley, men han sjekkes tidlig ut av saken siden han har alibi.

Politiet oppsøker så vennekretsen til Elnora, og snakker med venninnen Cubia Jackson. Cubia påstår at hun ringte Elnora samme kveld drapet skjedde. Elnora skal da ha sagt til Cubia at Edward Ates, barnebarnet til naboen, var på besøk.

Edward lyver for politiet

25 år gamle Edward Ates innkalles derfor til avhør. Han tar med sin mor. Edward tilbys advokat, men selv etter å ha hørt om Cubias påståtte samtale med naboen til bestemoren, avslår han tilbudet.

På politistasjonen sjekker etterforskerne kroppen og klærne til Edward, for å se etter spor. Men de finner ingen kloremerker, arr, blod eller noe annet som kan tyde på et voldelig sammenstøt. Alt de finner er noe brunt under skoen, som kan minne om avføring. Og det ble funnet avføring på gulvet til Elnora som noen hadde tråkket i.

I avhør forteller Edward at han uken i forveien hadde hjulpet Elnora med å fjerne et vepsebol som hadde etablert seg på husveggen hennes. De utvekslet også noen ord samme dag Elnora ble drept, men Edward forteller at han aldri var inne i hjemmet hennes.

ELNORAS HJEM: Dette er huset Elnora bodde og døde i. Foto: Web of Death / Disney+

Politietterforskerne spør om Edward har alibi for drapskvelden. Han svarer at han ble hentet av sin kjæreste, Monica Bush, og at han var med henne til rundt midnatt, før hun kjørte ham tilbake til bestemoren.

Når politiet snakker med Monica om historien stemmer, svarer hun at den ikke gjør det. Hun hadde ikke hentet ham – han kom kjørende selv. Og hun kjørte ham ikke tilbake til bestemoren – det gjorde han selv.

Edward, som er tidligere straffedømt for oppbevaring av tyvegods, har nå blitt tatt i løgn. Som resultat blir han politiets hovedmistenkte.

HOVEDMISTENKT: Edward Ates fortalte usannheter om alibiet sitt avhør, og ble dermed politiets hovedmistenkte. Foto: Web of Death / Disney+

Arresteres for drapet

Videre etterforskning viser at bilen til Elnora hadde førersetet skjøvet helt bakover. Elnora – som var knappe 150 centimeter høy – ville aldri ha rukket frem til verken rattet eller pedalene med bilsetet i den posisjonen.

Etterforskernes hypotese blir at to meter høye Edward drepte Elnora, tjuvlånte bilen hennes for å besøke Monica, for så å komme tilbake og parkere bilen utenfor huset til Elnora senere samme natt.

BILEN: Dette er politiets fotografi av huset og bilen til Elnora. Foto: Web of Death / Disney+

En drøy måned etter drapet, arresteres Edward. Han tilbys 40 år i fengsel hvis han tilstår. Edward nekter.

De neste åtte månedene tilbringes i fengsel, før familien betaler kausjonen slik at han kan leve i frihet før rettssaken starter.

I påvente av rettssaken, endrer livet til Edward seg. Han får seg ny kjæreste – som etter hvert blir hans kone – og sammen får de en datter og en sønn.

To rettssaker

Rettssaken starter sommeren 1996, tre år etter drapet. Statsadvokat David Dobbs leder aktoratet, og presenterer sin teori for juryen om at Edward drepte Elnora, stjal bilen hennes og kjørte til Monica Bush, for så å levere bilen tilbake etter midnatt.

I Texas må samtlige jurymedlemmer være samstemte før noen kan dømmes, og i Eds rettssak klarer ikke juryen bli enige om han er skyldig eller ikke. Saken blir derfor kastet.

Påtalemyndighetene nekter dog å gi seg, og begynner umiddelbart å forberede en ny straffesak mot Edward.

I 1998 blir Edward feilaktig arrestert etter å ha blitt forvekslet med en annen mann. Før misforståelsen oppklares, tilbringer han noen dager i fengsel. Han deler celle med Kenny Snow, som er fengslet for å ha begått to ran. Edward og Kenny rekker å bli venner før Edward løslates.

Senere samme år starter den andre rettssaken mot Edward. Og denne gangen har aktoratet et nytt vitne: Kenny Snow.

Kenny hevder under ed i vitneboksen at mens de var fengslet sammen, hadde Edward tilstått drapet og tilbudt Kenny penger for å si at en annen navngitt person hadde drept Elnora.

Vitnemålet til Kenny – sammen med bevisene fra forrige runde – er denne gangen nok til å overbevise juryen om at Edward er skyldig.

Dommeren dømmer så Edward til 99 år i fengsel for drapet.

Historien kunne ha endt her – men nesten 20 år senere senere skjer noe som endrer alt.

True crime-podkast undersøker saken

I 2015 starter brannmannen Bob Ruff fra Michigan sin egen true crime-podkast: «Truth and Justice». Bob liker å hjelpe mennesker i nød, og han er en ivrig hobbyetterforsker.

Bobs podkast viser seg å være populær, og etter kort tid har den 100.000 jevnlige lyttere. Suksessen gjør at han i januar 2016 sier opp brannmannjobben for å jobbe fulltid med podkaster.

HOBBYETTERFORSKER: Bob Ruff sluttet i jobben som brannmann for å jobbe fulltid med sin true crime-podkast. Foto: Web of Death / Disney+

Hver dag mottar Bob mange tips om saker han bør ta opp i podkasten – altfor mange til at han rekker å gå i dybden på alle.

Men det er ett tips som skiller seg ut.

Tipset kommer fra niesen til Kenny Snow, vitnet i saken mot Ed. Niesen ønsker at Bob skal diskutere saken til Kenny i podkasten, fordi hun mener at onkelen er uskyldig dømt for ran.

Bob blir interessert i saken, og ringer Kenny for å få mer informasjon. Mens Kenny snakker om sin egen sak, nevner han i forbifarten at han slapp ut av fengsel etter å ha vitnet mot Edward.

Kenny forteller at statsadvokaten David Dobbs – som førte de to rettssakene mot Edward – og en FBI-agent besøkte ham i fengsel og tilbød strafferabatt hvis han sa seg villig til å vitne mot Edward og si at han hadde tilstått drapet. Kenny, fristet av strafferabatten, sa seg derfor enig i å lyve i rettssaken.

David Dobbs nekter til dags dato for å ha inngått en slik avtale, og avviser historien til Kenny Snow fullstendig.

Kritisk til bevisene

Bob har nå mistet interessen for saken til Kenny, men er særdeles fascinert av historien om Edward.

Bob undersøker saken hans nærmere – og jo mer han leser og lærer, jo mer overbevist blir han om at Edward er utsatt for justismord.

Bob stiller seg selv flere spørsmål, deriblant hvordan lille, spake Elnora klarte å kjempe og slåss – fra soverommet til stua – mot den to meter høye muskelbunten Edward. Den fysiske forskjellen ville ha gjort det enkelt for Edward å drepe Elnora, tenker Bob.

KAMPTEGN: Politibildene fra Elnoras hus viste tydelig tegn på at det hadde utspilt seg en kamp på liv og død. Foto: Web of Death / Disney+

Politiets påstand om at det brune under Edwards sko var avføring fra Elnoras leilighet, var heller aldri blitt vitenskapelig testet.

At bilsetet til Elnora var skjøvet bakover slik at det «måtte» være en høy person som sist kjørte den, er også noe Bob himler med øynene over. Han kjenner nemlig en lav kvinne som alltid skyver setet bakover når hun går ut av bilen, fordi det blir altfor trangt å sette seg inn når setet står såpass tett opp i rattet. I tillegg viser ingen av fotografiene politiet tok av bilen at bilsetet var skjøvet helt bakover.

Men viktigst av alt: Edward hadde ikke noe motiv for å drepe Elnora.

Ed forklarer seg i podkast-intervju

Etter å ha lest seg opp på hele Edward-saken og kringkastet en rekke podkaster om den, tar Bob tyren ved hornene og skriver et brev direkte til Edward. Flere uker går, men Bob mottar ikke noe svar.

Han skriver enda et brev. Og denne gangen understreker Bob at han muligens kan hjelpe.

Så får han et brev tilbake fra Edward. De fortsetter å brevveksle, og Edward sier til slutt at han er villig til å stille opp til et telefonintervju i podkasten.

Noe av det første Bob spør om i intervjuet, er hvorfor Edward løy om alibiet sitt. Edward forteller at han hadde tjuvlånt bilen til moren sin for å besøke Monica den kvelden. Moren var til stede i politiavhøret, og Edward turte ikke den gang å si at han brukte hennes bil. Moren har et hissig temperament, og hadde tidligere skutt av en av tærne til stefaren deres. Edward var redd for henne.

Edward sier frustrert at han burde bare ha fortalt sannheten til politiet, og heller taklet konfrontasjon med moren senere. Å lyve for politiet er det dummeste han har gjort i sitt liv, forteller Ed.

Foto: Web of Death / Disney+

På spørsmål om Kenny Snow, blir Edward bare irritert. Han viser intet annet enn forakt for mannen som fortalte løgner i rettssaken – løgner som førte til at han mistet nærmere 20 år av livet sitt.

Edward har dog ingen forklaring eller teori om hvorfor Elnoras venninne Cubia Jackson hevdet at han var til stede med Elnora på drapskvelden.

DNA-testing gir avslørende resultat

Bob er allikevel blitt overbevist om at Edward ikke er skyldig, og uttrykker i podkasten et ønske om at saken bør vurderes av The Innocence Project of Texas (IPTX), en organisasjon som hjelper feilaktig dømte personer. Like etter mottar Bob en e-post fra en lytter som tilbyr seg å sette ham i kontakt med en av direktørene i IPTX.

I mai 2016 får Bob og Edward beskjed om at IPTX har vurdert saken, og sier seg villig til å hjelpe Edward.

DNA-testing eksisterte i 1993, men ble sjelden brukt. I nyere tid er det dog alminnelig i kriminalsaker, og Bob klarer å motivere lytterne sine til å samle inn 7000 dollar for å gjennomføre DNA-testing av bevisene i Edward-saken. IPTX hjelper til med å frigjøre bevisene til DNA-testingen.

Bob smiler når han mottar testresultatet: Det er absolutt ingen DNA-spor fra Edward på Elnoras kropp eller i huset hennes. DNA-testen viser også at det brune under skoen til Edward, ikke hadde noe med Elnora å gjøre.

Prøveløslates etter 20 år i fengsel

De nye DNA-bevisene styrker muligheten for å få saken gjenopptatt. Men før de rekker dette, skjer det utrolige:

5. september 2018 – 25 år etter drapet – kommer avgjørelsen om at Edward skal prøveløslates, 20 år etter han ble dømt til 99 års fengsel.

Når Edward føres ut av fengselet, står hans kone Kim og deres to barn utenfor og venter – samt Bob Ruff.

Edward er i dag er en fri mann, men teknisk sett er han bare prøveløslatt. Støtteteamet rundt ham jobber fremdeles med å frikjenne ham for drapet i 1993.

FRI: Edward Ates og Bob Ruff utenfor fengselet da førstnevnte ble prøveløslatt i september 2018. Foto: Web of Death / Disney+

