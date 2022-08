Trosser advarsler om «spesielt stygge» angrep

KYIV, UKRAINA (TV2): USA advarer om at Russland vil trappe opp angrepene mot Ukraina de kommende dagene. Likevel samles mange i Kyivs gater for å markere uavhengighetsdagen.

STRØMMER TIL: Mange ukrainere ønsker å se de ødelagte russiske krigskjøretøyene som blir vist på utstilling i Kyiv for å markere uavhengighetsdagen den 24. juli. Foto: Aage Aune / TV 2

Onsdag skal ukrainere markere to motstridende nøkkelhendelser for landet. Det er både uavhengighetsdagen for løsrivelsen fra Sovjetunionen, og på dagen, seks måneder siden Russland gikk til fullskala krig mot landet.

Amerikansk etterretning har advart mot at Russland kan ha planer om å ramme sivile mål de neste dagene, og ber alle amerikanere forlate landet umiddelbart.

Infrastruktur og offentlige bygninger kan være spesielt utsatt. Spesielt frykter mange rakettangrep mot hovedstaden Kyiv.

Advarer

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, advarer også innbyggerne mot «spesielt stygge» russiske angrep de neste dagene.

I Kyiv er det mange som trosser oppfordringen om å holde seg hjemme.

Gatene er fylt av mennesker som studerer de utbrente russiske kjøretøyene som har blitt beseiret av ukrainske styrker. De feirer at Putins menn aldri klarte å erobre Kyiv.

UTFLUKT: Sergej ønsker å vise datteren sin de erobrede russiske militærkjøretøyene. Foto: Aage Aune/TV 2

– Jeg er her for å vise datteren min hvordan det ser ut. Jeg vil beskytte henne, men ikke mot informasjon om krigen. Hun må forstå, sier Sergej fra Kyiv til TV 2.

– Gråter hver dag

Nathalia Mirolubova fra Mariupol har også tatt seg en tur i gatene. Det er fire måneder siden hun flyktet og fire måneder siden hun sist fikk kontakt med sin 80 år gamle mor.

SAVNER MOR: Nathalia Mirolubova fra Mariupol lengter etter å reise tilbake til hjembyen for å finne ut om moren fremdeles lever. Foto: Aage Aune / TV 2

Mirolubova vet ikke om hun ennå er i live.

– Jeg tenker på det ødelagte livet mitt. Det er så trist at alle vennene mine og hele familien er spredd utover hele verden. Jeg gråter hver dag, sier hun til TV 2.

– Får gåsehud

Mange er også opptatt av at soldatene som er tatt som krigsfanger ikke må bli glemt.

– Vi ønsker å minne folk på krigen. Vi ønsker at våre soldater skal få reise hjem. Vi kan ikke la Azov bli glemt slik at guttene våre aldri kommer seg hjem, sier syklisten Maxim Klimenko til TV 2.

INSPIERER BESLAGLAGT UTSTYR: Maxim Klimenko har deltatt i et sykkelløp til ære for Azov-soldatene som nå sitter fanget. Foto: Aage Aune / TV 2

Han kikker på vrakene av militære kjøretøy og rakettutskytere og sier ironisk at russerne har fått paraden de ønsket seg.

– Når jeg er her får jeg gåsehud. Jeg tenker på når alt dette startet. Raketter som fløy rundt oss. Det er så skremmende, sier Klimenko.

– Dramatiske endringer

– Livet er dramatisk endret. Mange av vennene mine forsvarer Ukraina, og noen av dem har forlatt oss allerede. Takk Gud for at familien min er trygg. Det er veldig dramatiske ting som skjer, sier Oleg Katchuk, til TV 2.

LEKEPLASS: Oleg Katchuk er på Maidanplassen sammen med sine to små døtre dagen før uavhengighetsdagen. Foto: Aage Aune / TV 2

Få i Ukraina slipper unna konsekvensene av krigen. Man skal ikke langt utenfor Kyiv før man finner forsteder og småbyer som er sønderbombet.

Oppryddingen er i gang, men det er en lang vei å gå.

Et halvt år etter invasjonen er titusenvis av mennesker drept, 13 millioner ukrainere er på flukt og russerne kontrollerer om lag 20 prosent av Ukraina.

Men russerne klarte ikke å ta hovedstaden Kyiv - og invasjonen har kostet dem dyrt.