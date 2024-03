Tror valget kan bli Putins siste

Søndag stenger valgurnene i det russiske valget, og både i Russland og andre europeiske land har det vært demonstrasjoner.

Seniorforsker og Russland-ekspert Jørn Holm-Hansen på NIBR ved OsloMet sier det særlig er én ting som skiller årets valgkamp fra tidligere år, nemlig at det «nesten ikke har vært valgkamp».

– Vi ser på disse valgene som litt kjedelige fordi utfallet er gitt. Spesielt presidentvalget. Der vinner Putin, sier han.

SETT LITE: Det har ikke vært mye valgkampstemning i russiske nettaviser, sier Jørn Holm-Hansen ved OsloMet. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Vil nærme seg 80

Når Putin etter alle solemerker blir valgt som president på nytt søndag, blir det hans femte periode som president.

Dersom han sitter ut seksårsperioden til 2030, blir Putin dessuten den lengstsittende lederen av Russland noensinne – foran blant annet Stalin og Katarina II.

I 2021 vedtok det russiske parlamentet en lov som gjør det mulig for Putin å beholde makten frem til 2036. Holm-Hansen tror likevel at dette blir siste gang.

– Jeg vil tro at det er det. Han har en seksårs presidentperiode, og da vil han nærme seg 80 år. Jeg har litt vondt for å se at han sitter så lenge, sier han.

BLIR SANNSYNLIVIS SITTENDE: Vladimir Putin har få reelle motstandere i valgkampen. Foto: SPUTNIK

Jakub M. Godzimirski, forsker ved Nupi og Russland-ekspert, tror også at alderen til Putin vil ha betydning for hvor lenge han blir sittende med makten.

– Det spørs hvor lenge systemet klarer å overleve med en mann som blir eldre og eldre. Det er veldig lite som tyder på at han har utfordringer i dag, men vi har sett før at ting kan endre seg, sier han til TV 2.

Ukraina kan avgjøre

En annen ting som kan ha mye å si for Putins fremtid som president, er krigen i Ukraina, ifølge Godzimirski. Den har allerede ført til store kostnader og tap av liv på russisk side.

– Hvis det viser seg at de ikke klarer å slå ned motstanden i Ukraina, så kan det være en medvirkende årsak til at Putin må kaste kortene, sier Russland-eksperten.

Han mener dessuten at presidentvalget i USA vil bli viktig. Der har presidentkandidat Donald Trump tatt til orde for å stoppe den amerikanske støtten til Ukraina.

– Dersom Trump vinner, så vil det trolig ha stor betydning for hvordan Russland klarer seg i krigen, og for om Putin blir sittende trygt, sier Godzimirski.

RUSSLAND-EKSPERT: Jakub M. Godzimirski tror krigen i Ukraina kan bli avgjørende for Putins fremtid som president. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Har sett lite til opposisjonen



Holm-Hansen forteller at han har sett lite til de russiske opposisjonspartiene under valgkampen i år, til tross for at de i utgangspunktet er nokså systemlojale.

– Det har vært langt nede på forsiden, og gjerne at «det er fint hvis folk møter opp og stemmer, sier forskeren.

Noe som imidlertid ikke er nytt, er ifølge Holm-Hansen at opposisjonspartiene langt på vei er mer aggressive enn Putin selv.

– Når det gjelder Russlands behov for å markere seg på den internasjonale scenen, er de hardere i klypa enn Putin. I alle fall inntil nylig, sier han.

Selv om Holm-Hansen ikke er spent på utfallet av valget søndag, er det andre ting han mener det kan være mer spennende å følge med på.

– Det er hvor mange som stemmer blankt, eller har klusset på stemmeseddelen slik at den blir avvist.