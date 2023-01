– Tror USA vil strekke seg langt for Stoltenberg

DAVOS (TV2): Børge Brende refser Norge for å mangle en klar plan for mer penger til Forsvaret i en krisetid. Og etter møter i Washington tror han USA vil strekke seg langt for å gi NATO-sjefen en ny toppjobb.

– Vi føler trykket fra omverden. Krig i Ukraina og økonomiske nedgangstider. Det er mye som står på spill for verden det kommende året, sier Børge Brende, president i World Economic Forum.

Davos er klar for storinnrykk. Verdens-eliten innen politikk og næringsliv skal igjen møtes i alpelandsbyen vinterstid. Til debatter, panel-samtaler, mingling, god mat og drikke.

PRESIDENTEN: Brende kritiserer Norge for å mangle en klar plan for opptrapping av Forsvaret i en krigstid. Det kan ikke være fordi Norge mangler penger, mener han. Foto: Salvatore di Nolfi/Keystone via AP

Vert for møtet er Børge Brende, som blant annet har vært utenriksminister i Erna Solbergs første regjering og nestleder i Høyre.

Bakteppet for møtet er nesten ett år med krig i Europa. Og fare for at en tre-del av verden går inn i resesjon, økonomisk nedgang.

– Jeg håper at vi skal få til resultater knytta til å få fart på den globale økonomien. Og ikke minst innenfor klimaområdet.

Privatfly vs klima

Davos-møtet er elsket og hatet. Noen synes det er for drøyt at eliten kommer i privatfly og helikoptre. Samtidig som de forteller resten av verden av de må kjøre mindre bil eller spise mindre kjøtt.

Sist Davos-deltagerne møttes var det over 1000 privatfly-operasjoner under møtet, ifølge en undersøkelse utført for Greenpeace.

– Hva sier du til den kritikken?

– Jeg vet ikke om det er så mange som kommer med privatflyet sitt, og ikke spiser kjøtt. Men det er jo selvsagt slik at når det kommer over 50 statsledere og regjeringssjefer, så er det mange som har fly fra landet sitt.

KOMMER: Klima-aktivist Greta Thunberg kommer for å overlevere et brev til lederne for verdens største olje- og gass-selskaper. Foto: Denis Balibouse/Reuters

I hovedgaten i Davos har mange av de ordinære butikkene blitt leid ut til giganter som Meta og Microsoft. Eller land som Saudi Arabia, Emiratene eller India. Alt for arrangmenter gjennom Davos-uka. Norske Yara har innredet Yara Earth Café. Fra Norge deltar toppsjefene i blant annet DnB, Telenor, Equinor, Aker og Hydro.

BAKTEPPET: Krigen i Ukraina kaster skygger over Davos-møtet. President Vladimir Putin deltok digitalt på World Economic Forum så sent som i 2021. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Russerne er naturlig nok ikke invitert. Så sent som i 2021 deltok president Vladimir Putin digitalt på Davos-møtet. Den amerikanske presidenten kommer ikke. Flere næringslivskjendiser, som Elon Musk, blir også hjemme.

Fra mandag av kommer det 1700 næringslivsledere og rundt 50 stats- og regjeringssjefer. Over 300 ministere, og blant dem rekordmange finansministere. Olena Zelenskyj, ektefellen til den ukrainske presidenten, deltar også. USA og Kina er i Davos med store delegasjoner.

KOMMER IKKE: President i Kina, Xi Jinping har sendt sin vise-statsminister til Davos for å møte blant annet USA. Tilsammen står USA og Kina for nesten halvparten av verdensøkonomien. Foto: Ruben Sprich/Reuters

– Mange advarer mot Kina, hva mener du?

– Kina er verdens nest største økonomi. Sammen med USA har de nesten halvparten av verdensøkonomien. Derfor er det er viktig å ha en dialog med Kina.

Brende peker på at den kinesiske visestatsministeren vil få spørsmål om hvordan det går med reduksjon av klimautslippene og Covid-politkken.

– Solid jobb

I mangel av de aller største «headlinerne» seiler NATO-sjef Jens Stoltenberg opp som et av toppnavnene på programmet.

– Han har gjort en meget solid jobb med å holde alliansen sammen og sende helt klare signaler til Putin. Putin hadde jo trodd at NATO og Europa skulle splittes. Men det han har fått er et Europa som står mer sammen enn noen gang.

STAM-GJEST: Jens Stoltenberg har vært i Davos mange ganger både som NATO-sjef og statsminister. Etter møter i Washington DC er Brende overbevist om at amerikanerne vil strekke seg langt for å få Stoltenberg i en ny toppjobb, hvis han selv vil. Foto: FABRICE COFFRINI

Brende har nylig vært i USA og hatt samtaler på høyt nivå i den amerikanske hovedstaden. Stoltenberg nevnes som kandidat til enten å bli ny sjef for det internasjonale pengefondet eller Verdensbanken. Begge toppjobber i Washington DC. Stoltenbergs periode i NATO går etter planen ut 1.oktober.

Tradisjonelt har en amerikaner vært sjef for Verdensbanken, mens en europeer har hatt jobben som sjef for IMF, Det internasjonale valutafondet.

– Jeg vet ihvertfall at det mange i Washington DC og i det Hvite Hus som verdsetter veldig den jobben som Jens Stoltenberg har gjort i NATO. Han har vært tøff, ikke viket en millimeter vis-a-vis Lavrov og Putin. Det tror jeg også viser lederegenskaper som er viktige i disse jobbene, hvis de skulle bli ledige.

– Det er ikke tvil om at amerikanerne er villige til å strekke seg langt for å ham i en ny toppjobb?

– Det jeg vet i fra mine samtaler i Washington for noen uker siden, er at de har sagt at de er veldig fornøyd med den jobben Jens Stoltenberg har gjort i NATO og hvis det skulle bli andre åpne stillinger internasjonalt så tror jeg han får sterk amerikansk støtte.

Brende sier det er mer et spørsmål om Stoltenberg selv ønsker seg en ny topp-jobb.

Kritisk til Norge

Brende er bekymret for at Norge ikke har en klar opptrappingsplan for Forsvaret i en krigstid. Han understreker at han mener dette som tidligere utenriksminister. NATO-landene har forpliktet seg til å bruke 2 prosent av BNP, bruttonasjonalproduktet, på forsvar innen 2024. Norge er et av landene som ikke når målet, og har heller ingen plan for hvordan det skal nås.

– Vi er tre eller fire NATO-land som ikke har dette. Vi har NATOs generalsekretær og det er ikke slik at Norge mangler penger. Vi har en nabo i Russland, som har brukt våpen mot et uskyldig land. Det er ingen grunn til at Norge nå ikke skal bli enige om en opptrappingsplan.

VIL HA PLAN: Tidligere utenriksminister Brende etterlyser en klar plan for å trappe opp utgiftene til Forsvaret. Norge er et av få land i NATO som ikke har en slik plan, for å nå finanserings-målet om å bruke to prosent av BNP på forsvar. Foto: Anette Ask / Forsvaret

– Dette har vel også din tidligere regjering ansvar for?

– Det er ikke noen tvil om at ting har endret seg etter Ukraina. Høyre satt ikke i regjeringsposisjon på det tidspunktet, men dette håper jeg kan være et tverrpolitisk initativ.

Han viser til at Tyskland etter invasjonen la fram en plan og penger for å oppfylle 2 prosents-målet. Brende mener Norge må ha et forsvar, som er mye sterkere enn i dag.

– Dette er jo småpenger i forhold til det som vi skal verne om. Nemlig landet vårt og alt det vi har kjært.