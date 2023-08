Tror maktkamp var grunnen til at Prigozjin var i Russland

Britisk etterretning tror at Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin mest sannsynlig er død, men understreker at det ennå ikke er lagt frem sikre bevis.

– Det finnes ikke definitive bevis for at Prigozjin var om bord, og han er kjent for usedvanlig strenge sikkerhetstiltak. Likevel er det svært sannsynlig at han virkelig er død, skriver det britiske forsvarsdepartementet i sitt daglige innlegg på X, tidligere Twitter, fredag.

Departementet skriver også at Wagner-sjefens død kommer til å virke svært destabiliserende på den russiske leiesoldatgruppen.

Hans privatfly var torsdag på vei fra Moskva til St. Petersburg, med Wagners toppledelse om bord, da det brått styrtet.

Men hvorfor var Jevgenij Prigozjin i Russland? Mandag hevdet han at han var i Afrika.

ÅSTED: Et satellittbilde viser åstedet for flystyrten torsdag. Foto: Planet Labs / NTB

Maktkamp

Fredag undertegnet Vladimir Putin et dekret som krever at paramilitære soldater må sverge lojalitet til den russiske staten.

De må «strengt følge ordrene fra sine kommandanter og overordnede», og avlegge en ed ved det russiske flagget.

Etter Wagner-opprøret mot Moskva er det opprettet flere leiesoldatselskaper som kontrolleres direkte av russiske myndigheter, ifølge tenketanken ISW.

Disse rekrutterer nåværende og tidligere Wagner-krigere slik at Kreml får kontroll over Wagners operasjoner i utlandet, skriver tenketanken i en analyse.

Generalen Andrej Averjanov står ifølge Telegram-kanalen Cheka-OGPU bak disse prosessene. Prigozjin gjorde ifølge kanalens kilder alt som sto i hans makt for å stoppe generalen.

Averjanov er nestleder i den russiske militære etterretningsorganisasjonen GRU, og leder eliteenheten 29155 som knyttes til giftdrap, sabotasje og forsøk på å destabilisere Europa.

– Den endelige maktkampen i Kreml er over. Putin har vunnet den og befestet posisjonen sin, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole til NTB.



TEORI: En hovedteori går ut på at flyet styrtet mellom Moskva og St. Petersburg på grunn av en eksplosjon. Foto: Olga Maltseva / AFP / NTB

Mulig bombe om bord

Hva som fikk flyet til å styrte, er fortsatt uklart.



Ifølge russiske medier kan det ha blitt skutt ned. Det kan også ha vært plantet en bombe eller en annen innretning om bord. Ifølge The New York Times og nyhetsbyrået AP skyldes flystyrten en eksplosjon.

Vedlikeholdet av flyet skal ha blitt utført på Sjeremetjevo-flyplassen, noe som betyr at en bombe i så fall kan ha blitt plassert i flyet før avgangen derfra torsdag.



Telegram-kanaler som ifølge Newsweek knyttes til russiske sikkerhetstjenester, skriver at flyvertinnen Kristina Raspopova hadde fortalt en slektning at flighten var forsinket på grunn av reparasjoner.

OM BORD: Den 39 år gamle flyvertinnen Kristina Raspopova skal ha vært om bord i flyet med Wagner-toppene. Foto: ok.ru

Hun sendte et bilde fra kafeen. Meldingen ble det siste livstegnet fra henne.

Hun var en av tre besetningsmedlemmer som mistet livet i flystyrten.



I tillegg til Wagner-toppene Jevgenij Prigozjin og Dmitrij Utkin var det fire andre menn som tilhørte den russiske leiesoldatgruppen.



Ifølge det regimekritiske gravenettstedet Dossier Center var Wagner-soldatene Jevgenij Makarjan, Sergej Propustin, Nikolai Matuejev og Alexander Totmin også med i flyet.