– Tror krigen er over til sommeren

Fungerende forsvarsminister i Ukraina, Volodymyr Havrylov, forklarer hvorfor han er sikker på at Ukraina vil gå seirende ut av krigen - og når han tror det vil skje.

Det går mot en kald og vanskelig vinter i Ukraina. Halvparten av landets infrastruktur er ødelagt som følge av russiske angrep, og millioner av ukrainere mangler både vannforsyning og varme.

Men ingenting går ut over kampviljen. Volodymyr Havrylov er tidligere generalmajor, og fungerer nå som forsvarsminister i Ukraina. Han er overbevist om at Ukraina kommer til å seire over Russland.

– Frigjøring av Kherson by har vært av stor betydning for ukrainernes tro på at de vil gå seirende ut av krigen. Hæren er helt overbevist om at vi skal klare å ta tilbake Krim også. Det er bare spørsmål om tid, sier Havrylov til Sky News.

FEIRER: En innbygger i Kherson klemmer en russisk soldat etter frigjøringen tidligere denne måneden. Foto: Bernat Armangue

– Vi kjenner svakhetene deres

Han beskriver den sterke motivasjonen ukrainske soldater har, sammenlignet med russerne.

– Vi er nok den eneste nasjonen som ikke er i tvil om at vi kommer til å vinne. Vi er ser svakheten til fienden, og vi ser at de er nær ved å kollapse, sier han.

– De har problemer med moral, motivasjon og logistikk. Dessuten har de mistet masse militært utstyr.

Militæranalytiker i Nupi, Per Erik Solli, påpeker at Russland har vært i tilbaketrekking helt siden slutten mars, og at ukrainske styrker gradvis har gjenvunnet områder.

KHERSON FYLKE: Ukrainske militære kjøretøy på vei innover i Kherson fylke. Bildet er tatt 18. november. Foto: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

– Nå i vinter vil nok ikke fremgangen være så stor. Jeg tror ikke det vil være så stor bevegelse igjen før til våren, sier Solli til TV 2.

Ser slutten på krigen

Den ukrainske fungerende forsvarsministeren har imidlertid tro på at deres egne styrker vil gjenerobre mer okkupert mark i løpet av vinteren. Han mener det er viktig å utnytte medgangen, og ikke tillate at russerne får omgruppert og styrket frontene.

– Vi kan ikke stanse. Jeg tror at ukrainske styrker kan være på Krim allerede i slutten av desember, og jeg har på følelsen at mot slutten av våren, vil denne krigen være over, sier han.

Han beskriver også hvorfor han er så sikker på at Ukraina kommer til å vinne.

– Det handler om folk og motivasjon. Vi er også heldige som har partnere som kan bidra med teknologi, sier Havrylov.

Solli sier, i likhet med Havrylov, at det er to avgjørende faktorer for å vinne denne krigen:

Ukraina får forsyninger vestlige moderne våpen og ammunisjon

Ukrainerne har en enorm forsvarsvilje og forsvarsevne

– Det er mange i den russiske hæren som ikke forstår hvorfor de er i Ukraina og hva de egentlig gjør, sier Solli.

JAGET UT: En portrett av den russiske presidenten Vladimir Putin ligger igjen i et fengsel i Kherson. Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Tilbaketrekkingen fra Kherson har fått flere og flere russere til å stille seg spørsmålet hva som er meningen med krigen.

– Ingen skjønner noe som helst. Først gikk vi til Kyiv, og så trakk vi oss ut. Hvor mange ble drept da? Så tok vi Kherson, og trakk oss ut derfra også. Hvor mange ble drept da?, sier Katya som er en middelaldrende lærer i Moskva, til Finantial Times.

– Til og med militære som vet hvordan krig fungerer, stiller seg undrende til strategien, sier hun.



MOSVA: To soldater holder vakt ved Den røde plass i Moskva fredag. Foto: YURI KADOBNOV

Hun sier at situasjonen gjør at alle hun kjenner er nervøse, redde og deprimerte.

«Black Swan»

Den ukrainske forsvarsministeren mener også at mange russiske soldater er forvirret over strategien til sine egne offiserer, og at det er en stigende uro i Russland som kan gjøre seg gjeldene de neste to tre månedene.

– Det er et fenomen som kalles «Black Swan». Jeg tror det kan skje i Russland, sier han.

«Black Swan Theory» eller «Den sorte svane-teori» er en metafor på uforutsette hendelser som endrer forventede forløp. Havrylov mener interne konflikter i Russland kan presse fram noe uforventet og avgjørende.

– Det kan bidra til vår suksess og føre til at krigen tar slutt, sier han.

SYMBOLSK BRO: Broen som forbinder Krim med Russland fikk store skader etter sabotasjeaksjon, i oktober. (Rosavtodor Press Service via AP)

Han tar sjansen på å spå at dette kan føre til at dette kan gjøre det mulig for ukrainerne å gå inn i Krim allerede før året er omme.

– Hva slags «black swan»-hendelser kan skje?

– For eksempel at Putin forsvinner av en eller annen grunn. Enten fysisk eller politisk. Eller at noe skjer med noen i hans innerste sirkler, sier Havrylov.

– Eller at samfunnet blir så desillusjonert på grunn av militære tap og økonomisk kollaps, at man går mot ledelsen.

– Er dette ønsketenkning?

Økonomi og propaganda

– Russland har mistet 80.000 soldater i Ukraina. I tillegg er flere hundre tusen skadet. Med så store tap vil snart alle russiske familier ha et familiemedlem som har lidd på grunn av krigen, og dette fungerer dårlig for det russiske propagandaapparatet, resonerer forsvarsministeren.

STRAFF: To personer som mistenkes for å samarbeide med russerne har blitt stripset til stolper i Kherson. Foto: Libkos

I tillegg kan de økonomiske konsekvensene som følge av sanksjonene til slutt skape så mye press på russiske myndigheter, at noe må skje.

På spørsmål om atomvåpen, sier Havrulov at han ikke tror dette vil bli en problemstilling, men er klinkende klar på at uansett scenario, så er aldri overgivelse på bordet.

– Ukrainerne vil aldri slutte å kjempe. Selv ikke etter et atomangrep, sier han.