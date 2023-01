Tror kaoset vil fortsette i dagevis: – Et politisk drama

Tirsdag ble det åpenlys borgerkrig i det republikanske partiet. Med sitt nyvunnede flertall i Representantens hus, skulle republikanerne velge en ny speaker. Etter tre runder, ble de ikke enige.

En speaker er ordstyrer og flertallets leder i Representantenes hus, og styrer de politiske arbeidsoppgavene.

Inntil en speaker er valgt, er Kongressen handlingslammet. Men for noen er maktkampen viktigst, mener Hans Høeg.

– Speakeren er den tredje mektigste personen i USA. Skjer det noe med presidenten og visepresidenten i USA, vil speakeren bli president.

DE ER REDDE: Hans Høeg mener det er en åpenbar redsel i Representantens hus for å stemme feil. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Frykten for å velge feil speaker er følgelig stor, forklarer Høeg, som har god kjennskap til det politiske spillet i USA. Nylig ga han ut boken «Vår mann i Washington», om sine år som stabssjef for kongressmannen og republikaneren Thomas Massie.

– Det stemmes etter tur, alfabetisk. Folk er så redde for å velge feil og da komme på kant med ledelsen i partiet, at de gjemmer seg i garderoben, minnes Høeg.

Mener McCarthy er kjøpt og betalt

Den republikanske veteranen Kevin McCarthy var i forkant utpekt som vinner.

– Hvorfor klarte ikke McCarthy å samle nok stemmer?

– Det republikanske parti er veldig bredt, og det er vanskelig å enes. Den konservative fraksjonen i partiet mener den føderale staten bruker for mye penger, og klandrer McCarthy for å ha bidratt til dette. De mener McCarthy gir løfter han ikke holder, og krever innrømmelser av McCarthy, forklarer Høeg.

Det virkelige problemer, påpeker Høeg, er dog at noen partifeller ikke tror de kan påvirke ham.

– De som er mot McCarthy nå, mener at lobbyister har mer kontroll over ham, enn det de som partimedlemmer har. At lobbyen i realiteten står i bakgrunnen og «pusher» lovforslag, og at McCarthy er kjøpt og betalt av dem.

SJOKKERT: Kevin McCarthy var lettere sjokkert over hvordan avstemmingene utspilte seg 3.januar. Han var i forkant anslått å være en klar vinner til rollen som speaker. Foto: J. Scott Applewhite

– Kan risikere å tape for demokratene

Etter planen skal avstemmingene starte opp igjen 4.januar. Mens McCarthy forsøker å utsette dette, oppfordrer demokratenes ledere sine medlemmer til å stemme mot en utsettelse.



Hans Høeg har liten tro på snarlig enighet.

– Det vil ikke ta like lang tid som i 1856, men det vil ta dagevis før republikanerne enes om en speaker. Usikkerhet har bredt seg og det er et politisk drama. Jeg tror likevel Kevin McCarthy vil komme seirende ut til slutt.

Tid vil i så fall koste både penger og makt, mener Høeg:

– Dess flere avstemminger man har, dess mindre tillit får man som speaker. Dersom republikanerne ikke er forsiktige nå, kan usikkerheten føre til at man ikke er partilojal. Det er en reell fare for at en demokratisk speaker kan få det nødvendige flertallet.

PELOSI: Demokratenes Nancy Pelosi er den som nå erstattes som speaker i Representantenes hus i Kongressen. – Du kan si mye om henne, men hun hadde kontroll på eget parti, sier Hans Høeg. Her fra desember 2022 da Ukrainas president, Zelenskyj, besøkte Kongressen. Foto: MANDEL NGAN

– Vet de hvordan demokrati fungerer?

USA-ekspert Eirik Bergesen mener republikanerne har seg selv å takke for kaoset de nå står i.

De fleste som stemte mot McCarthy 3.januar, var først og fremst de som støtter Trump og er valgfornektere, bemerker Bergesen.

– De moderate i partiet ønsket å kontrollere Trump, og klarte det ikke. Nå kommer masse trumpister inn i paritet, som de heller ikke klarer å kontrollere. De har selv åpnet for en fullstendig uregjerlig Kongress, sier Bergesen og viser til hvordan Trump regelrett overkjørte demokratiske prinsipper:

– I en lovgivende forsamling som Kongressen har de som jobb å vedta lover, men det blir stadig færre lover. Under Trump var det stor mangel på det. Under hans tid ble det ikke en gang vedtatt et partiprogram, republikanerne vedtok bare det Trump stod for.

Bergesen er mildt sagt oppgitt i det han erklærer:

– Vet de i det hele tatt hvordan de driver et konstitusjonelt demokrati? Det er vanskelig å se for seg.