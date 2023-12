– Tror jeg har sett moren min for siste gang

– Vi var vant til at enten faren min var i fengsel, eller moren min. Eller at noen kom for å arrestere dem. Vi har alltid hatt et veldig urolig liv. Vi dro fra by til by for å skjule oss, forteller Kiana Rahmani (17).

MANGLER EN: Ali, Taghi og Kiana Rahmani har bodd i eksil i Paris i åtte år. De er veldig stolte av mor og ektefelle Narges Mohammadi, årets fredsprisvinner. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Vi møter dem hjemme i Paris. Faren og tvillingene. En i familien mangler i leiligheten.

– Jeg var 4 år gammel, da jeg forsto at foreldrene mine ikke kom til å være der for alltid. Kanskje de en dag til og med kan dø av det de gjør, sier Ali Rahmani (17).

Torsdag formiddag lander de i Oslo og møter mediene i VIP-huset på Oslo Lufthavn.

MED MAMMA: Fra dager i Iran, hvor Ali og Kiana bodde med moren Narges Mohammadi og faren i en del av barndommen. Foto: Privat

Har hverandre

De er to ungdommer i Paris, som liker å trene eller være sammen med venner.

Livet deres har også en annen side. De vokste opp i Iran og bodde der til de var ni år.

– Etter at faren vår dro til Frankrike med oss, har han spilt rollene som både mor og far veldig bra. Men ingenting kan fylle fraværet av en forelder, sier Kiana.

Om noen dager kommer de til å være på topp i nyhetsbildet, både i Norge og i utlandet.

– Vi er veldig stolte av moren vår og av faren vår også. Han viser aldri svakhet, sier de begge.



Til tross for at Taghi Rahmani er merket av tortur han er blitt utsatt for under fengselsopphold i Iran.

Tvillingene har et nært forhold.

BURSDAG: Ali og Kiana forteller om gode barndomsminner fra Iran. Foto: Privat

– Ali og jeg har alltid holdt sammen. Noen ganger var moren min der, og noen ganger faren min, men alltid broren min. Han er en søyle for meg. Faktisk er han meg, bare i en annen kropp. Han er min andre halvdel, sier Kiana.

Fortsatt sitter moren, Narges Mohammadi, i det beryktede Evin-fengselet i Teheran. Hun kan ikke komme til Norge for å motta årets fredspris på søndag. Faren Taghi Rahmani og tvillingene kommer til Oslo. Faren er en kjent journalist, skribent og politisk aktivist.

PRISVINNER: Narges Mohammadi får årets fredspris for kampen for kvinners rettigheter og iraneres frihet. Foto: Privat

– Min kone Narges har vært i fengsel i over sju år, og må sitte i ti år til. Narges prøvde å være en stemme for iranske kvinners protester og en stemme for det iranske folk. Undertrykkelsen av iranske kvinner er grusom, sier Taghi Rahmani.

Narges' kamp mot det iranske prestestyret er også familiens kamp.



KJÆRESTER: Narges Mohammadi og Taghi Rahmani traff hverandre tidlig. Ektefellene jobber begge politisk for demokrati og frihet for Iran. Foto: Privat

– De myrder folket sitt i navnet til en religion, som ikke har noe med dette å gjøre. De bruker hijab, det obligatoriske hodesjalet, som påskudd for å kontrollere kvinner, sier Ali.

De hadde begge håp om at noe skulle endre seg etter det voldsomme opprøret i fjor. Etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt. Hun ble arrestert fordi hun ikke dekket håret godt nok.

– Jeg ble virkelig rørt. Alle som demonstrerer er veldig modige. Å demonstrere i Frankrike, er ikke det samme som å demonstrere i Iran. Når du demonstrerer i Iran, setter du livet ditt på spill, sier Kiana.

Er morens stemme

Under søndagens prisutdeling skal tvillingene holde morens Nobel-tale i Oslo rådhus. Talen holdes på fransk, deres andre språk.

De har akseptert at de kanskje aldri får treffe henne igjen.



TAR ANSVAR: Via mellommenn får de meldinger fra moren. Også om hvordan Nobel-oppholdet bør være. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Jeg håper jeg får se henne igjen, men jeg tror ikke det kommer til å skje. Jeg tror jeg allerede har sett moren min for siste gang i mitt liv. Jeg tror ikke hun vil være der i bryllupet mitt. Jeg tror ikke hun vil være her når jeg får barn, sier Kiana.

Ali sier de vil gjøre sitt beste for å være stemmen til moren i Oslo.

– Jeg savner henne, men jeg vil ikke dvele ved det. Jeg har godtatt alt dette. Jeg vet at jeg ikke er den eneste som er i denne situasjonen. Familien min er ikke et isolert tilfelle.

DØDE: Også i Norge var det demonstrasjoner etter at 22 år gamle Masha Amini døde. En av dem som deltok var Mohadeseh Peyvandi. / NTB Foto: Javad Parsa/NTB

Det er åtte år siden tvillingene har sett moren sin. Likevel får de beskjeder fra henne - for «fengselsmurene snakker».

Folk innenfor fengselet smugler ut beskjeder til familien, også om fredsprisen og utdelingen. Kiana forteller at hun via andre har fått vite, at moren har uttrykt helt spesielle ønsker for familien for Nobel-søndagen. Først og fremst mener hun at de må være glade.

– Jeg tror ikke det skjer, men hvis hun ser oss på TV så sier hun: «Ja, de svarte til forventningene mine. De er seriøse, presentable, og de gir alt», sier Kiana med et stort smil.

Hun håper moren en dag får høre talen, som hun og broren holder på vegne av henne.