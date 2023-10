Tror Israel vil invadere Gaza: – Stor sannsynlighet

LUFTANGREP: Røykskyene stiger opp av Gaza by etter et israelsk luftangrep mandag morgen. Foto: MAHMUD HAMS (AFP)

Flere ting tyder på at Israel vil gå inn i Gaza med bakkestyrker, ifølge norske eksperter. Det vil trolig medføre enorme tap på begge sider.

– Jeg tror ikke du skal undervurdere hvor overraskende, sjokkerende og rystende dette angrepet er fra israelsk hold. Det er mange som har sammenlignet dette med et israelsk «9/11», sier Midtøsten-forsker Erik Skare til TV 2.

Minst 700 Israelere er drept etter at Hamas lanserte et omfattende angrep fra Gaza lørdag. Aldri før har så mange israelere blitt drept av en palestinsk gruppe på så kort tid, ifølge eksperten.

Mandag formiddag melder det israelske forsvaret (IDF) at de har mobilisert 300.000 reservister. Det er den største mobiliseringen i landets historie.

Skare mener det peker mot hva som blir det neste steget i konflikten:

– Det er stor sannsynlighet for en bakkeinvasjon av Gaza, sier han til TV 2.

Vil være krevende

Israel har iverksatt omfattende luftangrep mot Gazastripen i løpet av helgen. På palestinsk side skal minst 493 være drept siden konflikten blusset opp lørdag.



Søndag gikk Israels statsminister Benjamin Netanyahus ut med en formell erklæring på at landet er i krig.

– Israel er villige til å ta i bruk sterkere virkemidler nå som de har erklært krig, sier etterretningslærer Tom Røseth ved Forsvarets høyskole.

Han tror likevel at en eventuell bakkeinvasjon vil være svært krevende for Israel, og at de risikerer å gå på store tap.

ETTERETNINGSEKSPERT: Tom Røseth ved Forsvarets høyskole trekker frem krig i sivile strøk som en utfordring. Foto: Ingvild Gjersjoe

– Vi har sett fra Ukraina at krigføring i byer kan være ekstremt krevende. Selv om du har fordeler i luften og med pansrede kjøretøy så er det vanskelig å identifisere og slå ned fienden, sier Røseth.

Etterretningseksperten trekker fram at Gazastripen er tett befolket, og at en bakkeinvasjon vil føre til store sivile tap.

– Det er spesielt når det er så mange sivile til stede. Det er noe Israel må ta hensyn til, sier Røseth.

Enorme lidelser

Erik Skare tror ikke at krigen betyr slutten for verken Palestina eller Israel som stater.



– Men det kommer til å være helt enorme tapstall før dette er over. Jeg tror vi kommer til å se enorme med menneskelige lidelser, sier UiO-forskeren til TV 2.

Han trekker fram at maktforholdet er svært skjevt mellom de ulike partene, selv om Hamas får støtte i form av blant annet våpen og raketter fra Iran.

– Hamas er den sterkeste militære bevegelsen i Palestina, men Israel er en av verdens sterkeste militærmakter. Det er en atommakt med artilleri, tanks og jagerfly. De to kan ikke sammenlignes, sier forskeren.

ØDELEGGELSER: Krigen har allerede ført til hundrevis av sivile tap på begge sider. En flyktningsleir i Gaza by ble truffet av et israelsk luftangrep mandag. Foto: Adel Hana /AP

Sikker på én ting

Til tross for å være et relativt lite land, er Israel nummer 15 i verden når det kommer til militært pengebruk, ifølge det svenske forskningsinstituttet Sipri.



I 2022 brukte landet totalt 23,4 milliarder dollar på forsvar.



– Hva har det skjeve maktforholdet å si for utviklingen videre?

Det avhenger av flere ting. Det kommer an på om Israel gjennomfører en bakkeinvasjon, og om Hizbollah blir med i konflikten fra Sør-Libanon, svarer forskeren.

Én ting er han imidlertid mer sikker på:

– Det åpenbare er at de palestinske tapstallene vil overgå de israelske, selv om det er høyere i Israel nå, sier Skare.