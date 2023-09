Tror dette er grunnen til at Norge ikke får tale i FN

INGEN TALE: Norge får ikke komme til orde under FNs klimatoppmøte i New York onsdag. Statsministeren hjalp utenriksministeren med skoskift utenfor FN-bygget. Les mer

INGEN TALE: Norge får ikke komme til orde under FNs klimatoppmøte i New York onsdag. Statsministeren hjalp utenriksministeren med skoskift utenfor FN-bygget. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2 Les mer

NEW YORK (TV 2): Når det inviteres til klimatoppmøte i FN onsdag, vil ikke Norge få taletid. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) peker på flere årsaker til hvorfor.

FNs generalsekretær António Guterres har tidligere uttalt at kun de landene som har troverdige planer for omstilling av sine fossile næringer, får tale under klimatoppmøter, skriver NTB.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide mener Norge har mye å komme med, men peker spesielt på én grunn til hvorfor Norge ikke får tale onsdag.

– Er dette et nederlag for Norge?

– Nei, det er det ikke. Vi skal jo på møtet i hvert fall, og det blir et viktig møte å delta på, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide til TV 2.



Det var NRK som omtalte saken først. De skriver at de har sett listen over de som skal tale under klimamøtet i FN onsdag. Norge er ikke én av dem.



For enkel diskusjon

Onsdagens møte skal naturligvis vies til forslag på løsninger på klimakriser verden både står overfor og kan komme til å møte på i årene fremover.

ENSIDIG: Norges klima- og energiminister Espek Barth Eide (Ap) mener klimadiskusjonen ofte kan ende opp med å bli forenklet. Foto: Daniel Sannum Lautren/ TV 2

Bart Eide mener denne diskusjonen, som for eksempel samtaler rundt fremtidens energiomstilling, ofte er for enkel og ensidig. Ministeren mener innspill fra Norge helt klart kunne vært et løft.

– Det blir ofte en litt forenklet diskusjon med de som på den ene siden sier at «hvis du bare slutter å produsere olje nå, så kommer dette av seg selv». Det er feil, påpeker han.

– Men også de som sier at «dette ikke kan skje, fordi vi er så oljeavhengige», det er også feil, sier Barth Eide videre.

Har ikke nye løfter

Om Norges rykte som oljenasjon kan ha hatt noe å å si for utvelgelsen å gjøre, er ikke kjent for Barth Eide.

– Jeg har inntrykk av at Gueterres har lyst til at man skal komme med nyheter på dette møtet. Nå har ikke vi noen nyheter på dette møtet, for vi er en langsiktig partner som leverer på det vi lover.

Ministeren sikter til Norges mål om å doble klimafinansieringen på fem år, noe som allerede ble innfridd etter bare to.

– Jeg mener vi er en stor og seriøs aktør på dette feltet, og vi kan godt fortelle om dette gjennom et tre minutters innlegg, men det er veldig mange andre arenaer også.

Ingen tilbakemelding

Norge har ikke fått noen tilbakemelding fra FN om hvorfor Norges deltakere ikke får tale under møtet onsdag.

Barth Eide opplyser at det naturligvis ikke er plass til at alle 193 land kan få tale. Ministeren er dog klar på at han mener Norge burde få tale under møtet:

– Jeg synes vi har flere interessante ting å påpeke, blant annet at vi ønsker å ta en ledende rolle i det viktige arbeidet med energiomstilling, altså hvordan man kan gå fra dagens fossile energisystem til et fremtidig utslippsfritt system, sier ministeren overfor TV 2.

Climate Ambition Summit holdes i FNs hovedkvarter onsdag.